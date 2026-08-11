Nissan використовує ШІ-камери для контролю працівників на заводі

Спочатку Nissan розглядала систему як інструмент для навчання персоналу та підвищення ефективності виробництва. Однак під час використання технології компанія виявила можливість застосовувати її також для покращення ергономіки робочих місць і зниження ризику травм, зазначає Carscoops.

ШІ порівнює роботу з "золотим циклом"

Для кожної операції Nissan визначає оптимальний спосіб її виконання, який компанія називає "золотим циклом". Він враховує не лише послідовність встановлення компонентів і тривалість операції, а й рухи працівника під час роботи.

Камери відстежують виконання завдання та можуть визначити, якщо працівник надмірно нахиляється, тривалий час перебуває у незручному положенні або виконує операції в іншій послідовності.

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Якщо система виявляє потенційну проблему, інформацію можуть проаналізувати менеджери та інженери. Залежно від ситуації рішенням може стати додаткове навчання працівника, зміна його робочих завдань або модернізація самого робочого місця.

Nissan не планує замінювати працівників ШІ

Використання камер зі штучним інтелектом відбувається на тлі масштабних інвестицій автовиробників у роботизацію та автоматизацію виробництва. Водночас Nissan заявляє, що конкретно ця система призначена для підтримки працівників, а не для скорочення робочих місць.

За словами виконавчого директора Nissan з виробництва Віктора Тейлора, компанія не розглядає технологію як інструмент для ліквідації робочих місць. Її завданнями є покращення навчання, усунення неефективних виробничих практик і зниження травматизму.

Важливість ергономіки також пов'язана зі зміною поколінь працівників. Nissan зазначає, що досвід співробітників, які виходять на пенсію після десятиліть роботи у виробництві, складно швидко замінити, тому цифрові інструменти можуть допомогти передавати та стандартизувати накопичені практики.

Наразі завод Nissan у Кантоні є єдиним підприємством компанії, де використовується ця система. Автовиробник планує завершити її розгортання на підприємстві, після чого розглядає можливість впровадження технології на заводі у Смірні, штат Теннессі, а також на виробництві силових агрегатів. За твердженням Nissan, використання системи в Кантоні вже сприяло економії близько 34 млн доларів у сфері охорони здоров'я та безпеки працівників.

При цьому компанія не обмежує застосування штучного інтелекту лише контролем за рухами. Технологія також використовується для аналізу виробничих процесів, що дозволяє виявляти операції, які можна виконувати безпечніше або ефективніше.

Спроби замінити робітників на ШІ вже були