Nissan представила конкурента Subaru Crosstrek – новый Kicks Rock Creek

Версия Rock Creek создана на основе комплектации SV и отличается более выразительным оформлением кузова. Среди главных особенностей– специальная решетка радиатора с оранжевыми акцентами и эмблемой горы.

Передняя и задняя части кузова имеют глянцево-черное оформление, а специальные 17-дюймовые колеса и дневные янтарные ходовые огни дополняют внешность кроссовера. Еще одной особенностью стала трубчатая конструкция багажника на крыше. Она рассчитана на перевозку снаряжения массой до 75 килограммов, пишет Carscoops.

Интерьер и двигатели

В салоне установлены черные сиденья TailorFit с контрастной оранжевой строчкой и вышивкой Rock Creek на спинках. Их дополняют фирменные коврики. В стандартную оснастку также вошли подогрев руля и передних сидений, задние вентиляционные отверстия, атмосферное освещение и подогрев наружных зеркал. Кроссовер получил систему автоматического торможения во время движения по заднему ходу и систему кругового обзора, которая должна облегчить маневрирование в ограниченном пространстве.

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Nissan Kicks Rock Creek оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, развивающим 143 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с бесступенчатой коробкой Xtronic и системой полного привода, которая для Rock Creek входит в стандартную комплектацию.

Версия также получила систему контроля спуска с холма Hill Descent Control и отдельный режим движения по бездорожью. Nissan отмечает, что последний предназначен для улучшения поведения автомобиля на "траве, тропах и подобной местности". В то же время Rock Creek не позиционируется как полноценный внедорожник. Дополнительные возможности прежде всего рассчитаны на легкое бездорожье.

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