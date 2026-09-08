Новые китайские байки и старые японцы: как изменился рынок мотоциклов Украины

В августе в Украине провели 9516 операций купли-продажи и первых регистраций мотоциклов. По данным Института исследований авторынка, это на 1748 операций меньше, чем в июле, но на 924 больше, чем в августе 2025 года.

Рынок мотоциклов отступил от летнего максимума

Падение в августе выглядит серьезным только на первый взгляд. Мотоциклетный рынок имеет ярко выраженную сезонность, поэтому после весеннего и летнего оживления снижение к концу сезона вполне закономерно.

Самый высокий результат за последние 13 месяцев пришелся на май 2026 года, когда украинцы приобрели 11 919 мотоциклов. В июне было 11 299, в июле – 11 718, а в августе показатель опустился до 9 516.

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То есть август стал заметно слабее предыдущих трех месяцев, но в то же время остался пятым по объему в 13-месячном периоде.

Это хорошо согласуется с предыдущей статистикой. Еще в июле Auto24 писал о почти 12 тысячах купленных мотоциклов и рекордном результате нового сегмента. Теперь рынок просто начал отходить от летнего пика.

Новые мотоциклы все еще занимают больше половины рынка

В августе новых мотоциклов зарегистрировали 5330. Это 56% всего рынка.

По сравнению с июлем результат уменьшился на 16,9% или на 1087 мотоциклов. Но если сравнивать с августом прошлого года, новый сегмент все равно прибавил 2,5%.

Внутренний рынок б/у мотоциклов дал 3 468 операций, или 36,4% общего объема. За месяц этот сегмент сократился на 10,8%, но за год вырос сразу на 28,5%.

Еще 718 мотоциклов, или 7,5% рынка, украинцы привезли из-за рубежа уже подержанными. Здесь падение за месяц было самым большим - минус 25,1%, хотя в годовом измерении импорт также остался в плюсе на 3,5%.

Итак, все три части рынка в августе просели по сравнению с июлем, но все они одновременно превысили прошлогодние показатели.

Китайские бренды доминируют среди новых мотоциклов

Структура нового сегмента за последние месяцы практически не меняется. Украинцы преимущественно покупают доступные мотоциклы азиатских марок, для которых цена и простота эксплуатации важнее престижа бренда.

В августе лидером стал Spark с 830 новыми мотоциклами. Почти столько же показал Kovi – 723, а Lifan получил 722 регистрации. Далее расположились Musstang с 593 мотоциклами и Forte из 423.

По конкретным моделям ситуация еще более интересная. Spark SP полностью повторил результат марки и занял первое место с 830 регистрациями. Далее следуют Musstang MT с 505 мотоциклами, Lifan LF-365, Tekken 300-256 и Kovi 300-211.

Фактически это продолжение тенденции, которую Auto24 показывал еще в июньском обзоре рынка мотоциклов: новый мотоцикл в Украине чаще покупают как доступный и практичный транспорт для ежедневных поездок.

На вторичном рынке популярны уже другие марки

Как только речь заходит о мотоциклах, которые уже находятся в Украине, рейтинг становится совсем другим.

Во внутренних перепродажах лидирует Honda с 346 сделками. Второе место занял Lifan с 329 мотоциклами, далее следуют Kovi из 275, Geon из 259 и Yamaha из 252.

Среди моделей чаще всего перепродавали Lifan LF – 221 операция. Musstang MT получил 181, Spark SP – 164, Tekken 250 – 107, а Loncin LX – 101.

Любопытно, что часть этих моделей несколько лет назад массово продавалась новой. Теперь они постепенно формируют свой вторичный рынок. То есть доступный китайский мотоцикл перестает быть одноразовой покупкой первого владельца и переходит к следующему.

Подержанный импорт – это преимущественно японские мотоциклы

В сегменте б/у мотоциклов, впервые регистрирующих после импорта, картина еще больше отличается от нового рынка.

Здесь первое место заняла Honda с 207 мотоциклами, Yamaha получила 126, Suzuki – 117, Kawasaki – 96, а Harley-Davidson – 53.

Среди моделей лидирует Honda CB с 76 регистрациями. Далее следуют Yamaha FZ-40, Honda CBF-38, Suzuki GSX-35 и Kawasaki Ninja-28.

Такая структура не случайна. Покупатель нового мотоцикла часто ищет недорогой транспорт, а человек, привозящий подержанный байк из-за границы, нередко хочет конкретную модель, двигатель, класс или бренд.

Именно поэтому Auto24 ранее называл подержанный импорт "территорией японской четверки". Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki стабильно занимают основные позиции, в то время как в новом сегменте доминируют доступные китайские производители.

Между внутренней вторичкой и импортом 11 лет разницы

Еще лучшее различие между двумя сегментами показывает возраст техники.

Медианный возраст мотоцикла во внутренней перепродаже в августе составил 6 лет. Среди привезенных из-за границы подержанных байков этот показатель был почти в три раза больше - 17 лет.

Разница в 11 лет достаточно четко показывает, что это два разных рынка. В Украине перепродают относительно свежую технику, которую несколько лет назад покупали новой. Вместо этого импорт часто позволяет найти более старые модели, которых нет или мало на украинском рынке.

Это также объясняет популярность Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki среди импортируемых мотоциклов. Старые японские басни имеют огромный выбор на международном вторичном рынке, а покупатели в Украине часто готовы привезти конкретную модель вместо того, чтобы выбирать из существующего предложения.

Электрические мотоциклы пока остаются экзотикой

На фоне разговоров об электрификации транспорта мотоциклы пока смотрятся совсем не так, как легковые автомобили.

В августе в Украине зарегистрировали всего 6 электрических мотоциклов. Четыре из них были подержанными, привезенными из-за границы, еще два – новыми. Внутренних перепродаж электробайков статистика не зафиксировала.

Это всего 0,1% всего августовского рынка. Поэтому говорить о каком-то заметном переходе украинских мотоциклистов на электротягу пока точно не приходится.

Интерес к электробайкам есть, но он остается узким. Auto24 раньше разбирался, какого обслуживания требуют электрические мотоциклы и другая малая электротехника. Пока традиционные бензиновые мотоциклы остаются гораздо более популярными.

Что означает августовский спад

Августовские 9 516 мотоциклов – это не сигнал об обвале рынка. Скорее, наоборот: после очень активной весны и лета мотоциклетный сезон постепенно переходит к осенней фазе.

За год рынок вырос на 10,8%, причем больше всего прибавили внутренние перепродажи - плюс 28,5%. Новые мотоциклы также остались выше прошлогоднего уровня, а импорт б/у техники показал небольшой годовой плюс.

При этом структура рынка становится все более понятной. Новые мотоциклы – это преимущественно доступные китайские бренды, внутренняя вторичка постепенно наполняется техникой, которую украинцы покупали несколько лет назад, а импорт б/у остается территорией японских Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki.

Поэтому главная особенность августа не в том, что украинцы купили меньше мотоциклов, чем в июле. После летнего максимума это ожидаемо. Гораздо интереснее, что даже в конце сезона рынок остается на 10,8% больше, чем год назад.