Названы самые популярные новые автомобили Украины в 2026 году

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Renault Duster
По итогам первого полугодия 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил кроссовер Renault Duster. Всего с января по июнь в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
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В десятку самых популярных моделей вошли:
- Renault Duster – 2670 автомобилей.
- Toyota RAV4 – 1811.
- Hyundai Tucson – 1302.
- Toyota Land Cruiser Prado – 1003.
- Skoda Kodiaq – 943.
- Mazda CX-5 – 910.
- Volkswagen Touareg – 854.
- Nissan Qashqai – 627.
- Skoda Karoq – 606.
- Skoda Octavia – 579.
В рейтинге преобладают кроссоверы и внедорожники – девять из десяти моделей относятся именно к этому сегменту. Единственным легковым автомобилем в первой десятке стала Skoda Octavia.
Сразу три модели в рейтинг делегировала Skoda, по две – Toyota, а Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen и Nissan представлены по одной модели каждая.
По данным Укравтопрома, лидером продаж с заметным отрывом остается Renault Duster, который опередил ближайшего конкурента – Toyota RAV4 – почти на 860 автомобилей.