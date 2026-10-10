Небезпечні для дітей: ADAC забракував два популярні автокрісла через серйозні дефекти

Як повідомляє офіційний сайт ADAC, фахівці вирішили не чекати планової публікації великого звіту наприкінці жовтня 2026 року через надто тривожні результати випробувань.

Під час стандартних фронтальних ударів обидві моделі не змогли втримати манекени, що в реальній аварії може призвести до трагічних наслідків.

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Високий ризик травмування: дитячий манекен вилітає з автокрісла Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z під час краш-тестів. Фото: ADAC

Проблема з Britax Römer

Під час тестування моделі Britax Römer Baby-Safe Pro разом із базою Isofix Vario Base 5Z у горизонтальному положенні не витримало навантаження кріплення. Пластикові фіксатори язичка ременя просто зламалися, пряжка розкрилася, і 11-кілограмовий манекен вилетів у салон.

Інженери клубу з'ясували, що в положенні лежачи корпус гірше підтримує дитину, тому на ремені діють надмірні сили розтягування.

Дитяче крісло Römer Britax Baby-Safe Pro у поєднанні з базою Vario Base 5Z. Фото: Ralph Wagner, ADAC

Батькам, які вже користуються цим кріслом, радять встановлювати його максимально вертикально або кріпити звичайним триточковим ременем автомобіля без використання бази.

Представники Britax Römer заявили, що під час їхніх власних перевірок жодних відхилень не було.

"Компанія наразі з'ясовує причину, а рішення про заміну чи відкликання ухвалять лише після завершення розслідування", – зазначають експерти ADAC.

Зламана основа Axkid Minikid Core

Інше крісло, Axkid Minikid Core, що встановлюється проти ходу руху, випробовували з важчим 23-кілограмовим манекеном. Під час удару сидіння змістилося вперед, його пластикова основа вдарилася об опорну ніжку, через що та повністю склалася.

Гірше того, пластиковий корпус тріснув у зоні замка, пряжка відірвалася, а таз манекена підкинуло вгору. Фахівці зафіксували сильне викривлення шиї та величезний ризик удару об переднє сидіння.

Дитяче крісло Axkid Minikid Core. Фото: Ralph Wagner, ADAC

Отримавши ці дані, компанія Axkid миттєво зупинила продажі моделі Minikid Core. Виробник запустив добровільну кампанію відкликання, пропонуючи власникам безкоштовно обміняти дефектне крісло на надійнішу версію Axkid Minikid 4 Pro через форму на своєму сайті.

Чому крісла продавалися легально

Експерти ADAC регулярно проводять випробування дитячих крісел, купуючи їх в спеціалізованих магазинах (див. відео внизу). Це – відкриті й прозорі випробування, висновки яких зазвичай визнаються виробниками такої продукції. Наведений вище приклад Axkid є доказовим.

Варто зазначити, що краш-тести ADAC базуються на суворих стандартах Euro NCAP, де сили удару значно вищі за базові вимоги ООН. Цього разу обидві забраковані моделі формально відповідають чинному законодавству, тому їхній продаж у Європі не є порушенням. Однак у реаліях на дорозі неприємні епізоди не завжди вдалі...

Погані результати незалежного тесту не дають автоматичного права на повернення товару в магазин. Проте покупці, які придбали ці крісла менше двох років тому, можуть спробувати звернутися до продавців за гарантією, хоча кожен випадок розглядатиметься індивідуально.