Нетверезий керманич "Жигулів" намагався видати за водія поліції власного пса: курйозні фото

ФОТО: Telegram TERNY_KR|
Фото з місця події
Подія трапилася вранці 3 серпня неподалік станції Рокувата у напрямку об'їзної дороги, зазначає Telegram-канал TERNY_KR. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2106 перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням на швидкості та допустив з'їзд транспортного засобу з проїжджої частини у кювет. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Спроба уникнути відповідальності та реакція правоохоронців
Після аварії винуватець ДТП вирішив перекласти провину за скоєне на власного собаку, який перебував разом із ним у салоні автомобіля. Чоловік пересадив чотирилапого на водійське сидіння за кермо.
Коли на місце події прибули патрульні поліцейські, керманич переконував правоохоронців, що автомобілем керував пес, і пропонував перевірити тварину на стан сп'яніння. Поліцейські не зважили на аргументи водія та зафіксували фактичні обставини пригоди.
Правові наслідки для винуватця автопригоди
Стосовно реального керманича автомобіля правоохоронці склали адміністративні матеріали. Чоловіку інкримінують порушення за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- Ст. 124 КУпАП: порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів;
- Ст. 130 КУпАП: керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.
- Водієві загрожує грошовий штраф та позбавлення права керування транспортними засобами.