Не везде зеленые: как выглядят номерные знаки электромобилей в разных странах

Идея специально обозначать электромобили на дорогах достаточно проста. Если автомобиль имеет номерной знак, отличный от обычного, его можно быстро распознать камерам, полиции и другим участникам дорожного движения, считают в Авто24.

Но единого международного стандарта для таких номеров нет. В разных странах власти выбрали собственный вариант: где-то изменили цвет номерного знака, где-то добавили специальную букву, а где-то решили вообще не выделять электромобили снаружи.

И если украинские зеленые номера кажутся вполне привычными, некоторые иностранные варианты выглядят гораздо интереснее.

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Украина: зеленый цвет стал обязательным

Украина входит в страны, где электромобили имеют специальные номерные знаки. Их легко отличить от обычных: символы на табличке имеют темно-зеленый цвет.

Auto24 рассказывал об изменении правил регистрации электромобилей, после которой обычные черно-белые номера для таких машин больше не используются.

Речь идет именно об автомобилях, которые приводятся в движение исключительно электродвигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Поэтому гибриды, даже если они способны проехать определенное расстояние на электротяге, получают обычные номерные знаки.

Это правило важно учитывать при покупке подержанного автомобиля. Auto24 отдельно объяснял, какие номера получают электрокары, а какие гибриды.

Польша: зеленый фон вместо зеленых символов

В Польше решили сделать электромобили еще более заметными. Там для электромобилей и автомобилей на водороде используются номерные знаки с зеленым фоном и черными символами.

На обычном автомобиле номер имеет белый фон, а электрический получает зеленый. Поэтому отличие видно буквально издалека.

Такие номера имеют и практическое значение. В Польше они могут использоваться для подтверждения права электромобиля на въезд в зоны чистого транспорта без отдельной наклейки.

Венгрия тоже выбрала зеленый

Схожий подход употребляет Венгрия. Для экологических транспортных средств там предусмотрены зеленые номерные знаки, хотя правила, какие именно транспортные средства могут их получать, отличаются от украинских.

В результате водителю в Венгрии не нужно знать модель или разбираться в силовых установках. Цвет номера сразу подсказывает, что перед ним автомобиль с соответствующим экологическим статусом.

Германия: достаточно одной буквы E

Немцы решили не красить номер в зеленый. В Германии электромобиль может получить обычный с виду номерной знак, но в конце комбинации добавляется буква "E". Такое обозначение могут получать аккумуляторные электромобили, водородные автомобили и определенные гибриды plug-in при установленных условиях.

При этом E-номер в Германии не обязателен. Его смысл состоит прежде всего в том, чтобы автомобиль можно было идентифицировать как имеющий право на предусмотренные для него местные преимущества.

Для иностранных электромобилей, не имеющих соответствующего обозначения на номерном знаке, Германия также предусматривает специальную E-наклейку.

Норвегия спрятала электромобиль в первых буквах

Норвежские номерные знаки выглядят вполне обыкновенно, но электромобиль можно узнать по буквенной комбинации.

Для электрических автомобилей используются специальные серии, в том числе EL, EK, EV, EB, EC, ED, EE и другие.

Это особенно интересно Норвегии, где электромобили стали массовым явлением. Специальные серии номеров позволяли увязывать автомобиль с определенными транспортными преимуществами без необходимости менять общий дизайн номерных знаков.

Чехия: электромобиль начинается с EL

В Чехии используется схожий принцип. Электромобили можно узнать по первым двум буквам номера - EL.

То есть чешский номер снаружи не обязательно сильно отличается от обычного, но буквенная комбинация фактически сообщает о типе автомобиля.

Для автоматических систем распознавания это достаточно удобное решение. Камере не нужно определять цвет номера или анализировать сам автомобиль, достаточно прочесть комбинацию символов.

Великобритания: зеленая полоса

В Великобритании электромобиль тоже не получает полностью зеленого номера. Для автомобилей с нулевыми выбросами предусмотрена специальная зеленая полоса номерной табличке.

Основная часть номера остается обычной, а зеленая вертикальная зона располагается слева. Использование такого элемента является добровольным.

То есть, британцы фактически оставили традиционный дизайн номера, добавив лишь небольшой визуальный маркер.

В Ирландии зеленая полоса уже справа

Ирландия выбрала очень схожий вариант, но поставила зеленую полосу с другой стороны. С июля 2025 г. новые и уже зарегистрированные электромобили могут получать номерные знаки с зеленой вертикальной полосой справа.

Это так называемый "green flash", который должен помогать быстро идентифицировать автомобили с нулевыми выбросами.

Латвия: синий цвет

Латвия пошла по своему пути и использовала не зеленый, а синий цвет. Для автомобилей с нулевыми выбросами используются номерные знаки с синими символами на белом фоне.

Поэтому универсального правила "Электромобиль = зеленый номер" даже в Европе нет. Цвет, буквы и дизайн зависит от конкретной национальной системы.

Китай: зеленый номер для New Energy Vehicle

Китай использует зеленые номерные знаки для так называемых New Energy Vehicles. Их начали внедрять еще в 2016 году, а сегодня такая система охватывает огромный парк электрифицированных автомобилей.

При этом китайское понятие New Energy Vehicle шире европейского понятия BEV. К этой категории относятся не только чистые электромобили, но и гибриды plug-in и автомобили на топливных элементах.

Это особенно интересно украинскому рынку, ведь китайские электромобили и гибриды в последние годы массово появляются в Украине. Auto24 уже анализировал рост импорта подержанных электромобилей, и среди лидеров там традиционно оказывались Tesla, Nissan и другие электрические модели.

А в Нидерландах номер вообще ничего не скажет

Не все страны считают нужным показывать тип силовой установки прямо на номере.

Например, в Нидерландах электромобили не имеют отдельной системы номерных знаков, которая визуально отличала бы их от бензиновых или дизельных автомобилей. Сходный подход используют и некоторые другие страны.

Поэтому электрический Volkswagen ID.4 в Нидерландах может иметь номер, который внешне ничем не отличается от бензинового номера Golf.

Зачем вообще нужны специальные номера

На первый взгляд может показаться, что зеленый шрифт или буква E – просто способ сделать электромобили более заметными. Но на практике специальная идентификация часто имеет совершенно конкретную цель.

В разных странах электромобили получали или получают определенные преимущества: бесплатная или дешевле парковка, доступ к отдельным полосам, въезд в зоны с ограничениями для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или другие местные льготы.

Властям в таком случае нужно быстро понять, какой именно автомобиль перед ним. Номерной знак для этого подходит идеально, поскольку камеры могут автоматически распознать его и получить необходимую информацию из реестра.

У каждой страны свой рецепт

Если сравнить разные страны, то украинская система оказывается одной из самых заметных. Зеленый шрифт сразу бросается в глаза, в то время как в Германии нужно увидеть последнюю букву E, в Норвегии - знать специальные серии, в Чехии - обратить внимание на EL, а в Нидерландах номер вообще ничего не подскажет.

При этом цель в большинстве случаев одинакова: разрешить государству и городам быстро идентифицировать электрический автомобиль и, если это предусмотрено местными правилами, предоставить ему соответствующие преимущества.