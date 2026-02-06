Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: підсумки січня

Упродовж січня український автопарк поповнили близько 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». У річному вимірі імпорт свіжого секонд-хенду зріс на 22 відсотки, що свідчить про стабільно високий попит на доступніші за ціною автомобілі.

Структура імпорту за типом двигуна

Найбільшу частку серед ввезених авто традиційно посіли бензинові моделі. У січні вони охопили 57 відсотків ринку, тоді як роком раніше їхня частка становила 46,6 відсотка. Таким чином, бензинові автомобілі суттєво зміцнили свої позиції.

Інші сегменти виглядають так:

дизельні автомобілі — 22 відсотки (у січні 2025 року — 24,4 відсотка);

електромобілі — 11 відсотків (торік — 20,5 відсотка);

гібридні авто — 7 відсотків (торік — 4,5 відсотка);

автомобілі з газобалонним обладнанням — 3 відсотки (у січні 2025 року — 4 відсотки).

Таким чином, найбільш помітне скорочення зафіксовано в сегменті електромобілів, тоді як гібриди, навпаки, поступово нарощують частку.

Вік імпортованих автомобілів

Середній вік вживаних легковиків, які у січні отримали українські номерні знаки, залишився незмінним і, як і торік, становить 10 років. Це підтверджує збереження попиту на автомобілі середнього віку як компроміс між ціною та технічним станом.

Найпопулярніші моделі місяця

Лідером серед імпортованого секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. До десятки найпопулярніших моделей січня увійшли:

Volkswagen Golf — 899 одиниць Volkswagen Tiguan — 633 одиниці Audi Q5 — 617 одиниць Skoda Octavia — 613 одиниць Nissan Rogue — 584 одиниці Renault Megane — 548 одиниць Volkswagen Passat — 434 одиниці Nissan Qashqai — 374 одиниці Ford Escape — 349 одиниць Audi A4 — 316 одиниць

Домінування моделей європейських брендів зберігається, водночас кросовери остаточно закріпилися серед ключових уподобань українських покупців.