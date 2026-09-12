"Не робіть так": американці влаштовують дивні випробування для автономного таксі Tesla Cybercab

Tesla Cybercab офіційно вийшов на дороги Остіна 4 вересня, і перші пасажири одразу почали масово публікувати відео своїх поїздок. Але разом із ними знайшлися люди, які вирішили перевіряти роботаксі вже не з пасажирського крісла, а безпосередньо на дорозі, причому іноді доволі нахабними способами.

Cybercab ще не встиг стати звичайним таксі

Для Tesla це справді важливий запуск. Cybercab - перша серійна модель компанії, яка від самого початку створена без керма та педалей. У Техасі на момент запуску було зареєстровано 45 таких автомобілів, а працюють вони в межах геозони сервісу Robotaxi в Остіні.

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Раніше Auto24 вже розповідав, як Tesla запустила Robotaxi в Остіні на базі Model Y. Тоді це був фактично експериментальний сервіс для обмеженого кола користувачів, а тепер до нього приєднався спеціально створений Cybercab.

Інтерес до новинки виявився величезним. Люди викликають машину через застосунок, сідають у двомісний автомобіль і спостерігають, як він самостійно їде містом. Причому Cybercab уже встиг приємно здивувати деяких перших пасажирів ціною: на однаковому маршруті в Остіні поїздка на ньому коштувала $7,77 проти $12,10 за Model Y Robotaxi.

Але, схоже, американцям швидко стало цікаво не лише те, як Cybercab возить пасажирів.

"А що буде, якщо стати перед ним?"

Саме тут починається найцікавіше. В соцмережах з'явилися відео, на яких люди навмисно перевіряють реакцію Cybercab на різні дорожні ситуації.

Один із найяскравіших прикладів показав користувач X Абхіманью Ядав, відомий у мережі як WorldlyReviewer. Він опублікував відео з підписом про так звану "Moss stop" - прийом, який уже встиг стати мемом серед прихильників Tesla.

На відео людина фактично змушує Cybercab різко загальмувати на дорозі, перевіряючи, наскільки швидко автомобіль реагує на перешкоду. Сам Ядав попередив інших не повторювати такий трюк, жартуючи, що служба підтримки Tesla від подібних експериментів "дуже злиться".

І це вже не просто спостереження за автомобілем. Фактично люди намагаються створювати для нього нестандартні сценарії, які інженери зазвичай відпрацьовують під час тестування.

Американці перетворили Cybercab на рухомий експеримент

Поведінка людей навколо Cybercab показує одну цікаву проблему автономного транспорту: автомобіль повинен бути готовим не тільки до правильних дій інших учасників руху, а й до людських дурниць.

Пішохід може раптово вийти на дорогу, велосипедист може змінити напрямок, водій іншої машини може порушити правила. А тепер до цього списку додаються ще й люди, які спеціально хочуть перевірити, наскільки добре роботаксі "бачить" їх і наскільки швидко реагує.

У Tesla вже був досвід із "непростими" пасажирами

Інтерес американців до того, щоб перевірити межі можливостей роботаксі, не виник на порожньому місці. Ще під час першого запуску Tesla Robotaxi в Остіні користувачі уважно стежили за поведінкою автомобілів і швидко знаходили дивні ситуації.

Auto24 уже писав про те, як роботаксі Tesla в Остіні врізалося в пластикові стовпчики під час поїздки з пасажиром. А ще раніше американські регулятори звернули увагу на численні повідомлення про порушення правил дорожнього руху роботаксі Tesla в місті.

Тоді йшлося про випадки, коли автомобілі не поступалися пішоходам на переходах, проїжджали на миготливий червоний сигнал та навіть рухалися неправильно організованою смугою. За даними міста, з моменту початку випробувань Tesla автономних автомобілів в Остіні було зареєстровано 10 інцидентів або скарг, сім із яких класифікували як проблеми безпеки.

Тепер же ситуація цікава ще й з іншого боку: не тільки роботаксі перевіряють на реальних дорогах, а й самі люди активно перевіряють роботаксі.

Дехто намагається навіть "покерувати" Cybercab

Ще цікавіший випадок стався вже всередині одного з автомобілів. Пасажир Меттью Скрипчак показав відео, на якому після посадки побачив на центральному екрані Cybercab незвичний інтерфейс із віртуальним джойстиком.

Він вирішив спробувати ним скористатися, хоча автомобіль не призначений для ручного керування пасажиром. За повідомленнями про цей випадок, машина не виконала команди, тобто система заблокувала несанкціоноване ручне керування.

Показово, що аналогічний інтерфейс справді існує. Він використовується персоналом Tesla для спеціальних маневрів, наприклад на зарядній станції. Сам Девід Мосс показав, як інженер Tesla за допомогою екранних кнопок вручну переставляв Cybercab, коли автомобіль після автоматичного паркування зупинився надто далеко від зарядного пристрою.

Тобто американці вже встигли знайти в Cybercab не тільки пасажирське крісло, а й приховані можливості.

Найбільший тест для Tesla – не технологія, а люди

Cybercab зараз фактично проходить найважливіший тест не на полігоні, а серед звичайного американського трафіку. І цей тест набагато складніший, адже інженери Tesla не можуть заздалегідь знати, що зробить водій сусідньої машини або пішохід на переході.

Особливо цікаво, що запуск Cybercab майже одразу привернув увагу американських регуляторів. NHTSA вже відкрила перевірку сертифікації автомобіля після початку його комерційної експлуатації в Остіні. Агентство хоче перевірити, чи відповідає Cybercab усім федеральним вимогам безпеки.

Тому найближчі місяці для Tesla будуть своєрідним масштабним експериментом. Компанія випустила на дороги автомобіль, у якого немає ні керма, ні педалей, а американці майже одразу почали робити те, що вони вміють найкраще: сідати всередину, знімати все на телефон і перевіряти, що буде, якщо зробити щось, чого розробники, можливо, зовсім не хотіли бачити.

І, судячи з відео з Остіна, Cybercab ще не раз матиме нагоду продемонструвати, наскільки добре він готовий до людського фактора.