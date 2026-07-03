Названо найпопулярніші нові авто України у 2026 році

ФОТО: Renault|
Renault Duster
За підсумками першого півріччя 2026 року український ринок нових легкових автомобілів очолив кросовер Renault Duster. Загалом із січня по червень в Україні було реалізовано близько 33 тисяч нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: В Україні починають продавати новий Renault Duster: яка ціна
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Renault Duster — 2670 автомобілів.
- Toyota RAV4 — 1811.
- Hyundai Tucson — 1302.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003.
- Skoda Kodiaq — 943.
- Mazda CX-5 — 910.
- Volkswagen Touareg — 854.
- Nissan Qashqai — 627.
- Skoda Karoq — 606.
- Skoda Octavia — 579.
У рейтингу переважають кросовери та позашляховики — дев'ять із десяти моделей належать саме до цього сегмента. Єдиним легковим автомобілем у першій десятці стала Skoda Octavia.
Одразу три моделі до рейтингу делегувала Skoda, по дві — Toyota, а Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen і Nissan представлені однією моделлю кожна.
За даними Укравтопрому, лідером продажів із помітним відривом залишається Renault Duster, який випередив найближчого конкурента — Toyota RAV4 — майже на 860 автомобілів.