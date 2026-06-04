Нідерланди терміново посилюють армію австралійськими бронемашинами Bushmaster, які добре знають в Україні

Рішення ухвалене в рамках термінового оперативного запиту нідерландських збройних сил. В Австралії зазначають, що прискорення постачання стало результатом тісної співпраці між оборонними відомствами двох країн та виробником техніки.

Нові Bushmaster надходитимуть у найсучаснішій конфігурації з удосконаленими системами захисту та обладнанням, адаптованим до актуальних загроз на полі бою.

Читайте також Австралійські бронеавтомобілі Bushmaster: що це за БТРи та скільки коштують

Машина, яку вже випробувала війна в Україні

Для України Bushmaster не є новинкою. З квітня 2022 року Австралія передала Силам оборони близько 120 таких бронеавтомобілів.

За цей час машини зарекомендували себе як надійний транспорт для перевезення особового складу, евакуації поранених та виконання бойових завдань у небезпечних районах. Саме досвід війни в Україні став одним із факторів, що привернув додаткову увагу європейських армій до цієї платформи.

Що являє собою Bushmaster

Bushmaster Protected Mobility Vehicle (PMV) – це броньований повнопривідний автомобіль масою близько 15 тонн.

Основні характеристики:

довжина – 7 м;

висота – 2,6 м;

двигун Caterpillar – 7,2 л;

потужність – 300 к.с.;

крутний момент – понад 1100 Нм;

автоматична трансмісія – Allison;

максимальна швидкість – до 100 км/год;

запас ходу – до 800 км.

Читайте також Австралія надасть Україні унікальні бронеавтомобілі Bushmaster: головні характеристики

Повний привід та високий кліренс забезпечують машині хорошу прохідність як на бездоріжжі, так і в складних погодних умовах.

Захист від мін і засідок

Однією з головних переваг Bushmaster вважається високий рівень захисту екіпажу. Суцільносталева конструкція відповідає другому рівню стандарту STANAG 4569 та здатна витримувати влучання куль калібрів 5,56 і 7,62 мм.

Однією з відмінних рис машини є її монококовий кузов з V-подібним днищем. Цей конструктивний елемент значно підвищує захист екіпажу від наслідків вибухів під машиною мін з потужністю до 9,5 кг у тротиловому еквіваленті. Рівень захисту екіпажу є однією з найбільших переваг Bushmaster.

Броньовик з правим кермом в поступово інтегрується у європейський ринок, вже є напрацювання, що дозволять пересадити водія на ліве крісло. Фото: сайт drive.com.au

Машина призначена не лише для транспортування піхоти, але й може бути модифікована в широкий спектр спеціалізованих версій – від інженерних та санітарних варіантів до командно-розвідувальних машин, а також носіїв озброєння.

Стандартне озброєння включає дистанційно керований бойовий модуль із кулеметом калібру 5,56 або 12,7 мм.

Читайте також Як австралійський Bushmaster воює за Україну: відео

Європейська прописка для Bushmaster

Паралельно з нарощуванням виробництва бронемашин Bushmaster відбувається їхня інтеграція в європейський оборонно-промисловий простір. Австралійська компанія Thales уклала угоду про співпрацю з чеським державним підприємством VOP CZ.

Відтепер значна частина робіт за європейськими замовленнями на Bushmaster виконуватиметься на підприємстві в Шенові поблизу міста Новий Їчин. Йдеться не лише про складання машин, а й про сервісне обслуговування, логістику, технічний супровід та адаптацію окремих версій під вимоги конкретних замовників.

Тиждень тому за угодою з Thales чеська компанія VOP CZ своєрідним хабом для просування австралійських бронемашин в Європу, їх гарантійного, сервісного супроводу, ремонту і навіть збирання. Фото: сайт czdefence

Одним із ключових напрямків співпраці стане передача технологій та виробничих компетенцій. Це дозволить проводити глибоку модернізацію бронемашин безпосередньо в Європі. Наприклад, для багатьох країн континенту актуальним є переобладнання Bushmaster з правостороннього на лівостороннє розташування керма, що потребує серйозних конструктивних змін.

Замість післямови

Історія із замовленням Bushmaster для Нідерландів демонструє важливу тенденцію: досвід війни в Україні дедалі більше впливає на переозброєння армій НАТО.

Машини, які ще кілька років тому вважалися переважно засобом для миротворчих місій, сьогодні розглядаються як необхідний елемент захисту військових у війні високої інтенсивності.