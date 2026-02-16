Номери автомобілів в Україні по областях: хто звідки

Чому система виглядає саме так

Головне завдання українських номерів — відповідність міжнародним стандартам і коректне зчитування за кордоном. Саме тому використовується обмежений набір літер і латинська логіка серій.

Попри певну «гібридність» між кирилицею й латиницею, система залишається доволі прозорою: регіон кодується першими літерами, далі йдуть цифри та фінальна серія.

Українські номери — це приклад компромісу між національною абеткою та глобальними вимогами до ідентифікації транспорту.

Нинішній формат держномерів для легкових автомобілів був прийнятий в Україні в 2004 році, з невеликою корекцією в 2015-му, коли поле кольорів українського прапора в лівому краю номера було замінено на синій колір з невеликим синьо-жовтим прапорцем на ньому. Реєстраційна табличка несе на собі чотиризначний власне номер автомобіля і два буквених індекси перед і після нього.

Відношення до регіону приписки машини має тільки перша група з двох літер, інші символи відносяться до власне реєстраційного номеру

Перша пара букв якраз і позначає код регіону, до якого приписано транспортний засіб. Друга пара букв, яка завершує напис на табличці – це серія номера, яка дозволяє розширити в майбутньому кількість реєстрацій.



При цьому використовуються тільки ті літери української кирилиці, які мають аналоги в латинському алфавіті – нібито через те, щоб машина могла без проблем виїжджати за кордон. Таких букв в українському алфавіті всього дванадцять: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Українські номери зразка 1995 – 2004 р. визначали приналежність до регіону за цифровим кодом. Логіка присвоєння – розташування областей за алфавітом

Латинська логіка замість української абетки

Серії номерів для легкових автомобілів видаються не за українською, а за латинською послідовністю.

Тому ми бачимо комбінації АА, АВ, АС і далі за латинським порядком.

Для причепів принцип протилежний — серії починаються з кінця латинської абетки. Саме тому можна зустріти ХХ, ХТ, ХР тощо.

Це дозволяє системі чітко розділяти типи транспортних засобів за серією.



Чинні літерні індекси регіонів зразка 2004 року чомусь морфологічно не пов'язані з назвами областей, для ідентифікації місця реєстрації автомобіля коди необхідно заучувати або користуватись наведеною тут таблицею.

Код 2004 р. Код 2013 р. Регіон AA КА м. Київ АК КК АР Крим AB КB Вінницька область AC КC Волинська область AE КE Дніпропетровська область AH КH Донецька область AI КI Київська область AM КM Житомирська область AO КO Закарпатська область AP КP Запорізька область AT КT Івано-Франківська область AX KX Харківська область BA HA Кіровоградська область BB HB Луганська область BC HC Львівська область BE HE Миколаївська область BH HH Одеська область BI HI Полтавська область BK HK Рівненська область BM HM Сумська область BO HO Тернопільська область BT HT Херсонська область BX HX Хмельницька область CA IA Черкаська область CB IB Чернігівська область CE IE Чернівецька область

Ще більш заплутала картину спроба “освіжити” індекси в кінці 2013-го року, коли в кодах регіонів почали замінювати перші літери: А поміняли на К, В – на Н, С – на I. Але і попередня кодифікація теж залишилась.

Серії для "недоторканних" власників в різні роки скасовували і знову вводили в ужиток



Номери машин по областях в Україні, крім вищеописаних звичайних для легкових автомобілів, можуть бути ще кількох типів – тимчасові, автобусні, дипломатичні, поліцейські, військові, волонтерські та інші. Про деякі з них поговоримо нижче.

Номери захисників

Свої номери в Україні мають автомобілі силових структур, і коди на деяких з них абсолютно несекретні та легко розшифровуються. Так, транспорт ЗСУ мають номери з чорним фоном та білими літерами на ньому – власне номером т/з та військовим кодом. Так само власний формат мають машини волонтерів, які співпрацюють з українськими захисниками – вони зеленого кольору з білими цифрами та літерами. У поліцейських номери сині з восьмикутною шерифською зіркою. Решта номерів силовиків мають більш звичний, майже цивільний формат – відрізняються лише останні три знаки.

Крім військових і волонтерських, решта номерів силовиків підпорядкована загальній (цивільній) схемі кодування: код регіону, номер машини та літерна серія.

Так, номери прикордонників замість двозначної літерної серії наприкінці мають зелений козацький хрест та літеру В. У рятувальників – точніше, служби цивільного захисту населення ДСНС – теж хрест (жовтий) та літера Е. Транспорт національної гвардії має емблему з тризубом та літеру G.

Написи на номерах для електроавтомобілів виконані темно-зеленим кольором.

З осені 2020 року особливі номери отримують електромобілі. На відміну від звичайних, у них зелений колір написання знаків, а ще особливий літерний код серії. До травня 2022 року у ньому була латинська літера Z, тепер замість неї літера Y.

Зареєстровані через “Дію” та кабінет

У січні 2023 року набрали чинності доповнення від 12.12.2022 до Наказу Міністерства внутрішніх справ про Вимоги до державних номерних знаків транспортних засобів. Документ затверджує нові літерні серії до номерів, які привласнюють автомобілям та іншому транспорту за певних умов.

Йдеться про транспортні засоби, купівля яких була оформлена не в сервісному центрі МВС, а через інтернет – на сайтах відповідних державних структур.

Сполучення літер ЕD та DC в номерах отримають машини, договір купівлі-продажу яких укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;

Сполучення літер DI та PD видають, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Насправді літери латинського алфавіту є на українських номерах з вересня 2020 року. Чому створили систему, якій замало рідної абетки, незрозуміло.

Зазначені літери стоятимуть у таких машин на місці літеросполук, що позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу. Інші серії, які видають для авто громадян, установ та організацій в інших регіонах, залишаються без змін.

В Радянському Союзі та УРСР (до 1992 року) використовувались номерні таблички з чорним фоном та білими буквами. Номерний знак складався з чотирьох цифр та трьох букв, перші дві з яких визначали регіон реєстрації автомобіля.

Ось регіони номерних знаків українських областей при СРСР:

Серії з України в індексі СРСР:

ВГ — Луганська область

ВИ — Вінницька область

ВН — Волинська область

ДН / ДП / ДЦ / СЛ — Дніпропетровська і Донецька області

ЖЖ / ЖИ — Житомирська область

ЗА / ЗП — Закарпатська і Запорізька області

ИФ — Івано-Франківська область

КИ / ХТ — м. Київ

КР — Кримська область

КХ — Київська область

ЛВ — Львівська область

НИ — Миколаївська область

ОД — Одеська область

РВ — Рівненська область

СУ — Сумська область

ТЕ — Тернопільська область

ХА / ХК — Харківська область

ХМ — Хмельницька область

ХО — Херсонська область

ЧВ — Чернівецька область

ЧК — Черкаська область

ЧН — Чернігівська область

Насправді, це одна з найбільш логічних систем відзнаки регіонів за історію номерних знаків України. Чому не можна було зберегти її, змінивши лише кириличні символи на загальні, невідомо. Наприклад, 12 областей не змінили б жодної букви, решту – по одній-дві. І все було б зрозуміло з першого погляду.

Щоб спростити пошух номерних позначок за регіонами,ми звели їх в одну таблицю:

Таблиця автомобільних кодів регіонів України

Регіон З 2021 З 2004 1995-2004 1992-1994 Часи СРСР Автономна Республіка Крим ТК, МК АК, КК 01/ КР, КО, РК МЯ, КР КР, ЦС Вінницька область IM, PI, ММ, ОК АВ,КВ 02/ВІ, ВТ, ВХ ВІ, ВХ ВИ Волинська область СМ, ТС АС, КС 03/ВО, ВК, ВМ ВН, ВЯ ВН Дніпропетровська область РР, МІ АЕ, КЕ 04/АА, АВ, АЕ, АН, АК, АІ, СМ ЯА, АЕ, ДН, АА ДН, ДП Донецька область ТН, МН АН, КН 05/ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС, ЕЕ ЯН ДО, ДЦ Житомирська область ТМ, МВ АМ, КМ 06/ВА, ВВ, ВЕ, OI ІО ЖИ, ЖЖ, ЖБ Закарпатська область МТ, МО АО, КО 07/РЕ, РТ, РР ІК ЗА Запорізька область ТР, МР АР, КР 08/НА, НЕ, НС, НО, НР, НВ ЯТ ЗП, ЗР, ЗН Івано-Франківська область ТО, ХС АТ, КТ 09/ІВ, ІС, ІЕ ІВ ИФ Київська область ТІ, МЕ, ЕЕ АІ, КІ 10/КК, КМ, КХ КХ, МІ КХ місто Київ ТТ, ТА, КК АА, КА 11/КА, КВ, КЕ, КІ, КН, КТ, ІІ, ОО КІ, КИ КИ, ХТ Кіровоградська область ХА, ЕА ВА, НА 12/ОН, ОМ, ОС ЕІ КД Луганська область ЕЕ, ЕВ, ЕР ВВ, НВ 13/АМ, АР, АО, АТ, АХ, АС, IA АІ ВГ, ЛУ Львівська область СС, ЕС ВС, НС 14/ТА, ТВ, ТС, ТН, TT, ТО ІН ЛВ Миколаївська область ХЕ, ХН ВЕ, НЕ 15/НІ, НК, НТ НІ НИ Одеська область ОО, ЕН ВЕ, НН 16/ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ ОІ, ОЯ ОД, ОЕ Полтавська область ХІ, ЕІ ВІ, НІ 17/СК, СН, СС ІХ ПО Ровенська область ХК, ЕК ВК, НК 18/РА, РВ, РО РВ РВ Сумська область ХМ, ЕМ ВМ, НМ 19/СА, СВ, СЕ СІ СУ Тернопільська область ХО, ЕО ВО, НО 20/ТІ, ТЕ, ТК ТІ, ТЕ ТЕ Харківська область ХХ, ЕХ АХ, КХ 21/ХА, ХК, ХВ, ХР ХА, ХІ, ХК ХА, ХК Херсонська область ХТ, ЕТ ВТ, НТ 22/ХО, ХН ХО ХО Хмельницька область ОХ, РХ ВХ, НХ 23/ХМ, ХІ ХМ, ТЯ ХМ, ХЛ, ХФ Черкаська область ОА, РА СА, ІА 24/МА, МВ, МЕ, МТ РК, РС ЧК Чернігівська область ОВ, РВ СВ, ІВ 25/ММ, МН, МК РМ ЧН Чернівецька область ОЕ, РЕ СЕ, ІЕ 26/МО, МР, МС ІС ЧВ місто Севастополь ОН, РН ОЕ, РЕ, СН, ІН 27/КС -- -- Загальнодержавна серія ІІ 28/НН, XX, ІІ -- -- Онлайн-оформлення ED, DC, DI, PD -- -- --

Ще одна віха в історії українських номерних знаків – невеликі цифри перед номерами, які означали регіон реєстрації. Ця система була скопійована з російської і дуже добре, що вона не прижилась. Однак її відголоски ще живі: за цими номерами можна відрізнити іменні знаки, з індивідуальним написом чи малюнками. Номери регіонів подані в таблиці вверху в графі 1995-2004.

Чому на номерах немає літери «У»

Хоча українська абетка — кирилична, у номерних знаках використовуються лише ті літери, які візуально збігаються з латиницею. Це зроблено для того, щоб українські автомобілі без проблем зчитувалися за кордоном і відповідали міжнародним стандартам.

Саме тому на українських номерах немає літери «У». Попри те, що вона існує в кирилиці й виглядає подібно до латинської «Y», у системі її не застосовують. Набір дозволених символів обмежений тими, що повністю ідентичні в обох алфавітах.

Латинські серії для спецтехніки та електромобілів

Хоча на старті реформи планували використовувати лише «універсальні» літери, що збігаються в кирилиці та латиниці, зараз у деяких категоріях активно застосовують латинські позначення.

Зокрема, це стосується причепів, спецслужб, дипломатичних серій та електромобілів.

Таким чином система стала більш гнучкою й адаптованою до нових типів транспорту.

Дублікати без обмежень

Україна — одна з небагатьох країн Європи, де дублікати номерних знаків можна виготовляти практично без обмежень за кількістю.

Власник авто може замовити додаткові комплекти номерів для причепа, велосипедного кріплення або інших потреб. У деяких країнах ЄС така можливість суттєво обмежена або жорстко контролюється.