Номера автомобилей в Украине по областям: кто откуда

Почему система выглядит именно так

Главная задача украинских номеров – соответствие международным стандартам и корректное считывание за границей. Именно поэтому используется ограниченный набор букв и латинская логика серий.

Несмотря на определенную «гибридность» между кириллицей и латиницей, система остается достаточно прозрачной: регион кодируется первыми буквами, далее следуют цифры и финальная серия.

Украинские номера — пример компромисса между национальной азбукой и глобальными требованиями к идентификации транспорта.

Нынешний формат госномеров для легковых автомобилей был принят в Украине в 2004 году, с небольшой коррекцией в 2015-м, когда поле цветов украинского флага в левом краю номера было заменено на синий цвет с небольшим сине-желтым флажком на нем. Регистрационная табличка несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него.

Отношение к региону приписки машины имеет только первая группа из двух букв, остальные символы относятся к собственно регистрационному номеру

Читайте также: Как сейчас штрафуют за "еврономера": официальный ответ ГФС

Первая пара букв как раз и обозначает код региона, к которому приписано транспортное средство. Вторая пара букв, которая завершает надпись на табличке – это серия номера, которая позволяет расширить в будущем количество регистраций.

При этом используются только те буквы украинской кириллицы, которые имеют аналоги в латинском алфавите – якобы по причине того, чтобы машина могла без проблем выезжать за границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Украинские номера образца 1995 - 2004 гг. определяли принадлежность к региону по цифровому коду. Логика присвоения – расположение областей по алфавиту

ЛАТИНСКАЯ ЛОГИКА ВМЕСТО УКРАИНСКОЙ ОБЕТКИ

Серии номеров для легковых автомобилей выдаются не по-украински, а по латинской последовательности.

Поэтому мы видим комбинации АА, АВ, АС и дальше по латинскому порядку.

Для прицепов принцип противоположный — серии начинаются с конца латинского алфавита. Именно поэтому можно встретить ХХ, ХТ, ХР и т.д.

Это позволяет системе четко разделять типы транспортных средств по серии.

Действующие буквенные индексы регионов образца 2004 года почему-то морфологически не связаны с названиями областей, для идентификации места регистрации автомобиля коды необходимо заучивать или пользоваться приведенной ниже таблицей.

Код 2004 г. Код 2013 г. Регион AA КА г. Киев АК КК АР Крым AB КB Винницкая область AC КC Волынская область AE КE Днепропетровская область AH КH Донецкая область AI КI Киевская область AM КM Житомирская область AO КO Закарпатская область AP КP Запорожская область AT КT Ивано-Франковская область AX KX Харьковская область BA HA Кировоградская область BB HB Луганская область BC HC Львовская область BE HE Николаевская область BH HH Одесская область BI HI Полтавская область BK HK Ровенская область BM HM Сумская область BO HO Тернопольская область BT HT Херсонская область BX HX Хмельницкая область CA IA Черкасская область CB IB Черниговская область CE IE Черновицкая область

Еще более запутала картину попытка “освежить” индексы в конце 2013-го года, когда в кодах регионов начали заменять первые буквы: А поменяли на К, В — на Н, С — на I. Но и предыдущая кодификация тоже осталась.

Серии номеров для “неприкасаемых” владельцев в разные годы отменяли и вновь вводили в обиход

Номера машин по областям в Украине, кроме вышеописанных обычных для “легковых” автомобилей, могут быть еще несколько типов – временные, автобусные, дипломатические, полицейские, военные, волонтерские и прочие. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Номера защитников

Свои номера в Украине имеют автомобили силовых структур, коды на некоторых из них не секрет и поддаются расшифровке. Так, у транспорта ВСУ номера имеют черный фон с белыми буквами на нем – это номер т/с и военный код. Так же собственного формата номера есть у машин волонтеров, которые сотрудничают с украинскими защитниками – они отличаются зеленым фоном с белыми цифрами и буквами на нем.

Кроме военных и волонтерских, все номера силовиков подчинены общей (гражданской) схеме кодирования: код региона, номер машины и буквенная серия.

У полицейских номера синие с восьмиугольной шерифской звездой. Остальные номера силовиков имеют более привычный, почти гражданский формат – отличаются только последние три знака.

Так, номера пограничников вместо двузначной буквенной серии в конце имеют зеленый казацкий крест и букву В. У спасателей – точнее службы гражданской обороны ГСЧС – тоже крест (желтый) и буква Е. Транспорт национальной гвардии имеет эмблему с трезубцем и букву G.

Надписи на номерах для машин без ДВС выполнены темно-зелёным – чтобы электромобили можно было достоверно идентифицировать на дороге.

С осени 2020 года специальные номера получают электромобили. В отличие от обычных у них зеленый цвет начертания знаков, а еще особый буквенный код серии. До мая 2022 года на нем была латинская буква Z, теперь вместо нее буква Y.

Зарегистрированные через “Дію” и кабинет

В январе 2023 года вступили в силу дополнения от 12.12.2022 г. к Приказу Министерства внутренних дел о Требованиях к государственным номерным знакам транспортных средств. Документ утверждает новые буквенные серии к номерам, присваиваемым автомобилям и другому транспорту при определенных условиях.

Речь идет о транспортных средствах, покупка которых была оформлена не в сервисном центре МВД, а через интернет – на сайтах соответствующих государственных структур.

Сочетание букв ЕD и DC в номерах получат машины, договор купли-продажи которых заключен с применением средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;

Сочетание букв DI и PD выдается, если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала “Дія”.

На самом деле латиница есть на украинских номерах с сентября 2020-го. Зачем нужна система, которой мало родного алфавита, непонятно.

Указанные буквы будут стоять у таких машин на месте сочетаний, обозначающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства. Прежние серии, которые выдают для автомобилей граждан, учреждений и организаций в других регионах, остаются без изменений.

Читайте также: Стоимость номерных знаков теперь легко проверить онлайн

В Советском Союзе и УССР (до 1992 г.) использовались номерные таблички с черным фоном и белыми буквами. Номерной знак состоял из четырех цифр и трех букв, первые две из которых определяли регион регистрации автомобиля.

Вот регионы номерных знаков украинских областей при СССР:

Серии областей Украины в индексе СССР:

ВГ — Луганская область

ВЫ — Винницкая область

ВН - Волынская область

ДН / ДП / ДЦ / СЛ — Днепропетровская и Донецкая области

ЖЖ / ЖИ — Житомирская область

ЗА / ЗП - Закарпатская и Запорожская области

ИФ — Ивано-Франковская область

КИ/ХТ — г. Киев

КР - Крымская область

КХ — Киевская область

ЛВ — Львовская область

НИ — Николаевская область

ОД - Одесская область

РО — Ровенская область

СУ — Сумская область

ТО — Тернопольская область

ХА / ХК — Харьковская область

ХМ — Хмельницкая область

ХО — Херсонская область

ЧВ - Черновицкая область

ЧК - Черкасская область

ЧН - Черниговская область

На самом деле это одна из наиболее логических систем отличия регионов за историю номерных знаков Украины. Почему нельзя было сохранить ее, сменив только кириллические символы на общие, неизвестно. К примеру, 12 областей не изменили бы ни одной буквы, остальную – по одной-две. И все было бы понятно с первого взгляда.

КСТАТИ Номера DI: что это за знаки и как их получить

Еще одна веха в истории украинских номерных знаков – небольшие цифры перед номерами, которые означали регион регистрации. Эта система была скопирована с руссих номеров и очень хорошо, что она не прижилась. Однако ее отголоски еще живы: по этим номерам можно отличить именные знаки с индивидуальной надписью или рисунками.

ТАБЛИЦА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ:

Регион С 2021 С 2004 1995-2004 1992-1994 Времена СРСР Автономная Республика Крым ТК, МК АК, КК 01/ КР, КО, РК МЯ, КР КР, ЦС Винницкая область IM, PI, ММ, ОК АВ,КВ 02/ВІ, ВТ, ВХ ВІ, ВХ ВИ Волынская область СМ, ТС АС, КС 03/ВО, ВК, ВМ ВН, ВЯ ВН Днепропетровськая область РР, МІ АЕ, КЕ 04/АА, АВ, АЕ, АН, АК, АІ, СМ ЯА, АЕ, ДН, АА ДН, ДП Донецкая область ТН, МН АН, КН 05/ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС, ЕЕ ЯН ДО, ДЦ Житомирская область ТМ, МВ АМ, КМ 06/ВА, ВВ, ВЕ, OI ІО ЖИ, ЖЖ, ЖБ Закарпатская область МТ, МО АО, КО 07/РЕ, РТ, РР ІК ЗА Запорізька область ТР, МР АР, КР 08/НА, НЕ, НС, НО, НР, НВ ЯТ ЗП, ЗР, ЗН Ивано-Франковская область ТО, ХС АТ, КТ 09/ІВ, ІС, ІЕ ІВ ИФ Київська область ТІ, МЕ, ЕЕ АІ, КІ 10/КК, КМ, КХ КХ, МІ КХ город Киев ТТ, ТА, КК АА, КА 11/КА, КВ, КЕ, КІ, КН, КТ, ІІ, ОО КІ, КИ КИ, ХТ Кировоградская область ХА, ЕА ВА, НА 12/ОН, ОМ, ОС ЕІ КД Луганская область ЕЕ, ЕВ, ЕР ВВ, НВ 13/АМ, АР, АО, АТ, АХ, АС, IA АІ ВГ, ЛУ Львівська область СС, ЕС ВС, НС 14/ТА, ТВ, ТС, ТН, TT, ТО ІН ЛВ Николаевская область ХЕ, ХН ВЕ, НЕ 15/НІ, НК, НТ НІ НИ Одесская область ОО, ЕН ВЕ, НН 16/ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ ОІ, ОЯ ОД, ОЕ Полтавская область ХІ, ЕІ ВІ, НІ 17/СК, СН, СС ІХ ПО Ровенская область ХК, ЕК ВК, НК 18/РА, РВ, РО РВ РВ Сумская область ХМ, ЕМ ВМ, НМ 19/СА, СВ, СЕ СІ СУ Тернопольская область ХО, ЕО ВО, НО 20/ТІ, ТЕ, ТК ТІ, ТЕ ТЕ Харьковская область ХХ, ЕХ АХ, КХ 21/ХА, ХК, ХВ, ХР ХА, ХІ, ХК ХА, ХК Херсонская область ХТ, ЕТ ВТ, НТ 22/ХО, ХН ХО ХО Хмельницька область ОХ, РХ ВХ, НХ 23/ХМ, ХІ ХМ, ТЯ ХМ, ХЛ, ХФ Черкасская область ОА, РА СА, ІА 24/МА, МВ, МЕ, МТ РК, РС ЧК Черниговская область ОВ, РВ СВ, ІВ 25/ММ, МН, МК РМ ЧН Черновецкая область ОЕ, РЕ СЕ, ІЕ 26/МО, МР, МС ІС ЧВ город Севастополь ОН, РН ОЕ, РЕ, СН, ІН 27/КС -- -- Государственная серия ІІ 28/НН, XX, ІІ -- -- Онлайн-оформление ED, DC, DI, PD -- -- --

ПОЧЕМУ НА НОМЕРАХ НЕТ ЛИТЕРЫ «У»

Хотя украинский алфавит — кириллический, в номерных знаках используются только те буквы, которые визуально совпадают с латиницей. Это сделано для того, чтобы украинские автомобили без проблем считывались за границей и отвечали международным стандартам.

Именно поэтому на украинских номерах нет буквы "У". Несмотря на то, что она существует в кириллице и выглядит подобно латинской «Y», в системе ее не применяют. Набор разрешенных символов ограничен полностью идентичными в обоих алфавитах.

ЛАТИНСКИЕ СЕРИИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Хотя на старте реформы планировали использовать только универсальные буквы, совпадающие в кириллице и латинице, сейчас в некоторых категориях активно применяют латинские обозначения.

В частности это касается прицепов, спецслужб, дипломатических серий и электромобилей.

Таким образом, система стала более гибкой и адаптированной к новым типам транспорта.

ДУБЛИКАТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Украина — одна из немногих стран Европы, где дубликаты номерных знаков можно производить практически без ограничений по количеству.

Владелец авто может заказать дополнительные комплекты номеров для прицепа, велосипедного крепления или других нужд. В некоторых странах ЕС такая возможность существенно ограничена или жестко контролируется.