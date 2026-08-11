Nissan использует ИИ-камеры для контроля работников на заводе

Сначала Nissan рассматривала систему как инструмент обучения персонала и повышения эффективности производства. Однако при использовании технологии компания обнаружила возможность применять ее также для улучшения эргономики рабочих мест и снижения риска травм, пишет Carscoops.

ИИ сравнивает работу с "золотым циклом"

Для каждой операции Nissan определяет оптимальный способ ее исполнения, который компания называет "золотым циклом". Он учитывает не только последовательность установки компонентов и продолжительность операции, но и движения работника при работе.

Камеры отслеживают выполнение задачи и могут определить, если работник чрезмерно наклоняется, длительно находится в неудобном положении или выполняет операции в другой последовательности.

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Если система обнаруживает потенциальную проблему, информацию могут проанализировать менеджеры и инженеры. В зависимости от ситуации решением может стать дополнительное обучение работника, смена его рабочих задач или модернизация самого рабочего места.

Nissan не планирует заменять работников ИИ

Использование камер с искусственным интеллектом происходит на фоне масштабных инвестиций автопроизводителей в роботизацию и автоматизацию производства. В то же время Nissan заявляет, что именно эта система предназначена для поддержки работников, а не для сокращения рабочих мест.

По словам исполнительного директора Nissan по производству Виктора Тейлора, компания не рассматривает технологию как инструмент для ликвидации рабочих мест. Ее задачами является улучшение обучения, устранение неэффективных производственных практик и снижение травматизма.

Важность эргономики связана с изменением поколений работников. Nissan отмечает, что опыт сотрудников, уходящих на пенсию после десятилетий работы в производстве, сложно быстро заменить, поэтому цифровые инструменты могут помочь передавать и стандартизировать накопленные практики.

Сейчас Nissan в Кантоне является единственным предприятием компании, где используется эта система. Автопроизводитель планирует завершить ее развертывание на предприятии, после чего рассматривает возможность внедрения технологии на заводе в Смирне, штат Теннесси, а также на производство силовых агрегатов. По утверждению Nissan, использование системы в Кантоне уже способствовало экономии около 34 млн. долларов в сфере здравоохранения и безопасности работников.

При этом компания не ограничивает применение искусственного интеллекта только контролем движения. Технология также используется для анализа производственных процессов, позволяющих выявлять операции, которые можно выполнять безопаснее или эффективнее.

Попытки заменить рабочих на ИИ уже были