Не дивіться лише на зірки: що насправді показує рейтинг безпеки Euro NCAP

Інститут досліджень авторинку звернув увагу, що під час вибору автомобіля варто дивитися не лише на загальну кількість зірок, а й на рік тесту, покоління моделі, її комплектацію та конкретні системи безпеки.

Одна модель справді може мати два рейтинги

Euro NCAP використовує подвійний рейтинг для окремих моделей ще з 2016 року. Перший результат стосується автомобіля з обладнанням, яке є стандартним для всіх версій у Європі, а другий показує, як змінюється оцінка, якщо машина оснащена додатковим пакетом систем безпеки.

Свіжий приклад - CUPRA Raval 2026 року. У стандартній версії модель отримала чотири зірки, а з додатковим Safety Pack - п'ять.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

При цьому автомобіль із пакетом має інший кузов або міцнішу силову структуру. Вищу оцінку забезпечують системи, які допомагають водієві уникнути аварії або краще контролювати ситуацію на дорозі.

У випадку Raval йдеться, зокрема, про прогнозний адаптивний круїз-контроль та систему попередження про перехресний рух попереду.

Подібна ситуація вже була з Kia EV3. У тестах Euro NCAP стандартна версія отримала чотири зірки, а машина з додатковим пакетом активної безпеки - п'ять. Auto24 писав про ці випробування у великій серії краш-тестів 2025 року.

Тому назви моделі недостатньо

Якщо в оголошенні про продаж написано, що конкретний автомобіль має п'ять зірок Euro NCAP, цього ще недостатньо, щоб робити висновок про його реальний рівень оснащення.

Модель справді могла отримати максимальний рейтинг, але саме з додатковим пакетом безпеки, якого в конкретній машині немає. Особливо часто така різниця трапляється на вторинному ринку, де автомобілі можуть бути привезені з різних країн і мати інше оснащення.

Тому під час перевірки варто знайти не просто назву моделі на сайті Euro NCAP, а саме своє покоління, рік випуску та комплектацію, після чого звірити наявність потрібних камер, радарів та електронних асистентів.

П'ять зірок 2016 року і п'ять зірок 2026-го - не те саме

Ще одна важлива особливість Euro NCAP полягає в тому, що методика тестування постійно змінюється.

Автомобіль, який отримав п'ять зірок десять років тому, проходив випробування за іншими вимогами. Тоді головну увагу приділяли захисту водія й пасажирів під час удару, роботі ременів та подушок безпеки, тоді як сьогодні значно більше значення мають системи, які допомагають уникнути аварії ще до зіткнення.

З 2026 року оцінювання побудоване навколо чотирьох етапів безпеки: безпечного керування, уникнення аварії, захисту під час зіткнення та безпеки після ДТП.

Тепер Euro NCAP оцінює не лише міцність кузова, а й те, як автомобіль контролює увагу водія, чи вчасно гальмує перед перешкодою, як працює утримання в смузі, чи можуть рятувальники швидко відчинити двері після аварії та чи правильно відключається високовольтна батарея електромобіля.

Через це стара "п'ятірка" не означає автоматично, що такий автомобіль безпечніший за сучасну машину з чотирма зірками.

Рейтинг з часом не робить автомобіль небезпечним

Водночас не варто сприймати оновлення методики так, ніби старі автомобілі раптом стають небезпечними. Їхня конструкція не змінюється, просто вимоги Euro NCAP стають жорсткішими, а список сценаріїв перевірки розширюється.

Саме тому організація радить порівнювати автомобілі приблизно одного періоду випробувань. Якщо дві моделі належать до близького класу, мають схожий розмір і протестовані за однаковою методикою, різниця між чотирма та п'ятьма зірками справді багато про що говорить.

Якщо ж один автомобіль тестували у 2014 році, а другий у 2026-му, просте порівняння за кількістю зірок уже майже нічого не пояснює.

П'ять зірок теж не означають ідеальної безпеки

Навіть максимальний рейтинг не означає, що автомобіль однаково добре поводиться у всіх можливих сценаріях, адже у кожному тесті є окремі оцінки за різними напрямами, і саме вони часто дають значно більше інформації, ніж одна загальна цифра.

Наприклад, одна модель може дуже добре захищати пасажирів під час удару, але втрачати бали через роботу електронних систем. Інша, навпаки, може мати сильний комплекс активної безпеки, але показати слабші результати в окремих краш-тестах.

У фінальних випробуваннях 2025 року Mercedes-Benz CLA став одним із найсильніших автомобілів року саме тому, що продемонстрував високі результати одразу в усіх ключових категоріях. Auto24 писав про підсумкові тести Euro NCAP окремо.

Для вживаного авто рейтинг потрібно перевіряти ще уважніше

Навіть якщо конкретна версія колись отримала п'ять зірок, це не гарантує, що через кілька років вона зберегла заводський рівень безпеки.

Автомобіль міг побувати в ДТП, після якого кузов відновили з порушенням технології, а подушки безпеки могли спрацювати й бути замінені дешевими аналогами або взагалі не відновлені.

Окрема історія - камери та радари систем допомоги водієві. Після заміни лобового скла, ремонту бампера або передньої частини автомобіля вони можуть потребувати калібрування, і якщо цього не зробили, обладнання формально буде на місці, але працюватиме вже не так, як під час випробувань Euro NCAP.

Саме тому рейтинг моделі не замінює перевірку конкретного автомобіля перед купівлею.

Чотири зірки теж можуть бути цілком хорошим результатом

Не варто автоматично відмовлятися від машини лише тому, що вона отримала чотири або навіть три зірки, адже деякі виробники свідомо роблять простіші комплектації без частини дорогих електронних асистентів. Через це модель втрачає бали, хоча фізичний захист пасажирів під час зіткнення може залишатися цілком пристойним.

Хороший приклад - Jeep Avenger, який отримав три зірки Euro NCAP. Auto24 розбирав його результати, і частина втрачених балів була пов'язана саме з роботою електронних систем безпеки.

Тому значно корисніше дивитися не на саму цифру, а на те, за що саме автомобіль отримав або втратив бали.

Як правильно користуватися Euro NCAP під час вибору авто

Найпростіше починати з пошуку тесту саме того покоління, яке ви збираєтеся купувати, після чого варто перевірити рік випробування та точну версію автомобіля.

Далі потрібно з'ясувати, чи отримана оцінка стосується стандартного оснащення або додаткового пакета безпеки. Якщо п'ять зірок були лише з опційним пакетом, потрібно перевірити, чи є він саме в конкретній машині.

Для імпортованих авто важливо також враховувати ринок походження, тому що одна й та сама модель для Європи, США або Китаю може мати різне оснащення.

І вже після цього варто дивитися на загальну кількість зірок та окремі результати за категоріями, адже тоді Euro NCAP перестає бути просто красивим значком у рекламному буклеті й перетворюється на справді корисний інструмент для порівняння автомобілів.