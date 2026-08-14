Nissan представила конкурента Subaru Crosstrek – новий Kicks Rock Creek

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Nissan Kicks Rock Creek 2027
Версія Rock Creek створена на основі комплектації SV і вирізняється більш виразним оформленням кузова. Серед головних особливостей – спеціальна решітка радіатора з помаранчевими акцентами та емблемою гори.
Передня і задня частини кузова мають глянцево-чорне оформлення, а спеціальні 17-дюймові колеса й бурштинові денні ходові вогні доповнюють зовнішність кросовера. Ще однією особливістю стала трубчаста конструкція багажника на даху. Вона розрахована на перевезення спорядження масою до 75 кілограмів, пише Carscoops.
Інтер’єр та двигуни
В салоні встановлені чорні сидіння TailorFit із контрастною помаранчевою строчкою та вишивкою Rock Creek на спинках. Їх доповнюють фірмові килимки. До стандартного оснащення також увійшли підігрів керма та передніх сидінь, задні вентиляційні отвори, атмосферне освітлення і підігрів зовнішніх дзеркал. Кросовер отримав систему автоматичного гальмування під час руху заднім ходом та систему кругового огляду, яка має полегшити маневрування в обмеженому просторі.
Nissan Kicks Rock Creek оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, що розвиває 143 к.с. і 190 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з безступеневою коробкою передач Xtronic та системою повного приводу, яка для Rock Creek входить до стандартної комплектації.
Версія також отримала систему контролю спуску з пагорба Hill Descent Control та окремий режим руху бездоріжжям. Nissan зазначає, що останній призначений для покращення поведінки автомобіля на "траві, стежках та подібній місцевості". Водночас Rock Creek не позиціюється як повноцінний позашляховик. Додаткові можливості насамперед розраховані на легке бездоріжжя.
Ціна Nissan Kicks 2027
- Nissan Kicks 2027 модельного року надійде до американських дилерських центрів наприкінці літа. Базова версія коштує від 22 790 доларів. Версія Rock Creek AWD коштує 28 840 доларів. Таким чином, вона лише на 50 доларів дорожча за топову SR AWD, але має власний набір зовнішніх та позашляхових доповнень.
- Навіть базовий Nissan Kicks оснащується світлодіодними фарами, 12,3-дюймовою інформаційно-розважальною системою та набором систем допомоги водієві. Rock Creek стане однією з найвиразніших версій нового Kicks і має конкурувати, зокрема, з популярним Subaru Crosstrek, пропонуючи покупцям стандартний повний привід та додаткові можливості для поїздок за межами асфальту.