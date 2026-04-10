Не бензином єдиним: армійцям передали рідкісні електромотоцикли

Адресно для десяти військових частин передано квадроцикли, мотоцикли, зарядні станції та квадрокоптери. Кошти на закупівлю цього майна виділили з бюджету громади.

Про це повідомила пресслужба міської ради у релізі на своїй сторінці Facebook.

В пакеті допомоги – ексклюзив

Якщо квадроцикли різних типів і виробників, а також зарядні станції та квадрокоптери вже стали звичними у військовій допомозі, то електричні мотоцикли залишаються рідкістю.

Акумуляторні байки надходять на фронт, але нечасто. Громада ще у лютому оголосила тендер на закупівлю такої техніки, у березні відбувся аукціон, перевірка документів і підписання договору. У квітні електричні мотоцикли Arctic Leopard передали військовим.

Класика квадроциклів також позитив, але електричні байки – позитив подвійний. Фото: Рівненська громада

Тихі, швидкі та маневрені

Двоколісні машини Arctic Leopard Cheetah E·XE 800 Enduro вважаються одними з найкращих для фронту. Їхня головна перевага – менша вага порівняно з класичними мотоциклами та хороший запас ходу.

За словами офіцера Нацгвардії з позивним "Мойсей", цей транспорт вирізняється швидкістю і маневреністю та використовується як для пересування, так і для виконання бойових завдань.

"Він тихий у русі, що особливо важливо на передовій. У певних умовах має навіть більше переваг, ніж автомобілі. Оснащений електродвигуном потужністю 16 кінських сил, має задній привід і запас ходу до 140 кілометрів, — зазначив "Мойсей".

Вперше, але не востаннє

Рівненська громада вперше від початку повномасштабної війни передає підрозділам електричні мотоцикли (див. внизу відео колег з ТК ITV media group).

Раніше допомога включала лише техніку з двигунами внутрішнього згоряння. Враховуючи схвальні відгуки військових на таку акумуляторну мототехніку, громада це врахує при підготовці наступних траншів.