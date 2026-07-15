Названо найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні у 2026 році

Hyundai Tucson
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У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на бензинові авто зріс на 18%.
Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів 12,9 тис. були новими, що на 6% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 64,3 тис. імпортованих вживаних бензинових легковиків, що на 21% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.
Серед нових бензинових автомобілів найпопулярнішими стали:
- Hyundai Tucson — 1141 авто;
- Mazda CX-5 — 910 авто;
- Skoda Karoq — 583 авто;
- Renault Duster — 570 авто;
- Suzuki SX4 — 538 авто.
Лідерами серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів стали:
- Volkswagen Tiguan — 4053 авто;
- Volkswagen Golf — 3866 авто;
- Nissan Rogue — 3625 авто;
- Audi Q5 — 3479 авто;
- Skoda Octavia — 1968 авто.