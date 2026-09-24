Nissan представив електричний PIXO: це родич Renault Twingo

Як зазначає автовиробник, новий PIXO оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 27,5 кВт-год. Nissan зазначає, що це перша батарея такого типу, яку компанія встановлює на європейську модель. Запас ходу електромобіля становить до 259 км за циклом WLTP. Для міського автомобіля виробник орієнтувався насамперед на щоденні поїздки містом, зокрема до школи, магазинів та на роботу.

Стандартне швидке заряджання постійним струмом потужністю 50 кВт дозволяє поповнити заряд із 15 до 80% приблизно за 28 хвилин. Для заряджання змінним струмом передбачено систему потужністю 11 кВт із підтримкою двонапрямленої передачі енергії.

Компактний кузов і великий багажник

Nissan PIXO має довжину 3796 мм, ширину 1790 мм та висоту 1512 мм. Колісна база становить 2492 мм, а дорожній просвіт дорівнює 140 мм. Радіус розвороту вказаний на рівні 9,9 м, що має спростити маневрування на вузьких міських вулицях та паркування.

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Попри компактні розміри, автомобіль розрахований на перевезення до чотирьох дорослих. Окремою особливістю стали незалежні зсувні задні сидіння, які дозволяють змінювати співвідношення між простором для пасажирів і вантажним відсіком.

Об'єм багажника становить 356 літрів за стандартом VDA при піднятих задніх сидіннях. Після їх складання він збільшується до 1221 літра. Крім того, в салоні передбачено 18 літрів додаткових місць для зберігання речей.

Дизайн Nissan PIXO

Зовнішність PIXO розробили у європейському дизайн-центрі Nissan у Паддінгтоні, Лондон. У дизайні використані компактні пропорції з кубічними елементами та гладкими поверхнями. Передня частина отримала характерне для моделі оформлення з піксельною світлотехнікою. Nissan також використав приховані декоративні елементи, серед яких цифри "23". За задумом компанії, це відсилка до вимови назви Nissan японською мовою.

Ще однією особливістю стала стилізація переднього бампера під "обличчя робота". Для моделі запропонують, зокрема, кольори Wonder Purple та Gear Blue.

Масато Кояма, провідний дизайнер екстер'єру Nissan Global Design, зазначив: "PIXO доводить, що великі можливості можуть бути в компактному форматі. Його розміри роблять автомобіль природним вибором для європейських міст, але ми доклали значних зусиль, щоб максимально використати доступний простір і створити відкритий, практичний та напрочуд просторий салон. Я не можу дочекатися, коли побачу реакцію наших клієнтів на цей сміливий і веселий новий електромобіль, який ідеально підходить для міського середовища".

PIXO отримав Gemini та Face ID

Nissan приділив значну увагу цифровим функціям. PIXO став першою моделлю сегмента A, яка отримала інтеграцію Gemini. Система підтримує 16 мов і діалектів та може використовуватися для навігації, розваг і комунікації за допомогою голосових команд. Історія розмов дозволяє Gemini враховувати попередні запити та налаштування водія.

До складу мультимедійної системи входить Google із навігацією та плануванням маршрутів у реальному часі. Через застосунок MyNissan власник також може контролювати заряджання та окремі функції автомобіля. Ще однією особливістю став Face ID. Система розпізнає водія та автоматично завантажує його персональні налаштування. Інформація виводиться на 7-дюймову цифрову панель приладів і 10-дюймовий центральний сенсорний дисплей.

Електромобіль отримав One Pedal та системи допомоги водієві

Nissan PIXO оснащений електродвигуном потужністю 60 кВт (81 к.с.). Компактні розміри та електрична силова установка мають забезпечити швидку реакцію на натискання педалі акселератора під час старту. Стандартне оснащення також включає технологію One Pedal Drive.

Вона дозволяє починати рух, прискорюватися, сповільнюватися та повністю зупиняти автомобіль переважно за допомогою педалі акселератора. Серед систем допомоги водієві заявлені адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, попередження про вихід зі смуги руху та система автоматичного паркування без використання рук.

PIXO доповнить електричну лінійку Nissan

Кліодна Лайонс, віцепрезидент Nissan AMIEO з питань продукту, бренду та маркетингової стратегії, зазначила: "Ми вважаємо, що майбутнє електричної мобільності полягає не у створенні більших автомобілів із більшою кількістю технологій, а у створенні розумніших автомобілів, які природно вписуються в життя людей. PIXO розроблений спеціально для Європи та наших міст і пропонує все необхідне від електромобіля без зайвої складності".

За словами представниці Nissan, компанія також прагне зменшувати вартість щоденних поїздок завдяки електромобілям та гібридній технології e-POWER. PIXO доповнить європейську електричну лінійку Nissan разом із нещодавно представленими новими поколіннями LEAF та MICRA.

Де вироблятимуть Nissan PIXO

Новий електромобіль розробила Nissan, а його виробництво здійснюватиме партнер Renault. PIXO випускатимуть на заводі Renault у Ново-Место, Словенія. Перші поставки клієнтам у Європі заплановані на початок 2027 року. Ціни, характеристики для окремих ринків та умови попередніх замовлень Nissan обіцяє оголосити з грудня 2026 року.