Honda Civic из США становится доступнее: цены на аукционах пошли вниз

По данным американских страховых и дилерских аукционов, с которыми работают импортеры, стоимость Honda Civic 2015–2017 годов в течение 2024–2025 годов заметно менялась. Аналогично к ситуации с Audi Q3, о которой писал Auto24, рынок Civic четко реагировал на общую конъюнктуру спроса, сезонность и курс доллара.

Как менялись цены на Honda Civic

В начале 2024 года средняя цена проданных на аукционах Civic колебалась в пределах 3,4–3,6 тыс. долларов. Весной и в начале лета спрос традиционно рос, что подтолкнуло средние значения к локальному пику - более 3,6 тыс. долларов в июне–июле. Об этом свидетельствует статистика американских аукционов на сайте AutoAstat.

Осенью 2024 года ситуация резко изменилась. Объемы предложения выросли, а интерес импортеров несколько остыл. Это повлекло заметное падение средних цен - в декабре показатель опускался уже до района 3 тыс. долларов. В начале 2025 года рынок достиг минимума: отдельные сделки фиксировались даже ниже этой отметки.

Весной и летом 2025 года Honda Civic частично отыграл позиции. Средние цены вернулись к уровню 3,2–3,3 тыс. долларов, что хорошо видно на графике. Однако осенью снова началась коррекция, и в конце 2025 года средняя цена снизилась до $2 846, что на $160 меньше, чем месяцем ранее.

Почему Civic дешевеет

Для Honda Civic ключевым фактором является массовость. Это одна из самых распространенных моделей на американских аукционах, поэтому избыток предложения быстро давит на цену. Кроме того, модели 2015–2017 годов уже не "свежие", а конкуренция со стороны более новых Civic и Corolla постепенно растет.

В то же время Civic остается привлекательным для импорта. Даже при цене около 2,8–3 тыс. долларов на аукционе, после доставки, ремонта и растаможки автомобиль часто выходит дешевле большинства аналогов на внутреннем рынке, сохраняя репутацию надежного и недорогого в обслуживании авто.

Что это означает для покупателя в Украине

Текущая динамика играет в пользу тех, кто планирует покупку. Honda Civic 2015–2017 годов сегодня можно приобрести в США дешевле, чем год назад, а значит финальная цена в Украине имеет потенциал оставаться сдержанной. Для покупателей, которые ищут простой бензиновый автомобиль без сложных технологий и с прогнозируемой остаточной стоимостью, Civic все еще выглядит одним из самых безопасных вариантов.