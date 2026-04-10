Не бензином единым: армейцам передали редкие электромотоциклы

Адресно для десяти воинских частей передали квадроциклы, мотоциклы, зарядные станции и квадрокоптеры. Средства на закупку этого имущества выделили из бюджета громады.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета в релизе на своей странице Facebook.

В пакете помощи – эксклюзив

Если квадроциклы различных типов и производителей, а также зарядные станции и квадрокоптеры уже стали привычными в военной помощи, то электрические мотоциклы остаются редкостью.

Аккумуляторные байки поступают на фронт, но нечасто. Громада еще в феврале объявила тендер на закупку такой техники, в марте состоялся аукцион, проверка документов и подписания договора. В апреле электрические мотоциклы Arctic Leopard передали военным.

Классика квадроциклов также позитив, но электрические байки – позитив двойной. Фото: Ровенская община

Тихие, быстрые и маневренные

Двухколесные машины Arctic Leopard Cheetah E-XE 800 Enduro считаются одними из лучших для фронта. Их главное преимущество – меньший вес по сравнению с классическими мотоциклами и хороший запас хода.

По словам офицера Нацгвардии с позывным "Моисей", этот транспорт отличается скоростью и маневренностью, используется как для передвижения, так и для выполнения боевых задач.

"Он тихий в движении, что особенно важно на передовой. В определенных условиях имеет даже больше преимуществ, чем автомобили. Оснащен электродвигателем мощностью 16 лошадиных сил, имеет задний привод и запас хода до 140 километров, - отметил "Моисей".

Впервые, но не в последний раз

Ровенская громада впервые с начала полномасштабной войны передает подразделениям электрические мотоциклы (см. внизу видео коллег из ТК ITV media group).

Ранее помощь включала только технику с двигателями внутреннего сгорания. Учитывая положительные отзывы военных на такую аккумуляторную мототехнику, громада это учтет при подготовке следующих траншей.