Нові моделі Tesla буквально присмоктуватимуться до дороги: компанія готує новий патент

ФОТО: Carscoops|
Нові електромобілі Tesla матимуть унікальну конструкцію задля збільшення притискної сили
Як повідомляє видання Carscoops, новий патент під назвою "Електромобіль із вентилятором" описує специфічну конструкцію з повітрозабірником під днищем та великим випускним отвором ззаду. Між сусідніми вентиляторами на виході розташовані вертикальні ребра, які допомагають ефективно відводити повітря.
Як працює нова технологія
Традиційні антикрила та спойлери створюють притискну силу пасивно, тобто працюють лише тоді, коли машина їде достатньо швидко. Натомість активна система здатна буквально присмоктувати електрокар до асфальту навіть на нульовій швидкості.
Це означає, що водій отримає феноменальне зчеплення у крутих поворотах та максимальну стабільність під час різкого гальмування. До того ж такі приховані вентилятори не створюють аеродинамічного опору, яким грішать гігантські спойлери на кришці багажника.
Чи варто чекати систему на серійних авто
Очевидним кандидатом на отримання цієї фішки виглядає майбутній гіперкар Roadster, який має стати вітриною технологічних досягнень бренду. Проте в самому патенті немає жорсткої прив'язки до конкретної моделі, а на кресленнях взагалі зображено ліфтбек Model S.
Експерти вважають, що додаткове зчеплення не завадить усій лінійці Plaid та Performance. Величезну потужність цих електромоторів стає все важче реалізовувати через обмежені можливості сучасних шин, тому активна аеродинаміка виглядає як дуже адекватне рішення.
Історичний бекграунд
- Нагадаємо, що ідея використання вентиляторів для граунд-ефекту не є абсолютно новою в автоспорті. Ще у 1970 році гоночний болід Chaparral 2J використовував два задні вентилятори з окремим двигуном для створення притискної сили незалежно від швидкості руху.
- Як уже повідомлялося на нашому сайті, сучасні виробники ексклюзивних суперкарів також експериментують із цією технологією.
- Наприклад, Gordon Murray Automotive встановлює на свою модель T.50 складну систему з 400-міліметровим вентилятором.