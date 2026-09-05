Не всюди зелені: як виглядають номерні знаки електромобілів у різних країнах

Ідея спеціально позначати електромобілі на дорогах досить проста. Якщо автомобіль має номерний знак, який відрізняється від звичайного, його можна швидко розпізнати камерам, поліції та іншим учасникам дорожнього руху, вважають у Авто24.

Але єдиного міжнародного стандарту для таких номерів немає. У різних країнах влада обрала власний варіант: десь змінили колір номерного знака, десь додали спеціальну літеру, а десь вирішили взагалі не виділяти електромобілі зовні.

І якщо українські зелені номери здаються цілком звичними, то деякі іноземні варіанти виглядають набагато цікавіше.

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Україна: зелений колір став обов'язковим

Україна належить до країн, де електромобілі мають спеціальні номерні знаки. Їх легко відрізнити від звичайних: символи на табличці мають темно-зелений колір.

Auto24 розповідав про зміну правил реєстрації електромобілів, після якої звичайні чорно-білі номери для таких машин більше не використовуються.

Йдеться саме про автомобілі, які приводяться в рух виключно електродвигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Тому гібриди, навіть якщо вони здатні проїхати певну відстань на електротязі, отримують звичайні номерні знаки.

Це правило важливо враховувати під час купівлі вживаного автомобіля. Auto24 окремо пояснював, які номери отримують електрокари, а які гібриди.

Польща: зелений фон замість зелених символів

У Польщі вирішили зробити електромобілі ще помітнішими. Там для електромобілів та автомобілів на водні використовують номерні знаки із зеленим фоном і чорними символами.

На звичайному автомобілі номер має білий фон, а електричний отримує зелений. Тому відмінність видно буквально здалеку.

Такі номери мають і практичне значення. У Польщі вони можуть використовуватися для підтвердження права електромобіля на в'їзд до зон чистого транспорту без окремої наклейки.

Угорщина теж обрала зелений

Схожий підхід використовує Угорщина. Для екологічних транспортних засобів там передбачені зелені номерні знаки, хоча правила щодо того, які саме транспортні засоби можуть їх отримувати, відрізняються від українських.

У результаті водієві в Угорщині не потрібно знати модель або розбиратися в силових установках. Колір номера одразу дає підказку, що перед ним автомобіль із відповідним екологічним статусом.

Німеччина: достатньо однієї літери E

Німці вирішили не фарбувати номер у зелений. У Німеччині електромобіль може отримати звичайний на вигляд номерний знак, але наприкінці комбінації додається літера "E". Таке позначення можуть отримувати акумуляторні електромобілі, водневі автомобілі та певні plug-in гібриди за встановлених умов.

При цьому E-номер у Німеччині не обов'язковий. Його сенс полягає насамперед у тому, щоб автомобіль можна було ідентифікувати як такий, що має право на передбачені для нього місцеві переваги.

Для іноземних електромобілів, які не мають відповідного позначення на номерному знаку, Німеччина також передбачає спеціальну E-наклейку.

Норвегія заховала електромобіль у перших літерах

Норвезькі номерні знаки виглядають цілком звичайно, але електромобіль можна впізнати за буквеною комбінацією.

Для електричних автомобілів використовуються спеціальні серії, серед яких EL, EK, EV, EB, EC, ED, EE та інші.

Це особливо цікаво для Норвегії, де електромобілі стали масовим явищем. Спеціальні серії номерів дозволяли пов'язувати автомобіль із певними транспортними перевагами без необхідності змінювати загальний дизайн номерних знаків.

Чехія: електромобіль починається з EL

У Чехії використовується схожий принцип. Електромобілі можна впізнати за першими двома літерами номера - EL.

Тобто чеський номер зовні не обов'язково сильно відрізняється від звичайного, але буквена комбінація фактично повідомляє про тип автомобіля.

Для автоматичних систем розпізнавання це досить зручне рішення. Камері не потрібно визначати колір номера або аналізувати сам автомобіль, достатньо прочитати комбінацію символів.

Велика Британія: зелена смуга

У Великій Британії електромобіль також не отримує повністю зеленого номера. Для автомобілів із нульовими викидами передбачена спеціальна зелена смуга на номерній табличці.

Основна частина номера залишається звичайною, а зелена вертикальна зона розташовується зліва. Використання такого елемента є добровільним.

Тобто британці фактично залишили традиційний дизайн номера, додавши лише невеликий візуальний маркер.

В Ірландії зелена смуга вже справа

Ірландія обрала дуже схожий варіант, але поставила зелену смугу з іншого боку. З липня 2025 року нові та вже зареєстровані електромобілі можуть отримувати номерні знаки із зеленою вертикальною смугою справа.

Це так званий "green flash", який має допомагати швидко ідентифікувати автомобілі з нульовими викидами.

Латвія: синій колір

Латвія пішла своїм шляхом і використала не зелений, а синій колір. Для автомобілів із нульовими викидами там використовуються номерні знаки із синіми символами на білому фоні.

Тому універсального правила "електромобіль = зелений номер" навіть у Європі немає. Колір, літери та дизайн залежать від конкретної національної системи.

Китай: зелений номер для New Energy Vehicle

Китай використовує зелені номерні знаки для так званих New Energy Vehicles. Їх почали запроваджувати ще у 2016 році, а сьогодні така система охоплює величезний парк електрифікованих автомобілів.

При цьому китайське поняття New Energy Vehicle ширше за європейське поняття BEV. До цієї категорії належать не лише чисті електромобілі, а й plug-in гібриди та автомобілі на паливних елементах.

Це особливо цікаво для українського ринку, адже китайські електромобілі та гібриди останніми роками масово з'являються в Україні. Auto24 вже аналізував зростання імпорту вживаних електромобілів, і серед лідерів там традиційно опинялися Tesla, Nissan та інші електричні моделі.

А в Нідерландах номер взагалі нічого не скаже

Не всі країни вважають за потрібне показувати тип силової установки прямо на номері.

Наприклад, у Нідерландах електромобілі не мають окремої системи номерних знаків, яка б візуально відрізняла їх від бензинових або дизельних автомобілів. Схожий підхід використовують і деякі інші країни.

Тому електричний Volkswagen ID.4 у Нідерландах може мати номер, який зовні нічим не відрізняється від номера бензинового Golf.

Навіщо взагалі потрібні спеціальні номери

На перший погляд може здатися, що зелений шрифт або літера E - просто спосіб зробити електромобілі помітнішими. Але на практиці спеціальна ідентифікація часто має цілком конкретну мету.

У різних країнах електромобілі отримували або отримують певні переваги: безкоштовне чи дешевше паркування, доступ до окремих смуг, в'їзд до зон з обмеженнями для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння або інші місцеві пільги.

Владі в такому випадку потрібно швидко зрозуміти, який саме автомобіль перед ним. Номерний знак для цього підходить ідеально, оскільки камери можуть автоматично розпізнати його та отримати необхідну інформацію з реєстру.

У кожної країни свій рецепт

Якщо порівняти різні країни, українська система виявляється однією з найпомітніших. Зелений шрифт одразу кидається в очі, тоді як у Німеччині потрібно побачити останню літеру E, у Норвегії - знати спеціальні серії, у Чехії - звернути увагу на EL, а в Нідерландах номер взагалі нічого не підкаже.

При цьому мета в більшості випадків однакова: дозволити державі та містам швидко ідентифікувати електричний автомобіль і, якщо це передбачено місцевими правилами, надати йому відповідні переваги.