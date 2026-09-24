Nissan представил электрический PIXO: это родственник Renault Twingo

Как отмечает автопроизводитель, новый PIXO оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 27,5 кВт-ч. Nissan отмечает, что это первая батарея такого типа, которую устанавливает компания на европейскую модель. Запас хода электромобиля составляет до 259 км по циклу WLTP. Для городского автомобиля производитель ориентировался прежде всего на ежедневные поездки по городу, в частности в школу, магазины и на работу.

Стандартная быстрая зарядка постоянным током мощностью 50 кВт позволяет пополнить заряд с 15 до 80% примерно за 28 минут. Для зарядки переменным током предусмотрена система мощностью 11 кВт с поддержкой двунаправленной передачи энергии.

Компактный кузов и большой багажник

Nissan PIXO имеет длину 3796 мм, ширину 1790 мм и высоту 1512 мм. Колесная база составляет 2492 мм, а дорожный просвет равен 140 мм. Радиус разворота указан на уровне 9,9 м, что должно упростить маневрирование на узких городских улицах и парковку.

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Несмотря на компактные размеры, автомобиль рассчитан на перевозку до четырех взрослых. Отдельной особенностью стали независимые сдвиговые задние сиденья, позволяющие изменять соотношение между пространством для пассажиров и грузовым отсеком.

Объем багажника составляет 356 литров по стандарту VDA при поднятых задних сиденьях. После их сборки он увеличивается до 1221 литра. Кроме того, в салоне предусмотрено 18 литров дополнительных мест для хранения вещей.

Дизайн Nissan PIXO

Облик PIXO разработали в европейском дизайн-центре Nissan в Паддингтоне, Лондон. В дизайне используются компактные пропорции с кубическими элементами и гладкими поверхностями. Передняя часть получила характерное для модели оформление с пиксельной светотехникой. Nissan также использовал скрытые декоративные элементы, в числе которых цифры "23". По замыслу компании, это отсылка к произношению названия Nissan на японском языке.

Еще одной особенностью стала стилизация переднего бампера под "лицо робота". Для модели предложат, в частности, цвета Wonder Purple и Gear Blue.

Масато Кояма, ведущий дизайнер экстерьера Nissan Global Design, отметил: "PIXO доказывает, что большие возможности могут быть в компактном формате. Его размеры делают автомобиль естественным выбором для европейских городов, но мы приложили значительные усилия, чтобы максимально использовать доступное пространство и создать открытый, практичный и удивительно просторный клиент. этот смелый и веселый новый электромобиль, идеально подходящий для городской среды».

PIXO получил Gemini и Face ID

Nissan уделил большое внимание цифровым функциям. PIXO стал первой моделью сегмента A, получившей интеграцию Gemini. Система поддерживает 16 языков и диалектов и может использоваться для навигации, развлечений и коммуникации голосовыми командами. История разговоров позволяет Gemini учитывать предварительные запросы и настройки водителя.

В состав мультимедийной системы входит Google с навигацией и планированием маршрутов в реальном времени. Через приложение MyNissan владелец также может контролировать зарядку и отдельные функции автомобиля. Еще одной особенностью стал Face ID. Система распознает водителя и автоматически загружает его персональные настройки. Информация выводится на 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей.

Электромобиль получил One Pedal и системы помощи водителю

Nissan PIXO оснащен электродвигателем мощностью 60 кВт (81 л.с.). Компактные размеры и электрическая силовая установка должны обеспечить быструю реакцию на нажатие педали акселератора при старте. Стандартное оснащение также включает в себя технологию One Pedal Drive.

Она позволяет начинать движение, ускоряться, замедляться и полностью останавливать автомобиль преимущественно с помощью педали акселератора. Среди систем помощи водителю заявлены адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, предупреждение о выходе из полосы движения и система автоматической парковки без использования рук.

PIXO дополнит электрическую линейку Nissan

Клиодна Лайонс, вице-президент Nissan AMIEO по вопросам продукта, бренда и маркетинговой стратегии, отметила: "Мы считаем, что будущее электрической мобильности заключается не в создании более крупных автомобилей с большим количеством технологий, а в создании более умных автомобилей, которые естественно вписываются в жизнь людей. PIXO разработан специально для Европы и наших городов".

По словам представительницы Nissan, компания также стремится снизить стоимость ежедневных поездок благодаря электромобилям и гибридной технологии e-POWER. PIXO дополнит европейскую электрическую линейку Nissan вместе с недавно представленными поколениями LEAF и MICRA.

Где будут производить Nissan PIXO

Новый электромобиль разработала Nissan, а его производство будет производить партнер Renault. PIXO будет выпускаться на заводе Renault в Ново-Место, Словения. Первые поставки клиентам в Европе намечены на начало 2027 года. Цены, характеристики для отдельных рынков и условия предварительных заказов Nissan обещает объявить с декабря 2026 года.