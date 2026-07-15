Названо найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні у 2026 році

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на бензинові авто зріс на 18%.

Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів 12,9 тис. були новими, що на 6% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 64,3 тис. імпортованих вживаних бензинових легковиків, що на 21% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Серед нових бензинових автомобілів найпопулярнішими стали:

Hyundai Tucson — 1141 авто; Mazda CX-5 — 910 авто; Skoda Karoq — 583 авто; Renault Duster — 570 авто; Suzuki SX4 — 538 авто.

Лідерами серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів стали: