Названы самые популярные бензиновые автомобили в Украине в 2026 году

Hyundai Tucson
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В первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнился 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на бензиновые автомобили вырос на 18%.
Из общего количества зарегистрированных автомобилей 12,9 тыс. были новыми, что на 6% больше, чем в прошлом году. В то же время украинцы зарегистрировали 64,3 тыс. импортированных подержанных бензиновых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за первое полугодие 2025 года.
Среди новых бензиновых автомобилей самыми популярными стали:
- Hyundai Tucson – 1141 автомобиль;
- Mazda CX-5 – 910 автомобилей;
- Skoda Karoq – 583 автомобиля;
- Renault Duster – 570 автомобилей;
- Suzuki SX4 – 538 автомобилей.
Лидерами среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей стали:
- Volkswagen Tiguan – 4053 автомобиля;
- Volkswagen Golf – 3866 автомобилей;
- Nissan Rogue – 3625 автомобилей;
- Audi Q5 – 3479 автомобилей;
- Skoda Octavia – 1968 автомобилей.