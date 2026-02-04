На какой компактный электрокроссовер в США действует скидка в $10 000

Компания General Motors в феврале удвоила скидки на Equinox EV. Если в январе покупателям предлагали минус $5 000, то теперь общий дисконт достигает $10 000, что кардинально меняет позиционирование модели в сегменте массовых электрокаров, сообщает Electrek.

Минус 20% от цены - как это работает

Максимальная скидка доступна для версии RS. Она состоит из $8 750 прямой "клиентской" скидки и еще $1 250 так называемого conquest-бонуса для тех, кто ранее владел автомобилем не от GM. В итоге от рекомендованной цены $45 895 остается примерно $35 900 - это почти на уровне компактных электрохэтчбеков.

Для других комплектаций экономия тоже существенная. Базовый Equinox EV LT в переднеприводном исполнении после скидки $6 500 стартует примерно с $30 300. Средние версии LT 2 получили дисконт до $8 000, что также делает их значительно привлекательнее конкурентов.

Дешевле многих - и при этом больше

Даже без учета акций Equinox EV позиционировался как "доступный электрокроссовер", но с новыми ценами он почти сравнялся с компактными моделями. Для понимания масштаба, новый Chevrolet Bolt EV стоит от $28 595, а Nissan LEAF традиционно считается одним из самых дешевых электромобилей на рынке.

В то же время Equinox EV заметно крупнее. Его салон предлагает до 102 кубических футов пространства для пассажиров, что больше, чем у Bolt и LEAF. Это уже не просто городской электрокар, а полноценный семейный кроссовер.

Запас хода и технологии

Базовые переднеприводные версии Equinox EV могут проехать до 319 миль на одном заряде по циклу EPA. Для сравнения, Bolt EV имеет около 262 миль, а LEAF - примерно 303 мили. Полноприводные версии немного уступают по дальности, но все равно остаются в пределах более 300 миль.

Отдельный акцент - на мультимедиа. Equinox EV получил 17,7-дюймовый центральный дисплей, который GM называет самым большим в классе. Для массового сегмента это действительно редкость и еще один аргумент в пользу модели.

Почему это важно

На фоне замедления спроса на электромобили в США General Motors фактически переформатирует рынок, предлагая большой электрокроссовер по цене компактного хэтчбека.

С учетом запаса хода, пространства и оснащения Equinox EV все сложнее игнорировать - особенно для тех, кто давно присматривался к электромобилю, но не был готов платить более $40 тысяч.