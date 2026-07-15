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Названы самые популярные бензиновые автомобили в Украине в 2026 году

Спрос на бензиновые автомобили вырос из-за существенного повышения налогов на электромобили с начала текущего года. Почти все лидеры рынка – кроссоверы.
Самые популярные бензиновые автомобили в Украине

Hyundai Tucson

Евгений Гудущан
logo15 июля, 11:40
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В первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнился 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на бензиновые автомобили вырос на 18%.

Из общего количества зарегистрированных автомобилей 12,9 тыс. были новыми, что на 6% больше, чем в прошлом году. В то же время украинцы зарегистрировали 64,3 тыс. импортированных подержанных бензиновых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

Среди новых бензиновых автомобилей самыми популярными стали:

  1. Hyundai Tucson – 1141 автомобиль;
  2. Mazda CX-5 – 910 автомобилей;
  3. Skoda Karoq – 583 автомобиля;
  4. Renault Duster – 570 автомобилей;
  5. Suzuki SX4 – 538 автомобилей.

Лидерами среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей стали:

  1. Volkswagen Tiguan – 4053 автомобиля;
  2. Volkswagen Golf – 3866 автомобилей;
  3. Nissan Rogue – 3625 автомобилей;
  4. Audi Q5 – 3479 автомобилей;
  5. Skoda Octavia – 1968 автомобилей.
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