Нова Mazda CX-5 вже в Україні: відома ціна та комплектації

Офіційні дилери Mazda в Україні розпочали приймати замовлення на нову Mazda CX-5. Перші автомобілі третього покоління очікуються в дилерських центрах у жовтні 2026 року. Для українського ринку запропонують п'ять комплектацій, а мінімальна ціна становитиме 1 549 900 грн.

Україна отримала атмосферний мотор без турбіни

На відміну від багатьох сучасних конкурентів, Mazda не стала переходити на малолітражний турбодвигун. Українська CX-5 отримала атмосферний бензиновий Skyactiv-G об'ємом 2,5 літра і потужністю 188 к. с. Він працює разом із шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Залежно від комплектації доступний передній або повний привод.

Інженери залишили атмосферну схему навмисно. У Mazda пояснюють це бажанням зберегти лінійну реакцію на педаль акселератора без характерної для турбомоторів затримки. Для економії пального двигун у режимі невеликого навантаження може відключати два з чотирьох циліндрів.

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Цікаво, що попередня CX-5 в Україні також була одним із небагатьох популярних кросоверів, які пропонувалися з великими атмосферними моторами. У нашому тест-драйві Mazda CX-5 попереднього покоління ми їздили саме на 2,5-літровій 194-сильній версії з традиційним шестиступеневим "автоматом". Нова машина фактично продовжує цю технічну філософію, хоча сам кросовер змінився набагато сильніше.

CX-5 помітно виросла

Третє покоління стало більшим майже за всіма основними параметрами. Довжина тепер становить 4690 мм, тобто на 115 мм більше, ніж у попередника. Ширина збільшилася на 15 мм, до 1892 мм, а висота - на 30 мм, до 1690 мм. Зросла й колісна база.

Додаткові сантиметри використали для збільшення простору в салоні, особливо на другому ряду. Задні двері стали ширшими, тому сідати в автомобіль має бути простіше.

Багажник також підріс на 61 літр і тепер вміщує 583 літри. Його підлога розташована на 18 мм нижче, а задній диван складається у пропорції 40:20:40.

Коли Mazda вперше показала третє покоління CX-5, саме збільшені розміри стали однією з головних новин. Адже CX-5 поступово відходить від формату відносно компактного SUV і наближається за практичністю до більших сімейних кросоверів.

Зовні еволюція, всередині революція

Дизайнери не стали різко змінювати зовнішність моделі. CX-5 залишилася легко впізнаваною, але отримала більший і візуально масивніший кузов, піднятий капот, акцентовані колісні арки та нову оптику.

Ззаду замість звичного логотипа тепер великими літерами написано MAZDA. Ширина автомобіля підкреслена новими світлодіодними ліхтарями. Для України запропонують сім кольорів кузова, серед яких нові Navy Blue та Aero Grey, причому доплачувати за вибір кольору не потрібно.

А ось салон змінився набагато сильніше. Центральним елементом стала велика сенсорна мультимедійна система. У більшості версій встановлюється дисплей діагоналлю 12,9 дюйма, а топові HOMURA Black та HOMURA Tan отримують 15,6-дюймовий екран. Є бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також велика бездротова зарядка Qi.

Mazda при цьому продовжує говорити про традиційну японську естетику. Концепцію інтер'єру пояснюють принципом "Ма", тобто балансом вільного простору, функціональності та мінімальної кількості зайвих деталей.

П'ять комплектацій, але мотор один

В Україні нова CX-5 продаватиметься у п'яти комплектаціях: ORIGIN, ADVENTURE, PRIME, HOMURA Black та HOMURA Tan. У всіх випадках під капотом буде той самий 2,5-літровий 188-сильний атмосферний мотор. Відрізнятимуться насамперед привод, оснащення та оформлення салону.

Стартова ORIGIN за 1 549 900 грн отримує передній привод, 17-дюймові легкосплавні диски, LED-фари, тканинний салон, мультимедійну систему з 12,9-дюймовим дисплеєм та комплекс електронних асистентів I-Activsense.

Версія ADVENTURE може бути як передньоприводною, так і повноприводною. Тут з'являються комбіноване оздоблення екошкірою і тканиною, бездротова зарядка та розширений набір систем допомоги водієві.

PRIME вже пропонується лише з AWD. Такий автомобіль має 19-дюймові колеса, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, проекційний дисплей, камери кругового огляду та аудіосистему BOSE із 12 динаміками.

Найбільше технологій залишили для HOMURA. Тут з'являються панорамний дах, вентиляція сидінь, матричні фари, електропривід багажника Hands-Free та система розпізнавання обличчя. Автомобіль може впізнати водія і автоматично відновити налаштування сидіння, керма та дзеркал. HOMURA Black має чорний салон, тоді як HOMURA Tan отримує бежеву шкіру Sport Tan.

Асистентів стало значно більше

Новій CX-5 суттєво розширили комплекс I-Activsense. Він включає автоматичне екстрене гальмування, контроль сліпих зон, асистенти утримання автомобіля в смузі, систему контролю стану водія та попередження про небезпеку під час відкривання дверей.

Адаптивний круїз-контроль навчився заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами, а система автоматичного гальмування краще розпізнає кінець дорожнього затору. Повноприводні версії також мають допомогу під час руху на підйомі та спуску.

Нова машина дешевша попередника

Нова Mazda CX-5 коштує від 1 549 900 грн. Для порівняння, найдоступніша CX-5 попереднього покоління з 2,5-літровим бензиновим мотором на 194 к. с., 6-ступеневим "автоматом" і повним приводом коштувала 1 762 400 грн. Тобто нове покоління стартує на 212 500 грн, або приблизно на 12%, дешевше. Водночас порівняння не зовсім пряме: базова нова CX-5 має 188 к. с. і передній привод, тоді як попередня версія з мотором 2,5 л одразу була повноприводною.

Перші автомобілі третього покоління мають з'явитися в українських салонах уже в жовтні. Замовлення офіційні дилери Mazda приймають зараз.