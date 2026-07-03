Названо найпопулярніші нові авто України у 2026 році

За підсумками першого півріччя 2026 року український ринок нових легкових автомобілів очолив кросовер Renault Duster. Загалом із січня по червень в Україні було реалізовано близько 33 тисяч нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

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До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

Renault Duster — 2670 автомобілів. Toyota RAV4 — 1811. Hyundai Tucson — 1302. Toyota Land Cruiser Prado — 1003. Skoda Kodiaq — 943. Mazda CX-5 — 910. Volkswagen Touareg — 854. Nissan Qashqai — 627. Skoda Karoq — 606. Skoda Octavia — 579.

У рейтингу переважають кросовери та позашляховики — дев'ять із десяти моделей належать саме до цього сегмента. Єдиним легковим автомобілем у першій десятці стала Skoda Octavia.

Одразу три моделі до рейтингу делегувала Skoda, по дві — Toyota, а Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen і Nissan представлені однією моделлю кожна.

За даними Укравтопрому, лідером продажів із помітним відривом залишається Renault Duster, який випередив найближчого конкурента — Toyota RAV4 — майже на 860 автомобілів.