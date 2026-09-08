Новые шины Nokian Tyres обещают больший запас хода электромобилей

Nokian Tyres представила новые летние шины Powerproof E и Wetproof 2, которые поступят в продажу к летнему сезону 2027 года. Компания позиционирует их для современных легковушек, кроссоверов и внедорожников, причем Powerproof E особенно ориентирована на автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками.

Powerproof E должен помогать электромобилям ехать дальше

Для электромобиля сопротивление качению шин имеет особое значение, ведь от него напрямую зависит энергопотребление и, соответственно, запас хода. Но сделать шину экономной недостаточно: она должна нормально тормозить на мокром асфальте и не заставлять водителя нервничать во время дождя.

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Именно на этом балансе Nokian Tyres сосредоточилась при создании Powerproof E. Компания заявляет, что вся линейка получила высокую оценку A по трем показателям европейской маркировки шин: сопротивлением качению, сцеплению на мокрой дороге и внешним шумом качения.

Для электромобилей последний пункт тоже важен. Когда под капотом нет громкого двигателя внутреннего сгорания, шум от шин и дороги становится заметнее в салоне. Поэтому производители шин все больше работают не только над сцеплением и долговечностью, но и над акустическим комфортом.

У шины есть собственная "система управления"

В базе Powerproof E лежит разработка Motion Control Technology. Звучит сложно, но идея достаточно проста: протектор, резиновая смесь и внутренняя конструкция шины работают как одна система, а не как три отдельных элемента.

Протектор Energy Flow Tread должен уменьшать сопротивление качению, равномерно распределять давление в пятне контакта и более эффективно отводить воду. Глубокие продольные канавки нужны именно для борьбы с водой, а более жесткие плечевые блоки должны помогать автомобилю стабильнее вести себя на сухом асфальте.

Резиновая смесь Precision Grip Compound должна одновременно обеспечивать сцепление, эффективное торможение, износостойкость и низкое сопротивление качению. В ее состав входит диоксид кремния, часть которого получена из пепла рисовой шелухи, а в верхнем слое протектора используется также переработанная техническая сажа.

Третий элемент, Stability Support Core, отвечает уже за конструктивную часть. Его задача состоит в контроле деформации шины и распределении нагрузки во время движения.

Более 40% материалов могут быть переработанными или возобновляемыми

Nokian Tyres отдельно подчеркивает экологичность новой модели. В зависимости от типоразмера доля переработанных и возобновляемых материалов Powerproof E составляет от 40,9% до 42,8%.

В конструкции также используется переработанная сталь. Для больших типоразмеров предусмотрены усиленные арамидом боковины Aramid Strong Sidewalls, которые должны лучше защищать шину от повреждений при ударах о бордюры, колдобины или дорожный мусор.

Для отдельных размеров предусмотрена и разработка SilentDrive. Она призвана уменьшать передачу вибраций от шины к кузову, а значит, делать поездку потише. Для электромобилей это особенно актуально, поскольку отсутствие шума двигателя делает дорожный шум заметнее.

Powerproof E будет преимущественно большой шиной

Новая модель рассчитана на современные премиальные автомобили, включая электромобили и гибриды. Линейка будет насчитывать 19 типоразмеров от 16 до 20 дюймов, причем 89% ассортимента придется на колеса диаметром от 18 дюймов.

В зависимости от версии шины будут иметь индексы скорости H, V, W и Y, то есть максимальная разрешенная скорость будет составлять от 210 до 300 км/ч.

Такое позиционирование вполне логично, ведь современные электромобили становятся все более мощными и тяжелыми, поэтому обычных шин с небольшим диаметром для них часто уже недостаточно.

Wetproof 2 сделали для дождя и ежедневных поездок

Вторая новинка носит несколько иной характер. Nokian Tyres Wetproof 2 является преемницей модели Wetproof и ориентирована, прежде всего, на обычные легковые и семейные автомобили.

Здесь главный акцент сделан на поведении во время дождя. Обновленный протектор и резиновая смесь должны обеспечивать стабильное сцепление, эффективное торможение и предполагаемую реакцию на руль.

При этом разработчики поработали и над равномерностью износа. Оптимизированное пятно контакта должно помочь шине дольше сохранять свои характеристики, а изменения в геометрии протектора должны уменьшить сопротивление качению и шуму.

Вся линейка Wetproof 2 получила класс A за сцепление на мокрой дороге. По сопротивлению качению в зависимости от размера шины будут классы B или C, а по внешнему шуму - A или B.

Когда новые шины появятся в продаже

Nokian Tyres планирует предложить Powerproof E и Wetproof 2 к летнему сезону 2027 года. Powerproof E будет иметь 19 типоразмеров от 16 до 20 дюймов, а Wetproof 2 сначала предложат в 12 размерах для дисков на 15 и 16 дюймов.

Таким образом компания фактически разделила две новинки по характеру. Powerproof E ориентирована на более мощные современные автомобили, где важны энергоэффективность, тишина и стабильность, тогда как Wetproof 2 должно быть более универсальным решением для ежедневной езды, особенно когда лето вдруг напоминает, что дожди никуда не делись.

Для украинских водителей тема эффективных шин для электромобилей также становится все более актуальной. Auto24 ранее рассказывал, как правильно выбирать шины для электромобиля и чем они отличаются от обычных, а также объяснял, как стиль езды влияет на расход энергии и запас хода электрокара. Отдельно стоит упомянуть и материал о особенности эксплуатации электромобилей летом, ведь именно в таких условиях характеристики летних шин становятся особенно заметными.