Нідерландська армія отримала перші водневі вантажівки: дизель невдовзі може піти у відставку

Нові тягачі передані Королівській армії для 210-го транспортного підрозділу Командування оперативної підтримки на суші (OOCL). Про таке поповнення розповідає truckstar.nl.

У Міноборони Нідерландів наголошують, що проєкт має на меті оцінити можливості водневих технологій у сфері важких військових перевезень та зменшити вплив транспортного сектору на довкілля.

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Перший крок до "зеленого" військового транспорту

На відміну від більшості сучасних водневих транспортних засобів, нові MAN hTGX не оснащені паливними елементами. Натомість вони використовують двигун внутрішнього згоряння, адаптований для роботи на водні, що дозволяє зберегти конструктивну схожість із традиційними дизельними вантажівками.

У моторному відсіку MAN hTGX встановлено модернізований шестициліндровий двигун H45, створений на базі рядного агрегата D38 робочим об’ємом 16,8 літра. Силова установка з безпосереднім упорскуванням водню розвиває потужність 383 кВт (520 к.с.) та забезпечує максимальний крутний момент 2500 Нм при 900-1300 об/хв.

Якби не військова кольористика, то можна було б сприйняти цей транспорт за цивільний для будівельної галузі чи магістральних перевезень далекого сполучення. Фото: Materialellogistiek Commando NL

Безпосереднє впорскування водню у двигун забезпечує особливо швидку подачу потужності. Завдяки стисненому водню (CG H2) під тиском 700 бар (690,8 атм) та місткості бака 56 кг, автомобіль можна заправити менш ніж за 15 хвилин.

За даними виробника, цього достатньо для подолання близько 600 км навіть при повній масі автопоїзда до 40 тонн.

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З викидами CO2 менш як 1 г/ткм MAN hTGX відповідатиме критеріям "транспортного засобу з нульовим рівнем викидів" згідно з новим європейським законодавством щодо CO2.

Практична перевірка технології

Це фактично аналог цивільної версії MAN hTGX (див. відео вище та внизу), що пропонує альтернативу з нульовим рівнем викидів для спеціальних застосувань, таких як перевезення важких вантажів, наприклад, будівельні роботи, перевезення цистернами або перевезення лісоматеріалів. Для армійської логістики це дуже пасує.

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Вантажівки залучатимуться до регулярних транспортних операцій, включно з перевезенням генеральних вантажів, обладнання та пального. Для забезпечення експлуатації водії отримали спеціальні паливні картки, які дозволяють заправляти машини на всіх водневих АЗС країни.

У Міноборони Нідерландів розраховують, що отриманий досвід допоможе визначити перспективність водневих двигунів внутрішнього згоряння для майбутнього парку важкого військового транспорту.