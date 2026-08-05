Nissan готовит более доступный электрокроссовер NX7 с LiDAR на крыше

Как сообщает CnEVPost, совместное предприятие Dongfeng Nissan опубликовало первый тизер NX7. Автомобиль станет четвертой моделью семейства N и вторым кроссовером после флагманского NX8.

Новинка сохранит дизайн семейства N

На тизере видна только передняя часть автомобиля. Она исполнена в стиле других моделей новой китайской линейки Nissan.

Кроссовер получит двухуровневую оптику. Сверху расположена сплошная светодиодная полоса, а в ее центре – подсвеченный логотип Nissan.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Подобное оформление уже используется на электрическом седане N7. Ранее Авто24 сообщал, что созданный в Китае Nissan N7 планируют вывести на мировые рынки. Модель стала одним из первых успешных электромобилей иностранной марки на китайском рынке.

LiDAR виден уже на первом изображении

Наиболее заметной деталью NX7 стал блок LiDAR над лобовым стеклом. Он сканирует пространство вокруг автомобиля и помогает электронике точнее определять расстояние до других машин и помех.

По набору функций NX7 может быть близок к старшему NX8. Ожидается ассистированное управление на автомагистралях и в городе, автоматическая смена полосы и интеллектуальная парковка.

LiDAR постепенно переходит с дорогих моделей в более доступные китайские электромобили. К примеру, Авто24 уже писал о седан Dongfeng eπ 007+ с лазерным радаром по цене массового автомобиля.

NX7 расположится ниже NX8

Судя по названию, новый кроссовер станет более компактной и доступной альтернативой Nissan NX8.

Флагманский NX8 вышел на китайский рынок в апреле. Его базовая цена составляет 159 900 юаней или около 23 560 долларов. С учетом временных скидок автомобиль предлагают от 149 900 юаней.

Длина NX8 составляет 4870 мм, ширина – 1920 мм, а колесная база достигает 2917 мм. NX7, вероятно, будет немного компактнее и дешевле, хотя точные размеры пока не объявлены.

Ранее будущий кроссовер семейства упоминался под названием N8. Авто24 рассказывал о электрический SUV Nissan для Китая, который должен стать конкурентом Tesla Model Y. Теперь семейство расширяется сразу несколькими кроссоверами.

Могут предложить две силовые установки

Официальные характеристики Nissan NX7 пока не раскрыты. По предварительной информации модель может получить полностью электрическую версию и модификацию с увеличителем запаса хода.

Такой автомобиль приводится в движение электромотором, а бензиновый двигатель работает преимущественно в качестве генератора для подзарядки батареи.

Старший NX8 построен на 800-вольтовой платформе с силовой электроникой на основе карбида кремния. Он использует литий-железо-фосфатные батареи CATL и поддерживает зарядку мощностью 5C.

Китайские производители все активнее внедряют сверхбыструю зарядку. Авто24 уже рассказывал о аккумулятор CATL, который может обеспечить до 1000 км заявленного запаса хода.

Четвертая модель новой серии Nissan

После премьеры NX7 семейство N будет состоять из четырех автомобилей.

В нем уже есть электрический седан N7, гибридный плагин N6 и большой кроссовер NX8. Новый NX7 позволит Dongfeng Nissan иметь по две модели в классах седанов и SUV.

В июне продажи автомобилей серии N в Китае достигли 9316 единиц. Это на 50,53% больше, чем годом ранее, и на 16,06% больше результата мая.

За первое полугодие дилеры продали 33590 таких машин. С момента запуска серии в апреле прошлого года совокупный результат достиг 86359 автомобилей.

Рекордным пока остается август прошлого года, когда Dongfeng Nissan реализовал 10148 машин семейства N.

Китай становится центром разработки новых Nissan

NX7 показывает, как сильно поменялась модель развития японской марки.

Ранее китайские совместные предприятия в основном адаптировали глобальные автомобили к местному рынку. Теперь именно китайские инженеры создают новые электрические платформы, программное обеспечение и системы помощи водителю для Nissan.

Пока NX7 подтвержден только для Китая. Однако Nissan уже заявлял о намерении экспортировать седан N7, потому впоследствии новый кроссовер также может получить версию для других рынков.