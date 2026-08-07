Не лише Škoda: що сьогодні виготовляють і переобладнують автомобільні заводи України

За підрахунками Інституту досліджень авторинку, у першому півріччі 2026 року вперше зареєстрували 14 375 нових транспортних засобів, виготовлених або переобладнаних в Україні. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, проте на 36,1% менше, ніж у першому півріччі довоєнного 2021-го.

Made in Ukraine не завжди означає повний цикл

Реєстраційна статистика об'єднує дуже різну техніку. Українське походження може означати складання серійного автомобіля з машинокомплекту, виготовлення місцевого автобусного кузова на імпортному шасі, встановлення спеціальної надбудови або повне виробництво причепа чи цистерни.

Тому 14 375 реєстрацій не означають, що в Україні виготовили стільки автомобілів із власними двигунами, коробками передач та іншими основними агрегатами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найближчим до класичного легкового виробництва залишається закарпатський "Єврокар". Як Авто24 писав ще після відновлення роботи підприємства, саме цей завод залишився головним майданчиком серійного складання легковиків в Україні.

Чотири з п'яти українських транспортних засобів – причепи

Причепи забезпечили 11 767 реєстрацій із загальних 14 375. Це 81,9%.

Фактично наймасовішим продуктом українського автопрому сьогодні є транспортний засіб без власного двигуна.

Причому тут внутрішні виробники майже повністю витіснили імпорт. Із 11 861 нового причепа, зареєстрованого за шість місяців, 11 767 були українськими. Частка місцевої продукції становить 99,2%.

Найбільші обсяги показали ПГ – 3096 одиниць, Палич – 2075, АМС – 1288, Ursagroup – 832 та Дніпро – 729. Наймасовішою окремою моделлю стала ПГ BBRD із результатом 2329 реєстрацій.

Це вже сформований промисловий сегмент із серійними моделями та тисячними обсягами. Раніше Авто24 також відзначав, що українські виробники фактично домінують на ринку легкових причепів.

Легковиків за пів року зібрали менше тисячі

Зовсім інша картина у найбільш помітному для покупця сегменті.

У першому півріччі зареєстрували лише 947 легкових автомобілів українського виготовлення або переобладнання. Це всього 2,9% від 32 227 нових легковиків, які загалом вийшли на український ринок.

Причому 571 машина – це один Škoda Karoq. На нього припало 60,3% усієї категорії. Загалом Škoda забезпечила 582 реєстрації.

Решту переважно формує спецтранспорт: поліцейські Renault Duster, медичні Citroën Jumper і Peugeot Boxer, спеціальні Volkswagen Crafter та інші переобладнані автомобілі.

У порівнянні з 2021 роком легковий сегмент просів найбільше. Тоді за пів року було 4480 таких реєстрацій – на 3533 більше, ніж зараз.

Автобуси – одна з найсильніших галузей

З автобусами ситуація протилежна. Тут українські підприємства забезпечили 302 з 428 нових реєстрацій, тобто 70,6% ринку.

Найпопулярнішим став ZAZ A08 I-VAN – 75 машин. Далі йдуть БАЗ А081 "Еталон" із 61 реєстрацією, Bogdan/Ataman A221 – 36 та Ataman A092 – 32.

Проте це не автобуси, повністю створені з українських компонентів. Місцеві підприємства проєктують і зварюють каркаси, виготовляють кузови, салони, електрику, фарбують і виконують фінальне складання. Двигуни, трансмісії, мости та шасі можуть бути імпортними.

Наприклад, Ataman використовує агрегатну базу Isuzu, "Еталон" – TATA та Ashok Leyland, а ZAZ A08 поєднує власний кузов із шасі AsiaStar та двигуном Weichai.

Ця модель уже давно визначає український автобусний ринок. Авто24 раніше писав, що серед нових автобусів Ataman, ЗАЗ та "Еталон" традиційно залишаються серед лідерів.

Кожна п'ята нова вантажівка має українську складову

У вантажному сегменті за пів року зареєстрували 1190 машин українського виготовлення або переобладнання. Це 21,3% усіх нових вантажівок.

Саме тут поняття українського виробництва особливо часто означає не базове шасі, а те, що встановлено на ньому.

Компанії InterCargoTruck, SKS, "Спецбудмаш", Validus Special Auto та інші беруть готові Ford, Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen, IVECO, JAC або інші шасі та перетворюють їх на рефрижератори, комунальну техніку, медичні, пожежні й спеціальні автомобілі.

Локальна цінність тут полягає у кузові, рамі, гідравліці, електриці, утепленні, обладнанні та інженерній адаптації під конкретне завдання.

MAZ і KamAZ майже зникли

Помітно змінилася й база, на якій українські підприємства будують спеціальну техніку.

У першому півріччі 2021 року в Україні зареєстрували 299 нових MAZ і 37 KamAZ. У 2026 році залишилося лише два MAZ і жодного KamAZ.

Їх не замінила якась одна марка. Натомість ринок став значно різноманітнішим.

Renault мав 657 реєстрацій, MAN – 200, Volvo – 176, Scania –175, Ford – 158, Mercedes-Benz – 131. Паралельно виробники використовують JAC, Foton, FAW, Dongfeng, Sinotruk та Isuzu.

Тобто українські компанії перейшли від залежності від кількох постачальників до роботи з широким набором європейських та азійських платформ.

У напівпричепах є ніші, де імпорту майже немає

Загалом українські напівпричепи займають 28,3% нового ринку – 167 машин із 591.

Але середній показник приховує дуже сильні спеціалізовані сегменти.

Усі 25 нових саморозвантажувальних контейнеровозів були українськими. У цистернах для небезпечних вантажів місцеві виробники забезпечили 43 із 44 реєстрацій, або 97,7%.

Натомість у рефрижераторних напівпричепах ситуація протилежна: українським був лише один із 115.

Серед основних виробників – Everlast, TAD, Zmiiv-Trans, PA та VARZ. Компанії спеціалізуються на цистернах, контейнеровозах, низькорамних тралах, платформах та інших конструкціях.

Наприклад, TAD уже отримує великі замовлення на українські низькорамні напівпричепи, а в окремих видах спеціальної техніки локальне виробництво виявляється конкурентнішим за імпорт.

Зростання автопрому майже повністю забезпечили причепи

Порівняно з першим півріччям 2025 року загальний показник зріс із 13 656 до 14 375 одиниць. Приріст становив 719 транспортних засобів.

Із них 589 – причепи. Тобто лише ця категорія забезпечила 81,9% усього річного зростання.

Вантажівки додали 51 одиницю, легковики – 45, напівпричепи – 19, автобуси – 14.

Тому говорити про відновлення українського автопрому загалом поки зарано. Різні його сегменти перебувають у зовсім різному стані.

До довоєнного рівня бракує понад третини

У першому півріччі 2021 року було зареєстровано 22 494 нові транспортні засоби українського виготовлення або переобладнання.

У 2026 році – 14 375. Різниця становить 8119 машин, або 36,1%.

Водночас вантажівки та автобуси вже досягли або перевищили довоєнні показники. Найбільший провал залишається саме в масовому легковому сегменті.

Це добре показує, як змінився український автопром. Його сильна сторона сьогодні — не масове виробництво легкових автомобілів, а здатність швидко створювати причепи, автобусні кузови та спеціалізовану техніку під конкретне замовлення.

Український VIN ще не означає 30% локалізації