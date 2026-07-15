Названы самые популярные бензиновые автомобили в Украине в 2026 году

В первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнился 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на бензиновые автомобили вырос на 18%.

Из общего количества зарегистрированных автомобилей 12,9 тыс. были новыми, что на 6% больше, чем в прошлом году. В то же время украинцы зарегистрировали 64,3 тыс. импортированных подержанных бензиновых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

Среди новых бензиновых автомобилей самыми популярными стали:

Hyundai Tucson – 1141 автомобиль; Mazda CX-5 – 910 автомобилей; Skoda Karoq – 583 автомобиля; Renault Duster – 570 автомобилей; Suzuki SX4 – 538 автомобилей.

Лидерами среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей стали: