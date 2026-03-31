Укр
Ру

Названо найпопулярніші автомобілі-кросовери в Україні

Автомобілі класу SUV займають найбільшу частину українського авторинку. З часом їх популярність зростатиме.
ФОТО: Renault|

Renault Duster

Євген Гудущан
31 березня, 13:20
logo0
logo0 хв

Український авторинок демонструє чіткий тренд: домінування кросоверів і позашляховиків. За даними Укравтопром, з початку року в Україна було реалізовано 9,5 тисяч нових легкових авто.

При цьому майже 87% продажів припадає саме на сегмент SUV, що підтверджує зміну споживчих уподобань.

ТОП-10 найпопулярніших SUV

Лідером ринку став Renault Duster — практичний і відносно доступний позашляховик.

Повний рейтинг виглядає так:

  • Renault Duster — 743 авто
  • Toyota RAV4 — 706 авто
  • Toyota Land Cruiser Prado — 447 авто
  • Hyundai Tucson — 389 авто
  • Mazda CX-5 — 305 авто
  • Skoda Kodiaq — 267 авто
  • Volkswagen Touareg — 201 авто
  • Skoda Karoq — 183 авто
  • BYD Leopard 3 — 182 авто
  • Nissan Qashqai — 144 авто

Популярність кросоверів пояснюється кількома факторами:

  • вищий кліренс (актуально для українських доріг)
  • універсальність (місто + траса + легке бездоріжжя)
  • комфорт і безпека
  • мода на SUV

Висновок

Український ринок фактично став «ринком кросоверів». SUV займають абсолютну більшість продажів. Лідирують доступні, практичні моделі, електросегмент починає набирати обертів. Цей тренд, ймовірно, лише посилюватиметься у найближчі роки.

#Новини #Автобізнес