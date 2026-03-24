Сколько сигарет можно спрятать в арках колес Skoda Fabia

Покидая Украину, женщина даже не подумать не могла, что выбранный ею для таможенного досмотра “зеленый коридор” окажется таким недружественным. Об инциденте рассказала пресс-служба Закарпатской таможни.

Легковушка под управлением 41-летней жительницы Закарпатья проходила таможенный контроль. Она планировала быстро и беспрепятственно пересечь границу. Но...

Слишком волновалась и это ее выдало

Немного неуверенное поведение водителя указывало на возможность неправомерного перемещения товаров в авто. Проведя углубленный осмотр транспортного средства, таможни наткнулись на несколько тайников со скрытыми сигаретами.



К тайникам пришлось долго добираться. Чтобы получить доступ, таможенники демонтировали задние колеса и подкрыльники. За замаскированными герметиком лючками вскоре появились доступы к нишам со скрытыми товаром.

Кому-то в таком количестве пачки банкнот удается перевезти, а здесь даже рисковать не стоило. Фото: Закарпатская таможня

Добротная упаковка не помогла

Заранее завернутые в полиэтиленовую пленку табачные изделия, закреплены между собой веревкой. Сразу несколько тайников умело были сделаны в конструктивных полостях и порогах автомобиля, расположенных с обеих сторон.

Всего оттуда вынули 191 пачку сигарет различных брендов, но без марок акцизного сбора Украины. Несмотря на то, что водитель не признала скрытый от таможенного контроля товар своей собственностью, относительно нее составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Skoda Fabia изъята, но не конфискована

Табачные изделия, окончательную стоимость которых определит специалист-эксперт, изъяты.

Арестованная Skoda Fabia оценена в 240 тыс. грн. Ее дальнейшую судьбу будет решать суд.

Тайники даже законопатили герметиком, но это не помогло: разбирать машины таможенники, если захотят, умеют до винтика. Фото: Закарпатская таможня

Пока дело будет рассматривать БЭБ

Закарпатская таможня направила в адрес ТУ БЭБ в Закарпатской области сообщение о признаках уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УКУ.