В Одесской области второй раз задержали дельца, торговавшего контрафактным горючим

Ряд возбужденных Бюро экономической безопасности уголовных дел в суде завершаются мягкими приговорами, которые стоит воспринимать не как наказание, а как стимул к возобновлению незаконной деятельности. Основанием для такого вывода стало сегодняшнее сообщение БЭБ о том, что в Одесской области разоблачен “27-летний житель области, который продавал незаконно изготовленное топливо”.

Как говорится в сообщении ТУ БЭБ в Одесской области, мужчина "не был зарегистрирован как предприниматель, однако более года покупал по заниженным ценам незаконно изготовленные бензин и дизельное топливо и в дальнейшем перепродавал на самовольно установленных автозаправочных станциях, которые были расположены в г. Березовка и поселке Доброслав".

Читайте также За продажу "армейских" авто жителю Волыни присудили штраф

А суд немного поругает и... отпустит

Вот здесь разворачивается настоящая суть дела. Именно об этом фигуранте мы со ссылкой на БЭБ рассказывали 4 ноября 2025 года в публикации "Что в Одессе присудили владельцу незаконной сети АЗС". Тогда по решению суда ему было назначено наказание в виде штрафа 85 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Детективы установили, что подозреваемый наладил незаконный бизнес с размахом. Имел наемных работников и специализированное программное обеспечение для контроля, учета и реализации незаконно изготовленного топлива на территории АЗС.

Читайте также На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

В ходе осенних обысков детективы изъяли более 33 тонн незаконно изготовленного бензина марки А-95 и дизельного топлива. Кроме того, изъято оборудование АЗС, 16 цистерн для хранения горюче-смазочных материалов, наличные, черновые записи. Суд арестовал изъятое имущество стоимостью 2,4 млн грн.

Наша песня хороша и нова – начинаем ее снова

Тогда фигуранту предъявили обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и направили дело в суд.

Постановление суда в 85 тысяч гривен штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров не очень напугало недавнего подсудимого. Он снова взялся за свое и возобновил незаконную деятельность.

Обычно наложенные штрафы дельцы "отбивают" на восстановленных объектах за неделю-другую, все зависит от места и трафика. Фото: БЭБ

Да, это тот самый человек

В ТУ БЭБ в Одесской области редакции Авто24 подтвердили, что речь идет о том же человеке. Очевидно, мужчину не испугало потерянное, которое он быстро возместил, ни недавнее пребыванием под следствием и обвинения по уголовной статье.

Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников

"После предыдущего приговора суда мужчина не прекратил противоправную деятельность и впоследствии снова организовал работу незаконных автозаправочных станций на той же территории. Именно эти новые установленные факты стали основанием для очередного уголовного производства и дальнейшего судебного разбирательства по материалам детективов Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области. То есть нынешняя новость касается уже повторной противоправной деятельности фигуранта после вынесения предыдущего приговора", – отметили в территориальном управлении БЭБ.

Кстати, следует отдать должное одесским детективам: от информационного запроса редакции до их ответа прошло всего 29 минут.

Скриншот ответа ТУ БЭБ в Одесской области на информационный запрос редакции Авто24 о том, тот ли это тот же фигурант, о котором мы писали 4 ноября 2025 года.

У нас не наказание, а стимулирование

История с одесским "бизнесменом" еще раз подтверждает лояльность украинской судебной системы к фигурантам уголовных дел, поскольку мягкие приговоры в отношении фигурантов незаконных операций с топливом или продажи ввезенных на льготных условиях декларирования автомобилей для ВСУ побуждают и стимулируют бывших подсудимых к новым противоправным деяниям.

Может, пришло время в период военного положения не церемониться с криминальными дельцами теневого бизнеса, не поощрять их к новым противоправным действиям мягкими постановлениями, а как-то строже подходить к наказаниям.