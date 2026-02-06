Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа: итоги января

В течение января украинский автопарк пополнили около 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". В годовом измерении импорт свежего секонд-хенда вырос на 22 процента, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на более доступные по цене автомобили.

Структура импорта по типу двигателя

Наибольшую долю среди ввозимых авто традиционно заняли бензиновые модели. В январе они охватили 57 процентов рынка, тогда как годом ранее их доля составляла 46,6 процента. Таким образом, бензиновые автомобили существенно укрепили свои позиции.

Другие сегменты выглядят так:

дизельные автомобили - 22 процента (в январе 2025 года - 24,4 процента);

электромобили - 11 процентов (в прошлом году - 20,5 процента);

гибридные авто - 7 процентов (в прошлом году - 4,5 процента);

автомобили с газобаллонным оборудованием - 3 процента (в январе 2025 года - 4 процента).

Таким образом, наиболее заметное сокращение зафиксировано в сегменте электромобилей, тогда как гибриды, наоборот, постепенно наращивают долю.

Возраст импортируемых автомобилей

Средний возраст подержанных легковушек, которые в январе получили украинские номерные знаки, остался неизменным и, как и в прошлом году, составляет 10 лет. Это подтверждает сохранение спроса на автомобили среднего возраста как компромисс между ценой и техническим состоянием.

Самые популярные модели месяца

Лидером среди импортируемого секонд-хенда остается Volkswagen Golf. В десятку самых популярных моделей января вошли:

Volkswagen Golf - 899 единиц Volkswagen Tiguan - 633 единицы Audi Q5 - 617 единиц Skoda Octavia - 613 единиц Nissan Rogue - 584 единицы Renault Megane - 548 единиц Volkswagen Passat - 434 единицы Nissan Qashqai - 374 единицы Ford Escape - 349 единиц Audi A4 - 316 единиц

Доминирование моделей европейских брендов сохраняется, в то же время кроссоверы окончательно закрепились среди ключевых предпочтений украинских покупателей.