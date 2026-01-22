Названо найпопулярніші бензинові авто 2025 року

У 2025 році український ринок нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами продемонстрував спад. За даними Укравтопрому, автопарк країни поповнився 26,3 тис. нових бензинових авто, що на 6 відсотків менше, ніж у 2024 році.

Скорочення продажів супроводжувалося зменшенням ринкової частки бензинових моделей. Якщо у 2024 році вони займали близько 40 відсотків сегмента нових легковиків, то у 2025 році цей показник знизився до 32 відсотків. Така динаміка свідчить про поступове зміщення попиту в бік електромобілів та гібридів, а також про загальне подорожчання утримання бензинових авто.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів у 2025 році став кросовер Hyundai Tucson, який розійшовся тиражем 2198 одиниць. Популярність моделі пояснюється збалансованим співвідношенням ціни, комплектацій та адаптацією до українських умов експлуатації.

До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових авто увійшли:

Hyundai Tucson – 2198 одиниць Mazda CX-5 – 1652 одиниці Skoda Octavia – 1458 одиниць Renault Duster – 1289 одиниць Kia Sportage – 1157 одиниць

На відміну від сегмента нових авто, ринок імпортованих вживаних бензинових автомобілів продемонстрував позитивну динаміку. У 2025 році українці придбали 117,6 тис. таких машин, що на 12 відсотків більше порівняно з попереднім роком.

Водночас частка бензинових авто у структурі первинних реєстрацій уживаних легковиків скоротилася з 47 до 43 відсотків. Це вказує на поступове зростання інтересу до альтернативних типів силових установок навіть у сегменті авто з пробігом.

Найпопулярнішими імпортованими бензиновими моделями у 2025 році стали:

Volkswagen Golf – 7889 одиниць Volkswagen Tiguan – 6204 одиниці Audi Q5 – 6093 одиниці Nissan Rogue – 5665 одиниць Audi A4 – 3961 одиниця

Аналітики відзначають, що бензинові автомобілі поступово втрачають домінуючі позиції на ринку нових авто через зростання конкуренції з боку електротранспорту та гібридів, а також через ціновий тиск на пальне та зростання податків. Водночас у сегменті імпортованих уживаних машин бензинові моделі залишаються привабливими завдяки ширшому вибору, нижчій ціні входу та простоті обслуговування.

Очікується, що у 2026 році ця тенденція збережеться: нові бензинові авто й надалі поступатимуться часткою альтернативним технологіям, тоді як вторинний ринок залишатиметься ключовим каналом їхнього збуту.