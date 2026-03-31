Названы самые популярные автомобили-кроссореры в Украине

Автомобили класса SUV занимают наибольшую часть украинского авторынка. Со временем их популярность будет расти.
Самые популярные SUV в Украине: составлен рейтинг

Рено Дастер

31 марта, 13:20
Украинский авторынок демонстрирует четкий тренд: доминирование кроссоверов и внедорожников. По данным Укравтопром, с начала года в Украине было реализовано 9,5 тысяч новых легковых авто.

При этом почти 87% продаж приходится именно на сегмент SUV, что подтверждает изменение потребительских предпочтений.

ТОП-10 самых популярных SUV

Лидером рынка стал Renault Duster - практичный и относительно доступный внедорожник.

Полный рейтинг выглядит так:

  • Renault Duster - 743 авто
  • Toyota RAV4 - 706 авто
  • Toyota Land Cruiser Prado - 447 авто
  • Hyundai Tucson - 389 авто
  • Mazda CX-5 - 305 авто
  • Skoda Kodiaq - 267 авто
  • Volkswagen Touareg - 201 авто
  • Skoda Karoq - 183 авто
  • BYD Leopard 3 - 182 авто
  • Nissan Qashqai - 144 авто

Популярность кроссоверов объясняется несколькими факторами:

  • более высокий клиренс (актуально для украинских дорог)
  • универсальность (город + трасса + легкое бездорожье)
  • комфорт и безопасность
  • мода на SUV

Вывод

Украинский рынок фактически стал "рынком кроссоверов". SUV занимают абсолютное большинство продаж. Лидируют доступные, практичные модели, электросегмент начинает набирать обороты. Этот тренд, вероятно, будет только усиливаться в ближайшие годы.

