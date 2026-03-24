Не кожна Skoda Fabia перетне нейтральну смугу кордону – заберуть напівдорозі

Покидаючи Україну, жінка навіть не подумати не могла, що обраний нею для митного огляду "зелений коридор" виявиться таким недружнім. Про інцидент розповіла пресслужба Закарпатської митниці.

Легковик під керуванням 41-річної жительки Закарпаття проходив митний контроль. Вона планувала швидко і безперешкодно перетнути кордон. Але…

Занадто хвилювалася і це її видало

Трохи невпевнена поведінка водійки вказувала на можливість неправомірного переміщення товарів в авто. Провівши поглиблений огляд транспортного засобу, митниці натрапили на кілька тайників із прихованими сигаретами.



До схованок довелось довго добиратися. Щоб отримати доступ, митники демонтували задні колеса та підкрильники. За замаскованим герметиком лючками невдовзі з'явилися доступи до ніш зі схованими товаром.

Комусь в такій кількості пачки банкнот вдається перевезти, а тут навіть ризикувати не варто було. Фото: Закарпатська митниця

Добротна упаковка не допомогла

Заздалегідь загорнуті в поліетиленову плівку тютюнові вироби, закріплені між собою мотузкою. Одразу кілька тайників вміло були зроблені у конструктивних порожнинах та порогах автомобіля, розташованих з обох сторін.

Загалом звідти вийняли 191 пачку сигарет різних брендів, але без марок акцизного збору України. Попри те, що водійка не визнала прихований від митного контролю товар своєю власністю, відносно неї складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Skoda Fabia вилучена, але не конфіскована

Тютюнові вироби, остаточну вартість яких визначить спеціаліст-експерт, вилучено.

Арештована Skoda Fabia оцінена у 240 тис. грн. Її подальшу долю вирішуватиме суд.

Схованки навіть законопатили герметиком, але це не допомогло: розбирати автівки митники можуть до гвинтика. Фото: Закарпатська митниця

Поки справу розглядатиме БЕБ

Закарпатська митниця скерувала на адресу ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 204 ККУ.