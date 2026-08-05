Nissan готує доступніший електрокросовер NX7 із LiDAR на даху

Як повідомляє CnEVPost, спільне підприємство Dongfeng Nissan опублікувало перший тизер NX7. Автомобіль стане четвертою моделлю сімейства N та другим кросовером після флагманського NX8.

Новинка збереже дизайн сімейства N

На тизері видно лише передню частину автомобіля. Вона виконана у стилі інших моделей нової китайської лінійки Nissan.

Кросовер отримає дворівневу оптику. Зверху розташована суцільна світлодіодна смуга, а в її центрі — підсвічений логотип Nissan.

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Схоже оформлення вже використовується на електричному седані N7. Раніше Авто24 повідомляв, що створений у Китаї Nissan N7 планують вивести на світові ринки. Модель стала одним із перших успішних електромобілів іноземної марки на китайському ринку.

LiDAR видно вже на першому зображенні

Найпомітнішою деталлю NX7 став блок LiDAR над лобовим склом. Він сканує простір навколо автомобіля та допомагає електроніці точніше визначати відстань до інших машин і перешкод.

За набором функцій NX7 може бути близьким до старшого NX8. Очікуються асистоване керування на автомагістралях і в місті, автоматична зміна смуги та інтелектуальне паркування.

LiDAR поступово переходить із дорогих моделей у доступніші китайські електромобілі. Наприклад, Авто24 уже писав про седан Dongfeng eπ 007+ із лазерним радаром за ціною масового автомобіля.

NX7 розташується нижче за NX8

Судячи з назви, новий кросовер стане компактнішою та доступнішою альтернативою Nissan NX8.

Флагманський NX8 вийшов на китайський ринок у квітні. Його базова ціна становить 159 900 юанів, або близько 23 560 доларів. З урахуванням тимчасових знижок автомобіль пропонують від 149 900 юанів.

Довжина NX8 становить 4870 мм, ширина — 1920 мм, а колісна база сягає 2917 мм. NX7, імовірно, буде трохи компактнішим і дешевшим, хоча точні розміри поки не оголошені.

Раніше майбутній кросовер сімейства згадувався під назвою N8. Авто24 розповідав про електричний SUV Nissan для Китаю, який мав стати конкурентом Tesla Model Y. Тепер сімейство розширюється одразу кількома кросоверами.

Можуть запропонувати дві силові установки

Офіційні характеристики Nissan NX7 поки не розкриті. За попередньою інформацією, модель може отримати повністю електричну версію та модифікацію зі збільшувачем запасу ходу.

Такий автомобіль приводиться в рух електромотором, а бензиновий двигун працює переважно як генератор для підзаряджання батареї.

Старший NX8 побудований на 800-вольтовій платформі з силовою електронікою на основі карбіду кремнію. Він використовує літій-залізо-фосфатні батареї CATL і підтримує заряджання потужністю 5C.

Китайські виробники дедалі активніше впроваджують надшвидке заряджання. Авто24 уже розповідав про акумулятор CATL, який може забезпечити до 1000 км заявленого запасу ходу.

Четверта модель нової серії Nissan

Після прем’єри NX7 сімейство N складатиметься з чотирьох автомобілів.

У ньому вже є електричний седан N7, плагін-гібридний N6 та великий кросовер NX8. Новий NX7 дозволить Dongfeng Nissan мати по дві моделі в класах седанів і SUV.

У червні продажі автомобілів серії N у Китаї досягли 9316 одиниць. Це на 50,53% більше, ніж роком раніше, та на 16,06% більше за результат травня.

За перше півріччя дилери продали 33 590 таких машин. Від моменту запуску серії у квітні минулого року сукупний результат досяг 86 359 автомобілів.

Рекордним поки залишається серпень минулого року, коли Dongfeng Nissan реалізував 10 148 машин сімейства N.

Китай стає центром розробки нових Nissan

NX7 демонструє, наскільки сильно змінилася модель розвитку японської марки.

Раніше китайські спільні підприємства переважно адаптували глобальні автомобілі до місцевого ринку. Тепер саме китайські інженери створюють нові електричні платформи, програмне забезпечення та системи допомоги водієві для Nissan.

Поки NX7 підтверджений лише для Китаю. Однак Nissan уже заявляв про намір експортувати седан N7, тому згодом новий кросовер також може отримати версію для інших ринків.