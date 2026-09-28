Новая Mazda CX-5 уже в Украине: известная цена и комплектации

Официальные дилеры Mazda в Украине начали принимать заказы новую Mazda CX-5. Первые автомобили третьего поколения ожидаются в дилерских центрах в октябре 2026 года. Для украинского рынка будет предложено пять комплектаций, а минимальная цена составит 1 549 900 грн.

Украина получила атмосферный мотор без турбины

В отличие от многих современных конкурентов, Mazda не стала переходить на малолитражный турбодвигатель. Украинская CX-5 получила атмосферный бензиновый Skyactiv-G объемом 2,5 литра и мощностью 188 л. Он работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации доступен передний или полный привод.

Инженеры покинули атмосферную схему намеренно. В Mazda объясняют это желанием сохранить линейную реакцию на педаль акселератора без характерной для турбомоторов задержки. Для экономии горючего двигатель в режиме небольшой нагрузки может отключать два из четырех цилиндров.

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Интересно, что предыдущая CX-5 в Украине также была одним из немногих популярных кроссоверов, предлагавшихся с большими атмосферными моторами. В нашем тест-драйвы Mazda CX-5 предыдущего поколения мы ездили именно на 2,5-литровой 194-сильной версии с традиционным шестиступенчатым "автоматом". Новая машина фактически продолжает эту техническую философию, хотя сам кроссовер сменился гораздо сильнее.

CX-5 заметно выросла

Третье поколение стало больше почти по всем основным параметрам. Длина теперь составляет 4690 мм, то есть на 115 мм больше, чем у предшественника. Ширина увеличилась на 15 мм, до 1892 мм, а высота – на 30 мм, до 1690 мм. Выросла и колесная база.

Дополнительные сантиметры использовали для увеличения пространства в салоне, особенно на втором ряду. Задняя дверь стала шире, поэтому садиться в автомобиль должно быть проще.

Багажник также подрос на 61 литр и теперь вмещает 583 литра. Его пол расположен на 18 мм ниже, а задний диван состоит в пропорции 40:20:40.

Когда Mazda впервые показала третье поколение CX-5, именно увеличенные размеры стали одной из главных новостей. Ведь CX-5 постепенно отходит от формата относительно компактного SUV и приближается по практичности к более крупным семейным кроссоверам.

Внешне эволюция, внутри революция

Дизайнеры не стали резко изменять облик модели. CX-5 осталась легко узнаваемой, но получила больший и визуально массивный кузов, приподнятый капот, акцентированные колесные арки и новую оптику.

Сзади вместо привычного логотипа теперь прописными буквами написано MAZDA. Ширина автомобиля подчеркнута новыми светодиодными фонарями. Для Украины будет предложено семь цветов кузова, среди которых новые Navy Blue и Aero Grey, причем доплачивать за выбор цвета не нужно.

А вот салон сменился гораздо сильнее. Центральным элементом стала обширная сенсорная мультимедийная система. В большинстве версий устанавливается диагональ дисплея 12,9 дюйма, а топовые HOMURA Black и HOMURA Tan получают 15,6-дюймовый экран. Есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также большая беспроводная зарядка Qi.

Mazda при этом продолжает говорить о традиционной японской эстетике. Концепцию интерьера объясняют принципом "Ма", то есть балансом свободного пространства, функциональности и минимального количества излишних деталей.

Пять комплектаций, но мотор один

В Украине новая CX-5 будет продаваться в пяти комплектациях: ORIGIN, ADVENTURE, PRIME, HOMURA Black и HOMURA Tan. Во всех случаях под капотом будет тот же 2,5-литровый 188-сильный атмосферный мотор. Отличаются прежде всего привод, оснащение и оформление салона.

Стартовая ORIGIN за 1549900 грн получает передний привод, 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, тканевый салон, мультимедийную систему с 12,9-дюймовым дисплеем и комплекс электронных ассистентов I-Activsense.

Версия ADVENTURE может быть как переднеприводной, так и полноприводной. Здесь появляются комбинированная отделка экокожией и тканью, беспроводная зарядка и расширенный набор систем помощи водителю.

PRIME уже предлагается только с AWD. Такой автомобиль имеет 19-дюймовые колеса, кожаный салон, электрорегулировку сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и аудиосистему BOSE с 12 динамиками.

Больше технологий оставили для HOMURA. Здесь появляются панорамная крыша, вентиляция сидений, матричные фары, электропривод багажника Hands-Free и система распознавания лица. Автомобиль может узнать водителя и автоматически восстановить настройки сиденья, руля и зеркал. HOMURA Black имеет черный салон, в то время как HOMURA Tan получает бежевую кожу Sport Tan.

Ассистентов стало гораздо больше

Новейшей CX-5 значительно расширили комплекс I-Activsense. Он включает в себя автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон, ассистенты удержания автомобиля в полосе, систему контроля состояния водителя и предупреждение об опасности при открывании двери.

Адаптивный круиз-контроль научился заранее снижать скорость перед поворотами, а система автоматического торможения лучше распознает конец дорожной пробки. Полноприводные версии также имеют помощь при движении на подъеме и спуске.

Новая машина дешевле предшественника

Новая Mazda CX-5 стоит от 1549900 грн. Для сравнения, самая доступная CX-5 предыдущего поколения с 2,5-литровым бензиновым мотором на 194 л. с., 6-ступенчатым "автоматом" и полным приводом стоила 1 762 400 грн. То есть, новое поколение стартует на 212 500 грн, или примерно на 12%, дешевле. В то же время сравнение не совсем прямое: базовая новая CX-5 имеет 188 л. и передний привод, в то время как предыдущая версия с мотором 2,5 л сразу была полноприводной.

Первые автомобили третьего поколения должны появиться в украинских салонах уже в октябре. Заказы официальные дилеры Mazda принимают сейчас.