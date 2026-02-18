Названы самые надежные автомобили 2026 года

Эксперты Consumer Reports, на данные которых ссылается Укравтопром, определили лучшие автомобили 2026 года в своих категориях - от компактных городских моделей до полноразмерных пикапов.

При оценке учитывались результаты дорожных испытаний, прогнозируемая надежность, уровень удовлетворенности владельцев и показатели безопасности. Методология Consumer Reports базируется как на собственных тестах, так и на масштабных опросах автовладельцев. Победители по категориям:

Small Car

Honda Civic

Модель традиционно демонстрирует высокую прогнозируемую надежность, сбалансированную управляемость и умеренные расходы на эксплуатацию.

Midsized Car

Toyota Camry

Седан остается эталоном практичности в своем классе, сочетая комфорт, экономичность и стабильное качество сборки.

Subcompact SUV

Subaru Crosstrek

Компактный кроссовер отличается полным приводом в базовых версиях и высокими оценками безопасности.

Compact SUV

Subaru Forester

Модель получила высокие баллы за обзорность, пространство салона и системы активной безопасности.

Midsized SUV

Toyota Grand Highlander

Один из самых новых игроков в сегменте, сочетающий просторный салон, современные технологии и хорошую топливную эффективность в гибридных версиях.

Luxury Compact SUV

Lexus NX

Премиальный кроссовер отмечен за качество материалов, плавность хода и традиционно высокий уровень надежности бренда.

Luxury Midsized SUV

BMW X5

Сочетает спортивную динамику с комфортом и современными системами помощи водителю.

Small Pickup

Ford Maverick

Компактный пикап получил признание благодаря доступности, экономичности и универсальности для городского использования.

Full-Sized Pickup

Ford F-150

Одна из самых популярных моделей в США, сочетающая мощность, технологичность и широкий выбор модификаций.

Electric Vehicle

Tesla Model Y

Электрокроссовер отмечен за запас хода, динамику и развитую экосистему программного обеспечения.

Общая тенденция

Результаты рейтинга свидетельствуют о стабильном присутствии японских брендов среди лидеров надежности, усиление позиций электромобилей и сохранение популярности сегмента SUV и пикапов. Для украинского рынка эти модели также актуальны, ввиду активного импорта авто из США.