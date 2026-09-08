Нові китайські байки та старі японці: як змінився ринок мотоциклів України

У серпні в Україні провели 9 516 операцій купівлі-продажу та перших реєстрацій мотоциклів. За даними Інституту досліджень авторинку, це на 1 748 операцій менше, ніж у липні, але на 924 більше, ніж у серпні 2025 року.

Ринок мотоциклів відступив від літнього максимуму

Падіння у серпні виглядає серйозним лише на перший погляд. Мотоциклетний ринок має яскраво виражену сезонність, тому після весняного та літнього пожвавлення зниження наприкінці сезону цілком закономірне.

Найвищий результат за останні 13 місяців припав на травень 2026 року, коли українці придбали 11 919 мотоциклів. У червні було 11 299, у липні - 11 718, а в серпні показник опустився до 9 516.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто серпень став помітно слабшим за попередні три місяці, але водночас залишився п'ятим за обсягом у 13-місячному періоді.

Це добре узгоджується з попередньою статистикою. Ще в липні Auto24 писав про майже 12 тисяч куплених мотоциклів та рекордний результат нового сегмента. Тепер ринок просто почав відходити від літнього піку.

Нові мотоцикли все ще займають більше половини ринку

У серпні нових мотоциклів зареєстрували 5 330. Це 56% усього ринку.

Порівняно з липнем результат зменшився на 16,9%, або на 1 087 мотоциклів. Але якщо порівнювати з серпнем минулого року, новий сегмент все одно додав 2,5%.

Внутрішній ринок вживаних мотоциклів дав 3 468 операцій, або 36,4% загального обсягу. За місяць цей сегмент скоротився на 10,8%, але за рік зріс одразу на 28,5%.

Ще 718 мотоциклів, або 7,5% ринку, українці привезли з-за кордону вже вживаними. Тут падіння за місяць було найбільшим - мінус 25,1%, хоча в річному вимірі імпорт також залишився у плюсі на 3,5%.

Отже, всі три частини ринку в серпні просіли порівняно з липнем, але всі вони водночас перевищили торішні показники.

Китайські бренди домінують серед нових мотоциклів

Структура нового сегмента за останні місяці практично не змінюється. Українці переважно купують доступні мотоцикли азійських марок, для яких ціна та простота експлуатації важливіші за престиж бренду.

У серпні лідером став Spark із 830 новими мотоциклами. Майже стільки ж показав Kovi - 723, а Lifan отримав 722 реєстрації. Далі розташувалися Musstang із 593 мотоциклами та Forte з 423.

За конкретними моделями ситуація ще цікавіша. Spark SP повністю повторив результат марки та посів перше місце з 830 реєстраціями. Далі йдуть Musstang MT із 505 мотоциклами, Lifan LF - 365, Tekken 300 - 256 та Kovi 300 - 211.

Фактично це продовження тенденції, яку Auto24 показував ще у червневому огляді ринку мотоциклів: новий мотоцикл в Україні найчастіше купують як доступний та практичний транспорт для щоденних поїздок.

На вторинному ринку популярні вже інші марки

Як тільки мова заходить про мотоцикли, які вже перебувають в Україні, рейтинг стає зовсім іншим.

У внутрішніх перепродажах лідирує Honda з 346 операціями. Друге місце посів Lifan із 329 мотоциклами, далі йдуть Kovi з 275, Geon із 259 та Yamaha з 252.

Серед моделей найчастіше перепродавали Lifan LF - 221 операція. Musstang MT отримав 181, Spark SP - 164, Tekken 250 - 107, а Loncin LX - 101.

Цікаво, що частина цих моделей кілька років тому масово продавалася новою. Тепер вони поступово формують власний вторинний ринок. Тобто доступний китайський мотоцикл перестає бути одноразовою покупкою першого власника і переходить до наступного.

Вживаний імпорт - це переважно японські мотоцикли

У сегменті вживаних мотоциклів, які вперше реєструють після імпорту, картина ще більше відрізняється від нового ринку.

Тут перше місце посіла Honda із 207 мотоциклами, Yamaha отримала 126, Suzuki - 117, Kawasaki - 96, а Harley-Davidson - 53.

Серед моделей лідирує Honda CB із 76 реєстраціями. Далі йдуть Yamaha FZ - 40, Honda CBF - 38, Suzuki GSX - 35 та Kawasaki Ninja - 28.

Така структура не випадкова. Покупець нового мотоцикла часто шукає недорогий транспорт, а людина, яка привозить вживаний байк із-за кордону, нерідко хоче конкретну модель, двигун, клас або бренд.

Саме тому Auto24 раніше називав вживаний імпорт "територією японської четвірки". Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki стабільно займають основні позиції, тоді як у новому сегменті домінують доступні китайські виробники.

Між внутрішньою вторинкою та імпортом 11 років різниці

Ще краще різницю між двома сегментами показує вік техніки.

Медіанний вік мотоцикла у внутрішньому перепродажі в серпні становив 6 років. Серед привезених з-за кордону вживаних байків цей показник був майже утричі більшим - 17 років.

Різниця у 11 років досить чітко показує, що це два різні ринки. В Україні перепродають відносно свіжу техніку, яку кілька років тому купували новою. Натомість імпорт часто дозволяє знайти старіші моделі, яких немає або мало на українському ринку.

Це також пояснює популярність Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki серед імпортованих мотоциклів. Старі японські байки мають величезний вибір на міжнародному вторинному ринку, а покупці в Україні часто готові привезти конкретну модель замість того, щоб обирати з наявної пропозиції.

Електричні мотоцикли поки залишаються екзотикою

На тлі розмов про електрифікацію транспорту мотоцикли поки виглядають зовсім не так, як легкові автомобілі.

У серпні в Україні зареєстрували лише 6 електричних мотоциклів. Чотири з них були вживаними, привезеними з-за кордону, ще два - новими. Внутрішніх перепродажів електробайків статистика не зафіксувала.

Це лише 0,1% усього серпневого ринку. Тому говорити про якийсь помітний перехід українських мотоциклістів на електротягу поки точно не доводиться.

Інтерес до електробайків є, але він залишається вузьким. Auto24 раніше розбирався, якого обслуговування потребують електричні мотоцикли та інша мала електротехніка. Поки традиційні бензинові мотоцикли залишаються значно популярнішими.

Що означає серпневий спад

Серпневі 9 516 мотоциклів - це не сигнал про обвал ринку. Швидше навпаки: після дуже активної весни та літа мотоциклетний сезон поступово переходить до осінньої фази.

За рік ринок виріс на 10,8%, причому найбільше додали внутрішні перепродажі - плюс 28,5%. Нові мотоцикли також залишилися вище торішнього рівня, а імпорт вживаної техніки показав невеликий річний плюс.

При цьому структура ринку стає дедалі зрозумілішою. Нові мотоцикли - це переважно доступні китайські бренди, внутрішня вторинка поступово наповнюється технікою, яку українці купували кілька років тому, а імпорт вживаних байків залишається територією японських Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki.

Тому головна особливість серпня не в тому, що українці купили менше мотоциклів, ніж у липні. Після літнього максимуму це очікувано. Набагато цікавіше, що навіть у кінці сезону ринок залишається на 10,8% більшим, ніж рік тому.