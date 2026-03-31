Названы самые популярные автомобили-кроссореры в Украине

Украинский авторынок демонстрирует четкий тренд: доминирование кроссоверов и внедорожников. По данным Укравтопром, с начала года в Украине было реализовано 9,5 тысяч новых легковых авто.

При этом почти 87% продаж приходится именно на сегмент SUV, что подтверждает изменение потребительских предпочтений.

ТОП-10 самых популярных SUV

Лидером рынка стал Renault Duster - практичный и относительно доступный внедорожник.

Полный рейтинг выглядит так:

Renault Duster - 743 авто

Toyota RAV4 - 706 авто

Toyota Land Cruiser Prado - 447 авто

Hyundai Tucson - 389 авто

Mazda CX-5 - 305 авто

Skoda Kodiaq - 267 авто

Volkswagen Touareg - 201 авто

Skoda Karoq - 183 авто

BYD Leopard 3 - 182 авто

Nissan Qashqai - 144 авто

Популярность кроссоверов объясняется несколькими факторами:

более высокий клиренс (актуально для украинских дорог)

универсальность (город + трасса + легкое бездорожье)

комфорт и безопасность

мода на SUV

Вывод

Украинский рынок фактически стал "рынком кроссоверов". SUV занимают абсолютное большинство продаж. Лидируют доступные, практичные модели, электросегмент начинает набирать обороты. Этот тренд, вероятно, будет только усиливаться в ближайшие годы.