Названы самые популярные новые автомобили Украины в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил кроссовер Renault Duster. Всего с января по июнь в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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В десятку самых популярных моделей вошли:

Renault Duster – 2670 автомобилей. Toyota RAV4 – 1811. Hyundai Tucson – 1302. Toyota Land Cruiser Prado – 1003. Skoda Kodiaq – 943. Mazda CX-5 – 910. Volkswagen Touareg – 854. Nissan Qashqai – 627. Skoda Karoq – 606. Skoda Octavia – 579.

В рейтинге преобладают кроссоверы и внедорожники – девять из десяти моделей относятся именно к этому сегменту. Единственным легковым автомобилем в первой десятке стала Skoda Octavia.

Сразу три модели в рейтинг делегировала Skoda, по две – Toyota, а Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen и Nissan представлены по одной модели каждая.

По данным Укравтопрома, лидером продаж с заметным отрывом остается Renault Duster, который опередил ближайшего конкурента – Toyota RAV4 – почти на 860 автомобилей.