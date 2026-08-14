Nissan представила конкурента Subaru Crosstrek – новый Kicks Rock Creek

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Nissan Kicks Rock Creek 2027
Версия Rock Creek создана на основе комплектации SV и отличается более выразительным оформлением кузова. Среди главных особенностей– специальная решетка радиатора с оранжевыми акцентами и эмблемой горы.
Передняя и задняя части кузова имеют глянцево-черное оформление, а специальные 17-дюймовые колеса и дневные янтарные ходовые огни дополняют внешность кроссовера. Еще одной особенностью стала трубчатая конструкция багажника на крыше. Она рассчитана на перевозку снаряжения массой до 75 килограммов, пишет Carscoops.
Интерьер и двигатели
В салоне установлены черные сиденья TailorFit с контрастной оранжевой строчкой и вышивкой Rock Creek на спинках. Их дополняют фирменные коврики. В стандартную оснастку также вошли подогрев руля и передних сидений, задние вентиляционные отверстия, атмосферное освещение и подогрев наружных зеркал. Кроссовер получил систему автоматического торможения во время движения по заднему ходу и систему кругового обзора, которая должна облегчить маневрирование в ограниченном пространстве.
Nissan Kicks Rock Creek оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, развивающим 143 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с бесступенчатой коробкой Xtronic и системой полного привода, которая для Rock Creek входит в стандартную комплектацию.
Версия также получила систему контроля спуска с холма Hill Descent Control и отдельный режим движения по бездорожью. Nissan отмечает, что последний предназначен для улучшения поведения автомобиля на "траве, тропах и подобной местности". В то же время Rock Creek не позиционируется как полноценный внедорожник. Дополнительные возможности прежде всего рассчитаны на легкое бездорожье.
Цена Nissan Kicks 2027
- Nissan Kicks 2027 модельного года поступит в американские дилерские центры в конце лета. Базовая версия стоит от 22 790 долларов. Версия Rock Creek AWD стоит 28 840 долларов. Таким образом, она всего на 50 долларов дороже топовой SR AWD, но имеет собственный набор внешних и внедорожных дополнений.
- Даже базовый Nissan Kicks оснащается светодиодными фарами, 12,3-дюймовой информационно развлекательной системой и набором систем помощи водителю. Rock Creek станет одной из самых выразительных версий нового Kicks и должен конкурировать, в частности, с популярным Subaru Crosstrek, предлагая покупателям стандартный полный привод и дополнительные возможности для поездок вне асфальта.