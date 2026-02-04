На який компактний електрокросовер у США діє знижка у $10 000

Компанія General Motors у лютому подвоїла знижки на Equinox EV. Якщо в січні покупцям пропонували мінус $5 000, то тепер загальний дисконт сягає $10 000, що кардинально змінює позиціонування моделі у сегменті масових електрокарів, повідомляє Electrek.

Мінус 20% від ціни — як це працює

Максимальна знижка доступна для версії RS. Вона складається з $8 750 прямої «клієнтської» знижки та ще $1 250 так званого conquest-бонусу для тих, хто раніше володів автомобілем не від GM. У підсумку від рекомендованої ціни $45 895 залишається приблизно $35 900 — це майже на рівні компактних електрохетчбеків.

Для інших комплектацій економія теж суттєва. Базовий Equinox EV LT у передньопривідному виконанні після знижки $6 500 стартує приблизно з $30 300. Середні версії LT 2 отримали дисконт до $8 000, що також робить їх значно привабливішими за конкурентів.

Дешевший за багатьох — і при цьому більший

Навіть без урахування акцій Equinox EV позиціонувався як «доступний електрокросовер», але з новими цінами він майже зрівнявся з компактними моделями. Для розуміння масштабу, новий Chevrolet Bolt EV коштує від $28 595, а Nissan LEAF традиційно вважається одним із найдешевших електромобілів на ринку.

Водночас Equinox EV помітно більший. Його салон пропонує до 102 кубічних футів простору для пасажирів, що більше, ніж у Bolt і LEAF. Це вже не просто міський електрокар, а повноцінний сімейний кросовер.

Запас ходу і технології

Базові передньопривідні версії Equinox EV можуть проїхати до 319 миль на одному заряді за циклом EPA. Для порівняння, Bolt EV має близько 262 миль, а LEAF — приблизно 303 милі. Повнопривідні версії трохи поступаються за дальністю, але все одно залишаються у межах понад 300 миль.

Окремий акцент — на мультимедіа. Equinox EV отримав 17,7-дюймовий центральний дисплей, який GM називає найбільшим у класі. Для масового сегмента це справді рідкість і ще один аргумент на користь моделі.

Чому це важливо

На тлі сповільнення попиту на електромобілі в США General Motors фактично переформатовує ринок, пропонуючи великий електрокросовер за ціною компактного хетчбека.

З урахуванням запасу ходу, простору та оснащення Equinox EV дедалі складніше ігнорувати — особливо для тих, хто давно придивлявся до електромобіля, але не був готовий платити понад $40 тисяч.