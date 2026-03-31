Названы самые популярные автомобили-кроссореры в Украине

Рено Дастер
Украинский авторынок демонстрирует четкий тренд: доминирование кроссоверов и внедорожников. По данным Укравтопром, с начала года в Украине было реализовано 9,5 тысяч новых легковых авто.
Читайте также: Volkswagen показал электро-SUV под брендом Scout
При этом почти 87% продаж приходится именно на сегмент SUV, что подтверждает изменение потребительских предпочтений.
ТОП-10 самых популярных SUV
Лидером рынка стал Renault Duster - практичный и относительно доступный внедорожник.
Полный рейтинг выглядит так:
- Renault Duster - 743 авто
- Toyota RAV4 - 706 авто
- Toyota Land Cruiser Prado - 447 авто
- Hyundai Tucson - 389 авто
- Mazda CX-5 - 305 авто
- Skoda Kodiaq - 267 авто
- Volkswagen Touareg - 201 авто
- Skoda Karoq - 183 авто
- BYD Leopard 3 - 182 авто
- Nissan Qashqai - 144 авто
Популярность кроссоверов объясняется несколькими факторами:
- более высокий клиренс (актуально для украинских дорог)
- универсальность (город + трасса + легкое бездорожье)
- комфорт и безопасность
- мода на SUV
Вывод
Украинский рынок фактически стал "рынком кроссоверов". SUV занимают абсолютное большинство продаж. Лидируют доступные, практичные модели, электросегмент начинает набирать обороты. Этот тренд, вероятно, будет только усиливаться в ближайшие годы.