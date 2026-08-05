Нетверезий керманич "Жигулів" намагався видати за водія поліції власного пса: курйозні фото

Подія трапилася вранці 3 серпня неподалік станції Рокувата у напрямку об'їзної дороги, зазначає Telegram-канал TERNY_KR. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2106 перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням на швидкості та допустив з'їзд транспортного засобу з проїжджої частини у кювет. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спроба уникнути відповідальності та реакція правоохоронців

Після аварії винуватець ДТП вирішив перекласти провину за скоєне на власного собаку, який перебував разом із ним у салоні автомобіля. Чоловік пересадив чотирилапого на водійське сидіння за кермо.

Коли на місце події прибули патрульні поліцейські, керманич переконував правоохоронців, що автомобілем керував пес, і пропонував перевірити тварину на стан сп'яніння. Поліцейські не зважили на аргументи водія та зафіксували фактичні обставини пригоди.

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Правові наслідки для винуватця автопригоди

Стосовно реального керманича автомобіля правоохоронці склали адміністративні матеріали. Чоловіку інкримінують порушення за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: