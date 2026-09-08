Нові шини Nokian Tyres обіцяють більший запас ходу електромобілів

Nokian Tyres представила нові літні шини Powerproof E та Wetproof 2, які надійдуть у продаж до літнього сезону 2027 року. Компанія позиціонує їх для сучасних легковиків, кросоверів і позашляховиків, причому Powerproof E особливо орієнтована на автомобілі з електричними та гібридними силовими установками.

Powerproof E має допомагати електромобілям їхати далі

Для електромобіля опір коченню шин має особливе значення, адже від нього безпосередньо залежить енергоспоживання і, відповідно, запас ходу. Але зробити шину економною недостатньо: вона ще повинна нормально гальмувати на мокрому асфальті та не змушувати водія нервувати під час дощу.

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Саме на цьому балансі Nokian Tyres зосередилася під час створення Powerproof E. Компанія заявляє, що вся лінійка отримала найвищу оцінку A за трьома показниками європейського маркування шин: опором коченню, зчепленням на мокрій дорозі та зовнішнім шумом кочення.

Для електромобілів останній пункт також важливий. Коли під капотом немає гучного двигуна внутрішнього згоряння, шум від шин і дороги стає помітнішим у салоні. Тому виробники шин дедалі більше працюють не лише над зчепленням і довговічністю, а й над акустичним комфортом.

У шини є власна "система керування"

В основі Powerproof E лежить технологія Motion Control Technology. Звучить складно, але ідея досить проста: протектор, гумова суміш і внутрішня конструкція шини працюють як одна система, а не як три окремі елементи.

Протектор Energy Flow Tread має зменшувати опір коченню, рівномірніше розподіляти тиск у плямі контакту та ефективніше відводити воду. Глибокі поздовжні канавки потрібні саме для боротьби з водою, а жорсткіші плечові блоки мають допомагати автомобілю стабільніше поводитися на сухому асфальті.

Гумова суміш Precision Grip Compound повинна одночасно забезпечувати зчеплення, ефективне гальмування, зносостійкість і низький опір коченню. До її складу входить діоксид кремнію, частина якого отримана з попелу рисового лушпиння, а у верхньому шарі протектора використовується також перероблена технічна сажа.

Третій елемент, Stability Support Core, відповідає вже за конструктивну частину. Його завдання полягає у контролі деформації шини та розподілі навантаження під час руху.

Понад 40% матеріалів можуть бути переробленими або відновлюваними

Nokian Tyres окремо наголошує на екологічності нової моделі. Залежно від типорозміру частка перероблених та відновлюваних матеріалів у Powerproof E становить від 40,9% до 42,8%.

У конструкції також використовується перероблена сталь. Для великих типорозмірів передбачені посилені арамідом боковини Aramid Strong Sidewalls, які повинні краще захищати шину від пошкоджень під час ударів об бордюри, вибоїни або дорожнє сміття.

Для окремих розмірів передбачена і технологія SilentDrive. Вона покликана зменшувати передачу вібрацій від шини до кузова, а отже, робити поїздку тихішою. Для електромобілів це особливо актуально, оскільки відсутність шуму двигуна робить дорожній шум більш помітним.

Powerproof E буде переважно великою шиною

Нова модель розрахована на сучасні преміальні автомобілі, включно з електромобілями та гібридами. Лінійка налічуватиме 19 типорозмірів від 16 до 20 дюймів, причому 89% асортименту припаде на колеса діаметром від 18 дюймів.

Залежно від версії шини матимуть індекси швидкості H, V, W та Y, тобто максимальна дозволена швидкість становитиме від 210 до 300 км/год.

Таке позиціонування цілком логічне, адже сучасні електромобілі стають дедалі потужнішими та важчими, а тому звичайних шин із невеликим діаметром для них часто вже недостатньо.

Wetproof 2 зробили для дощу та щоденних поїздок

Друга новинка має дещо інший характер. Nokian Tyres Wetproof 2 є наступницею моделі Wetproof і орієнтована передусім на звичайні легкові та сімейні автомобілі.

Тут головний акцент зроблено на поведінці під час дощу. Оновлений протектор і гумова суміш повинні забезпечувати стабільне зчеплення, ефективне гальмування та передбачувану реакцію на кермо.

При цьому розробники попрацювали і над рівномірністю зношування. Оптимізована пляма контакту має допомогти шині довше зберігати свої характеристики, а зміни в геометрії протектора повинні зменшити опір коченню та шум.

Уся лінійка Wetproof 2 отримала клас A за зчеплення на мокрій дорозі. За опором коченню залежно від розміру шини матимуть класи B або C, а за зовнішнім шумом - A або B.

Коли нові шини з'являться у продажу

Nokian Tyres планує запропонувати Powerproof E та Wetproof 2 до літнього сезону 2027 року. Powerproof E матиме 19 типорозмірів від 16 до 20 дюймів, а Wetproof 2 спочатку запропонують у 12 розмірах для дисків на 15 і 16 дюймів.

Таким чином, компанія фактично розділила дві новинки за характером. Powerproof E орієнтована на потужніші сучасні автомобілі, де важливі енергоефективність, тиша та стабільність, тоді як Wetproof 2 має бути більш універсальним рішенням для щоденної їзди, особливо коли літо раптом нагадує, що дощі нікуди не поділися.

Для українських водіїв тема ефективних шин для електромобілів також стає дедалі актуальнішою. Auto24 раніше розповідав, як правильно вибирати шини для електромобіля та чим вони відрізняються від звичайних, а також пояснював, як стиль їзди впливає на витрату енергії та запас ходу електрокара. Окремо варто згадати і матеріал про особливості експлуатації електромобілів влітку, адже саме в таких умовах характеристики літніх шин стають особливо помітними.