Nissan Rogue дешевшає на аукціонах США: за скільки віддають

За даними агрегатора американських страхових аукціонів Copart та IAAI Autoastat, середні ставки на Nissan Rogue останніми місяцями пішли вниз. Це стосується насамперед машин із бензиновим мотором 2,5 л та варіатором, які традиційно складають основу імпорту в Україну.

До речі HONDA Civic також дешевшає на аукціонах США



Nissan Rogue: що це за автомобіль

Rogue 2015–2017 років — це фактично американська версія Nissan X-Trail, добре знайомого європейським водіям. Просторий сімейний кросовер із повним або переднім приводом, атмосферним двигуном 2.5 (близько 170 к.с.) та безступеневою трансмісією CVT.

Саме ці авто масово завозили в Україну у 2019–2023 роках. Причина проста — оптимальне співвідношення ціни, розміру та комплектації. У більшості версій є камера заднього виду, клімат-контроль, мультимедіа з великим екраном, а в топових комплектаціях — панорамний дах і системи допомоги водієві.

А ще – двигун, на який легко і дешево встановити газобалонне обладнання ГБО.



Чому ціни в США знижуються

Падіння ставок пояснюється кількома факторами. По-перше, в США оновлюється автопарк, і на вторинному ринку з’являється більше машин 2015–2017 років. По-друге, інтерес американських покупців до старших бензинових кросоверів поступово зменшується на фоні популярності гібридів та новіших моделей.

Крім того, Rogue цього покоління має неоднозначну репутацію через варіатор. Частина машин потрапляє на аукціони після технічних проблем, що також впливає на середню вартість лотів.

У результаті автомобілі з незначними пошкодженнями можна виграти за суму в межах 3–5 тисяч доларів. Ще рік тому аналогічні екземпляри часто “йшли” дорожче.

Скільки коштуватиме Rogue в Україні

Фінальна ціна залежить від багатьох чинників: характеру пошкоджень, вартості доставки, ремонту та митного оформлення. У середньому, з урахуванням логістики та відновлення, бюджет на Rogue 2015–2017 років зараз стартує орієнтовно від 10–12 тисяч доларів “під ключ”.

На українському вторинному ринку такі кросовери зазвичай виставляють за 12–15 тисяч доларів залежно від стану та комплектації. Тож простір для економії залишається, але він уже не такий великий, як кілька років тому.

Чи варто купувати Rogue 2015–2017 років

Rogue цього періоду — це просторий і комфортний сімейний автомобіль із м’якою підвіскою та помірною витратою пального. Проте ключовий ризик — стан варіатора. Перед купівлею варто перевірити історію авто за VIN-кодом та уважно оцінити технічний стан трансмісії.

Також цікаво Nissan оновлює Ariya

Також важливо розуміти, що більшості машин уже понад 8–10 років. Це означає природний знос підвіски, гальмівної системи та електроніки.

Втім, на тлі здешевлення на аукціонах Nissan Rogue знову може стати одним із найпопулярніших варіантів для імпорту зі США у 2026 році. Особливо для тих, хто шукає великий кросовер за помірні гроші.