Номера автомобилей в Украине по областям: кто откуда

Номера машин по областям: кто откуда?
Почему система выглядит именно так
Главная задача украинских номеров – соответствие международным стандартам и корректное считывание за границей. Именно поэтому используется ограниченный набор букв и латинская логика серий.
Несмотря на определенную «гибридность» между кириллицей и латиницей, система остается достаточно прозрачной: регион кодируется первыми буквами, далее следуют цифры и финальная серия.
Украинские номера — пример компромисса между национальной азбукой и глобальными требованиями к идентификации транспорта.
Нынешний формат госномеров для легковых автомобилей был принят в Украине в 2004 году, с небольшой коррекцией в 2015-м, когда поле цветов украинского флага в левом краю номера было заменено на синий цвет с небольшим сине-желтым флажком на нем. Регистрационная табличка несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него.
Отношение к региону приписки машины имеет только первая группа из двух букв, остальные символы относятся к собственно регистрационному номеру
Первая пара букв как раз и обозначает код региона, к которому приписано транспортное средство. Вторая пара букв, которая завершает надпись на табличке – это серия номера, которая позволяет расширить в будущем количество регистраций.
При этом используются только те буквы украинской кириллицы, которые имеют аналоги в латинском алфавите – якобы по причине того, чтобы машина могла без проблем выезжать за границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.
Украинские номера образца 1995 - 2004 гг. определяли принадлежность к региону по цифровому коду. Логика присвоения – расположение областей по алфавиту
ЛАТИНСКАЯ ЛОГИКА ВМЕСТО УКРАИНСКОЙ ОБЕТКИ
Серии номеров для легковых автомобилей выдаются не по-украински, а по латинской последовательности.
Поэтому мы видим комбинации АА, АВ, АС и дальше по латинскому порядку.
Для прицепов принцип противоположный — серии начинаются с конца латинского алфавита. Именно поэтому можно встретить ХХ, ХТ, ХР и т.д.
Это позволяет системе четко разделять типы транспортных средств по серии.
Действующие буквенные индексы регионов образца 2004 года почему-то морфологически не связаны с названиями областей, для идентификации места регистрации автомобиля коды необходимо заучивать или пользоваться приведенной ниже таблицей.
|
Код 2004 г.
|
Код 2013 г.
|
Регион
|
AA
|
КА
|
г. Киев
|
АК
|
КК
|АР Крым
|
AB
|
КB
|
Винницкая область
|
AC
|
КC
|
Волынская область
|
AE
|
КE
|
Днепропетровская область
|
AH
|
КH
|
Донецкая область
|
AI
|
КI
|
Киевская область
|
AM
|
КM
|
Житомирская область
|
AO
|
КO
|
Закарпатская область
|
AP
|
КP
|
Запорожская область
|
AT
|
КT
|
Ивано-Франковская область
|
AX
|
KX
|
Харьковская область
|
BA
|
HA
|
Кировоградская область
|
BB
|
HB
|
Луганская область
|
BC
|
HC
|
Львовская область
|
BE
|
HE
|
Николаевская область
|
BH
|
HH
|
Одесская область
|
BI
|
HI
|
Полтавская область
|
BK
|
HK
|
Ровенская область
|
BM
|
HM
|
Сумская область
|
BO
|
HO
|
Тернопольская область
|
BT
|
HT
|
Херсонская область
|
BX
|
HX
|
Хмельницкая область
|
CA
|
IA
|
Черкасская область
|
CB
|
IB
|
Черниговская область
|
CE
|
IE
|
Черновицкая область
Еще более запутала картину попытка “освежить” индексы в конце 2013-го года, когда в кодах регионов начали заменять первые буквы: А поменяли на К, В — на Н, С — на I. Но и предыдущая кодификация тоже осталась.
Серии номеров для “неприкасаемых” владельцев в разные годы отменяли и вновь вводили в обиход
Номера машин по областям в Украине, кроме вышеописанных обычных для “легковых” автомобилей, могут быть еще несколько типов – временные, автобусные, дипломатические, полицейские, военные, волонтерские и прочие. О некоторых из них мы поговорим ниже.
Номера защитников
Свои номера в Украине имеют автомобили силовых структур, коды на некоторых из них не секрет и поддаются расшифровке. Так, у транспорта ВСУ номера имеют черный фон с белыми буквами на нем – это номер т/с и военный код. Так же собственного формата номера есть у машин волонтеров, которые сотрудничают с украинскими защитниками – они отличаются зеленым фоном с белыми цифрами и буквами на нем.
Кроме военных и волонтерских, все номера силовиков подчинены общей (гражданской) схеме кодирования: код региона, номер машины и буквенная серия.
У полицейских номера синие с восьмиугольной шерифской звездой. Остальные номера силовиков имеют более привычный, почти гражданский формат – отличаются только последние три знака.
Так, номера пограничников вместо двузначной буквенной серии в конце имеют зеленый казацкий крест и букву В. У спасателей – точнее службы гражданской обороны ГСЧС – тоже крест (желтый) и буква Е. Транспорт национальной гвардии имеет эмблему с трезубцем и букву G.
Надписи на номерах для машин без ДВС выполнены темно-зелёным – чтобы электромобили можно было достоверно идентифицировать на дороге.
С осени 2020 года специальные номера получают электромобили. В отличие от обычных у них зеленый цвет начертания знаков, а еще особый буквенный код серии. До мая 2022 года на нем была латинская буква Z, теперь вместо нее буква Y.
Зарегистрированные через “Дію” и кабинет
В январе 2023 года вступили в силу дополнения от 12.12.2022 г. к Приказу Министерства внутренних дел о Требованиях к государственным номерным знакам транспортных средств. Документ утверждает новые буквенные серии к номерам, присваиваемым автомобилям и другому транспорту при определенных условиях.
Речь идет о транспортных средствах, покупка которых была оформлена не в сервисном центре МВД, а через интернет – на сайтах соответствующих государственных структур.
- Сочетание букв ЕD и DC в номерах получат машины, договор купли-продажи которых заключен с применением средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;
- Сочетание букв DI и PD выдается, если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала “Дія”.
На самом деле латиница есть на украинских номерах с сентября 2020-го. Зачем нужна система, которой мало родного алфавита, непонятно.
Указанные буквы будут стоять у таких машин на месте сочетаний, обозначающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства. Прежние серии, которые выдают для автомобилей граждан, учреждений и организаций в других регионах, остаются без изменений.
В Советском Союзе и УССР (до 1992 г.) использовались номерные таблички с черным фоном и белыми буквами. Номерной знак состоял из четырех цифр и трех букв, первые две из которых определяли регион регистрации автомобиля.
Вот регионы номерных знаков украинских областей при СССР:
Серии областей Украины в индексе СССР:
- ВГ — Луганская область
- ВЫ — Винницкая область
- ВН - Волынская область
- ДН / ДП / ДЦ / СЛ — Днепропетровская и Донецкая области
- ЖЖ / ЖИ — Житомирская область
- ЗА / ЗП - Закарпатская и Запорожская области
- ИФ — Ивано-Франковская область
- КИ/ХТ — г. Киев
- КР - Крымская область
- КХ — Киевская область
- ЛВ — Львовская область
- НИ — Николаевская область
- ОД - Одесская область
- РО — Ровенская область
- СУ — Сумская область
- ТО — Тернопольская область
- ХА / ХК — Харьковская область
- ХМ — Хмельницкая область
- ХО — Херсонская область
- ЧВ - Черновицкая область
- ЧК - Черкасская область
- ЧН - Черниговская область
На самом деле это одна из наиболее логических систем отличия регионов за историю номерных знаков Украины. Почему нельзя было сохранить ее, сменив только кириллические символы на общие, неизвестно. К примеру, 12 областей не изменили бы ни одной буквы, остальную – по одной-две. И все было бы понятно с первого взгляда.
Еще одна веха в истории украинских номерных знаков – небольшие цифры перед номерами, которые означали регион регистрации. Эта система была скопирована с руссих номеров и очень хорошо, что она не прижилась. Однако ее отголоски еще живы: по этим номерам можно отличить именные знаки с индивидуальной надписью или рисунками.
ТАБЛИЦА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ:
|Регион
|С 2021
|С 2004
|1995-2004
|1992-1994
|Времена СРСР
|Автономная Республика Крым
|ТК, МК
|АК, КК
|01/ КР, КО, РК
|МЯ, КР
|КР, ЦС
|Винницкая область
|IM, PI, ММ, ОК
|АВ,КВ
|02/ВІ, ВТ, ВХ
|ВІ, ВХ
|ВИ
|Волынская область
|СМ, ТС
|АС, КС
|03/ВО, ВК, ВМ
|ВН, ВЯ
|ВН
|Днепропетровськая область
|РР, МІ
|АЕ, КЕ
|04/АА, АВ, АЕ, АН, АК, АІ, СМ
|ЯА, АЕ, ДН, АА
|ДН, ДП
|Донецкая область
|ТН, МН
|АН, КН
|05/ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС, ЕЕ
|ЯН
|ДО, ДЦ
|Житомирская область
|ТМ, МВ
|АМ, КМ
|06/ВА, ВВ, ВЕ, OI
|ІО
|ЖИ, ЖЖ, ЖБ
|Закарпатская область
|МТ, МО
|АО, КО
|07/РЕ, РТ, РР
|ІК
|ЗА
|Запорізька область
|ТР, МР
|АР, КР
|08/НА, НЕ, НС, НО, НР, НВ
|ЯТ
|ЗП, ЗР, ЗН
|Ивано-Франковская область
|ТО, ХС
|АТ, КТ
|09/ІВ, ІС, ІЕ
|ІВ
|ИФ
|Київська область
|ТІ, МЕ, ЕЕ
|АІ, КІ
|10/КК, КМ, КХ
|КХ, МІ
|КХ
|город Киев
|ТТ, ТА, КК
|АА, КА
|11/КА, КВ, КЕ, КІ, КН, КТ, ІІ, ОО
|КІ, КИ
|КИ, ХТ
|Кировоградская область
|ХА, ЕА
|ВА, НА
|12/ОН, ОМ, ОС
|ЕІ
|КД
|Луганская область
|ЕЕ, ЕВ, ЕР
|ВВ, НВ
|13/АМ, АР, АО, АТ, АХ, АС, IA
|АІ
|ВГ, ЛУ
|Львівська область
|СС, ЕС
|ВС, НС
|14/ТА, ТВ, ТС, ТН, TT, ТО
|ІН
|ЛВ
|Николаевская область
|ХЕ, ХН
|ВЕ, НЕ
|15/НІ, НК, НТ
|НІ
|НИ
|Одесская область
|ОО, ЕН
|ВЕ, НН
|16/ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ
|ОІ, ОЯ
|ОД, ОЕ
|Полтавская область
|ХІ, ЕІ
|ВІ, НІ
|17/СК, СН, СС
|ІХ
|ПО
|Ровенская область
|ХК, ЕК
|ВК, НК
|18/РА, РВ, РО
|РВ
|РВ
|Сумская область
|ХМ, ЕМ
|ВМ, НМ
|19/СА, СВ, СЕ
|СІ
|СУ
|Тернопольская область
|ХО, ЕО
|ВО, НО
|20/ТІ, ТЕ, ТК
|ТІ, ТЕ
|ТЕ
|Харьковская область
|ХХ, ЕХ
|АХ, КХ
|21/ХА, ХК, ХВ, ХР
|ХА, ХІ, ХК
|ХА, ХК
|Херсонская область
|ХТ, ЕТ
|ВТ, НТ
|22/ХО, ХН
|ХО
|ХО
|Хмельницька область
|ОХ, РХ
|ВХ, НХ
|23/ХМ, ХІ
|ХМ, ТЯ
|ХМ, ХЛ, ХФ
|Черкасская область
|ОА, РА
|СА, ІА
|24/МА, МВ, МЕ, МТ
|РК, РС
|ЧК
|Черниговская область
|ОВ, РВ
|СВ, ІВ
|25/ММ, МН, МК
|РМ
|ЧН
|Черновецкая область
|ОЕ, РЕ
|СЕ, ІЕ
|26/МО, МР, МС
|ІС
|ЧВ
|город Севастополь
|ОН, РН
|ОЕ, РЕ, СН, ІН
|27/КС
|--
|--
|Государственная серия
|ІІ
|28/НН, XX, ІІ
|--
|--
|Онлайн-оформление
|ED, DC, DI, PD
|--
|--
|--
ПОЧЕМУ НА НОМЕРАХ НЕТ ЛИТЕРЫ «У»
Хотя украинский алфавит — кириллический, в номерных знаках используются только те буквы, которые визуально совпадают с латиницей. Это сделано для того, чтобы украинские автомобили без проблем считывались за границей и отвечали международным стандартам.
Именно поэтому на украинских номерах нет буквы "У". Несмотря на то, что она существует в кириллице и выглядит подобно латинской «Y», в системе ее не применяют. Набор разрешенных символов ограничен полностью идентичными в обоих алфавитах.
ЛАТИНСКИЕ СЕРИИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Хотя на старте реформы планировали использовать только универсальные буквы, совпадающие в кириллице и латинице, сейчас в некоторых категориях активно применяют латинские обозначения.
В частности это касается прицепов, спецслужб, дипломатических серий и электромобилей.
Таким образом, система стала более гибкой и адаптированной к новым типам транспорта.
ДУБЛИКАТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Украина — одна из немногих стран Европы, где дубликаты номерных знаков можно производить практически без ограничений по количеству.
Владелец авто может заказать дополнительные комплекты номеров для прицепа, велосипедного крепления или других нужд. В некоторых странах ЕС такая возможность существенно ограничена или жестко контролируется.