Названо найпопулярніші автомобілі-кросовери в Україні

Український авторинок демонструє чіткий тренд: домінування кросоверів і позашляховиків. За даними Укравтопром, з початку року в Україна було реалізовано 9,5 тисяч нових легкових авто.

При цьому майже 87% продажів припадає саме на сегмент SUV, що підтверджує зміну споживчих уподобань.

ТОП-10 найпопулярніших SUV

Лідером ринку став Renault Duster — практичний і відносно доступний позашляховик.

Повний рейтинг виглядає так:

Renault Duster — 743 авто

Toyota RAV4 — 706 авто

Toyota Land Cruiser Prado — 447 авто

Hyundai Tucson — 389 авто

Mazda CX-5 — 305 авто

Skoda Kodiaq — 267 авто

Volkswagen Touareg — 201 авто

Skoda Karoq — 183 авто

BYD Leopard 3 — 182 авто

Nissan Qashqai — 144 авто

Популярність кросоверів пояснюється кількома факторами:

вищий кліренс (актуально для українських доріг)

універсальність (місто + траса + легке бездоріжжя)

комфорт і безпека

мода на SUV

Висновок

Український ринок фактично став «ринком кросоверів». SUV займають абсолютну більшість продажів. Лідирують доступні, практичні моделі, електросегмент починає набирати обертів. Цей тренд, ймовірно, лише посилюватиметься у найближчі роки.