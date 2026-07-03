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Названы самые популярные новые автомобили Украины в 2026 году

Значительную долю рынка занимают корпоративные закупки, в частности для силовых структур. Это одна из причин лидерства Renault Duster.
Самые популярные новые автомобили Украины 2026 года: рейтинг

ФОТО: Renault|

Renault Duster

Евгений Гудущан
logo3 июля, 10:00
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По итогам первого полугодия 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил кроссовер Renault Duster. Всего с января по июнь в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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В десятку самых популярных моделей вошли:

  1. Renault Duster – 2670 автомобилей.
  2. Toyota RAV4 – 1811.
  3. Hyundai Tucson – 1302.
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 1003.
  5. Skoda Kodiaq – 943.
  6. Mazda CX-5 – 910.
  7. Volkswagen Touareg – 854.
  8. Nissan Qashqai – 627.
  9. Skoda Karoq – 606.
  10. Skoda Octavia – 579.

В рейтинге преобладают кроссоверы и внедорожники – девять из десяти моделей относятся именно к этому сегменту. Единственным легковым автомобилем в первой десятке стала Skoda Octavia.

Сразу три модели в рейтинг делегировала Skoda, по две – Toyota, а Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen и Nissan представлены по одной модели каждая.

По данным Укравтопрома, лидером продаж с заметным отрывом остается Renault Duster, который опередил ближайшего конкурента – Toyota RAV4 – почти на 860 автомобилей.

#Статистика #Регистриция автомобиля #Новости #Aвтобизнес