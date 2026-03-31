Названо найпопулярніші автомобілі-кросовери в Україні

ФОТО: Renault|
Renault Duster
Український авторинок демонструє чіткий тренд: домінування кросоверів і позашляховиків. За даними Укравтопром, з початку року в Україна було реалізовано 9,5 тисяч нових легкових авто.
При цьому майже 87% продажів припадає саме на сегмент SUV, що підтверджує зміну споживчих уподобань.
ТОП-10 найпопулярніших SUV
Лідером ринку став Renault Duster — практичний і відносно доступний позашляховик.
Повний рейтинг виглядає так:
- Renault Duster — 743 авто
- Toyota RAV4 — 706 авто
- Toyota Land Cruiser Prado — 447 авто
- Hyundai Tucson — 389 авто
- Mazda CX-5 — 305 авто
- Skoda Kodiaq — 267 авто
- Volkswagen Touareg — 201 авто
- Skoda Karoq — 183 авто
- BYD Leopard 3 — 182 авто
- Nissan Qashqai — 144 авто
Популярність кросоверів пояснюється кількома факторами:
- вищий кліренс (актуально для українських доріг)
- універсальність (місто + траса + легке бездоріжжя)
- комфорт і безпека
- мода на SUV
Висновок
Український ринок фактично став «ринком кросоверів». SUV займають абсолютну більшість продажів. Лідирують доступні, практичні моделі, електросегмент починає набирати обертів. Цей тренд, ймовірно, лише посилюватиметься у найближчі роки.