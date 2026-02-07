Honda Civic зі США стає доступнішою: ціни на аукціонах пішли вниз

За даними американських страхових та дилерських аукціонів, з якими працюють імпортери, вартість Honda Civic 2015–2017 років протягом 2024–2025 років помітно змінювалась. Аналогічно до ситуації з Audi Q3, про яку писав Auto24, ринок Civic чітко реагував на загальну кон’юнктуру попиту, сезонність і курс долара.

Як змінювались ціни на Honda Civic

На початку 2024 року середня ціна проданих на аукціонах Civic коливалася в межах 3,4–3,6 тис. доларів. Весною та на початку літа попит традиційно зростав, що підштовхнуло середні значення до локального піку — понад 3,6 тис. доларів у червні–липні. Про це свідчить статистика американських аукціонів на сайті AutoAstat.

Восени 2024 року ситуація різко змінилася. Обсяги пропозиції зросли, а інтерес імпортерів дещо охолов. Це спричинило помітне падіння середніх цін — у грудні показник опускався вже до району 3 тис. доларів. На початку 2025 року ринок досяг мінімуму: окремі угоди фіксувалися навіть нижче цієї позначки.

Навесні та влітку 2025 року Honda Civic частково відіграв позиції. Середні ціни повернулися до рівня 3,2–3,3 тис. доларів, що добре видно на графіку. Однак восени знову почалася корекція, і наприкінці 2025 року середня ціна знизилася до $2 846, що на $160 менше, ніж місяцем раніше.

Чому Civic дешевшає

Для Honda Civic ключовим фактором є масовість. Це одна з найбільш поширених моделей на американських аукціонах, тому надлишок пропозиції швидко тисне на ціну. Крім того, моделі 2015–2017 років уже не «свіжі», а конкуренція з боку новіших Civic і Corolla поступово зростає.

Водночас Civic залишається привабливим для імпорту. Навіть за ціни близько 2,8–3 тис. доларів на аукціоні, після доставки, ремонту та розмитнення автомобіль часто виходить дешевшим за більшість аналогів на внутрішньому ринку, зберігаючи репутацію надійного та недорогого в обслуговуванні авто.

Що це означає для покупця в Україні

Поточна динаміка грає на користь тих, хто планує купівлю. Honda Civic 2015–2017 років сьогодні можна придбати у США дешевше, ніж рік тому, а отже фінальна ціна в Україні має потенціал залишатися стриманою. Для покупців, які шукають простий бензиновий автомобіль без складних технологій і з прогнозованою залишковою вартістю, Civic усе ще виглядає одним із найбезпечніших варіантів.