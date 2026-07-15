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Названо найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні у 2026 році

Попит на бензинові автомобілі зріс через суттєве збільшення податків на електромобілі з початку поточного року. Майже усі лідери ринку – кросовери.
Найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні

Hyundai Tucson

Євген Гудущан
logo15 липня, 11:40
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У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на бензинові авто зріс на 18%.

Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів 12,9 тис. були новими, що на 6% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 64,3 тис. імпортованих вживаних бензинових легковиків, що на 21% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Серед нових бензинових автомобілів найпопулярнішими стали:

  1. Hyundai Tucson — 1141 авто;
  2. Mazda CX-5 — 910 авто;
  3. Skoda Karoq — 583 авто;
  4. Renault Duster — 570 авто;
  5. Suzuki SX4 — 538 авто.

Лідерами серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів стали:

  1. Volkswagen Tiguan — 4053 авто;
  2. Volkswagen Golf — 3866 авто;
  3. Nissan Rogue — 3625 авто;
  4. Audi Q5 — 3479 авто;
  5. Skoda Octavia — 1968 авто.
#Автобізнес #Новини