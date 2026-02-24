На Одещині вдруге затримали ділка, який торгував контрафактним пальним

Ряд порушених Бюро економічної безпеки кримінальних справ у суді завершуються м'якими вироками, які варто сприймати не як покарання, а як стимул до відновлення незаконної діяльності. Підставою для такого висновку стало сьогоднішнє повідомлення БЕБ про те, що на Одещині викрито "27-річного жителя області, який продавав незаконно виготовлене пальне".

Як йдеться у повідомленні ТУ БЕБ в Одеській області, чоловік "не був зареєстрований як підприємець, однак понад рік купував за заниженими цінами незаконно виготовлені бензин та дизельне пальне й надалі перепродував на самовільно встановлених автозаправних станціях, що були розташовані в м. Березівка та селищі Доброслав".

А суд трохи посварить і... відпустить

Ось тут розгортається справжня суть справи. Саме про цього фігуранта ми з посиланням на БЕБ розповідали 4 листопада 2025 року в публікації "Що в Одесі присудили власнику незаконної мережі АЗС". Тоді за ухвалою суду йому було призначено покарання у вигляді штрафу 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Детективи встановили, що підозрюваний налагодив незаконний бізнес з розмахом. Мав найманих працівників та спеціалізоване програмне забезпечення для контролю, обліку та реалізації незаконно виготовленого пального на території АЗС.

В ході осінніх обшуків детективи вилучили понад 33 тонни незаконно виготовленого бензину марки А-95 та дизельного пального. Крім того, вилучено обладнання АЗС, 16 цистерн для зберігання пально-мастильних матеріалів, готівку, чорнові записи. Суд арештував вилучене майно вартістю 2,4 млн грн.

Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову

Тоді фігуранту висунули звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та скерували справу до суду.

Ухвала суду у 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів не дуже налякала недавнього підсудного. Він знову взявся за своє і відновив незаконну діяльність.

Зазвичай накладені штрафи ділки "відбивають" на відновлених об'єктах за тиждень-другий, все залежить від місця й трафіка. Фото: БЕБ

Так, це та ж людина

У ТУ БЕБ в Одеській області редакції Авто24 підтвердили, що мова йде про ту саму особу. Вочевидь, чоловіка не злякало втрачене, яке він швидко відшкодував, ні недавнє перебування під слідством й звинувачення за кримінальною статтею.

"Після попереднього вироку суду чоловік не припинив протиправну діяльність і згодом знову організував роботу незаконних автозаправних станцій на тій самій території. Саме ці нові встановлені факти стали підставою для чергового кримінального провадження та подальшого судового розгляду за матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України в Одеській області. Тобто нинішня новина стосується вже повторної протиправної діяльності фігуранта після винесення попереднього вироку", – зазначили у територіальному управлінні БЕБ.

Скриншот відповіді ТУ БЕБ в Одеській області на інформаційний запит редакції Авто24.

У нас не покарання, а стимулювання

Історія з одеським "бізнесменом" ще раз підтверджує лояльність української судової системи до фігурантів кримінальних справ, оскільки м'які вироки щодо до фігурантів незаконних операцій з пальним чи продажу ввезених на пільгових умовах декларування автомобілів для ЗСУ спонукають та стимулюють колишніх підсудних до нових протиправних діянь.

Може, настав час у період воєнного стану не панькатися з кримінальними ділками тіньового бізнесу, не заохочувати їх до нових протиправних дій м'якими ухвалами, а якось суворіше підходити до покарань.