Нові українські авто більше не доведеться реєструвати перед експортом

Про ухвалення змін повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Відповідна постанова Кабінету Міністрів базується на підготовленому МВС механізмі тимчасової реєстрації автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів українського виробництва, які виготовлені для експорту. Відповідний проєкт МВС оприлюднило ще влітку 2026 року.

У чому була проблема

До змін український виробник, який хотів своїм ходом доставити новий транспортний засіб закордонному покупцеві, стикався з досить дивною процедурою.

Незареєстрована машина не могла законно виїхати на дороги загального користування, тому її потрібно було спочатку зареєструвати в Україні. Після цього транспортний засіб знімали з обліку для вивезення за кордон.

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Формально машина вже проходила державну реєстрацію, а це створювало проблему під час виконання експортного контракту, оскільки для іноземного покупця вона могла втрачати статус нового транспортного засобу.

Для виробника це означало додаткові поїздки до сервісного центру, документи, витрати та час, хоча фактично машина від самого початку виготовлялася не для українського ринку.

Тепер дадуть тимчасові номери на місяць

Новий механізм дозволяє поставити транспортний засіб на тимчасовий облік винятково для його доставки за кордон.

Український виробник отримуватиме номерні знаки для разових поїздок і свідоцтво про реєстрацію строком на один місяць. У документі буде спеціальна відмітка "Експорт. Тимчасова реєстрація / Export. Temporary registration". Саме такий механізм був передбачений у проєкті постанови МВС.

При цьому тимчасове свідоцтво не означатиме звичайної державної реєстрації автомобіля. Воно лише підтверджуватиме, що транспортний засіб поставлений на тимчасовий облік для його експорту підприємством-виробником.

Завдяки цьому машину можна буде перегнати дорогами України, перетнути кордон і доставити іноземному покупцеві, не проводячи перед цим повну реєстрацію в Україні.

Для виробника це не просто менше паперів

Головна перевага нового механізму полягає в тому, що транспортний засіб зберігає статус нової машини.

Для експортера це важливо не лише формально. У міжнародних контрактах стан та реєстраційна історія транспортного засобу можуть прямо впливати на його вартість, гарантійні умови та подальшу постановку на облік у країні покупця.

Саме МВС під час підготовки постанови пояснювало, що її метою є зменшення адміністративних перешкод для українських підприємств та створення кращих умов для їхньої конкуренції на зовнішніх ринках.

Для української промисловості це особливо актуально, оскільки на експорт можуть іти не лише легкові автомобілі. В Україні виробляють автобуси, спеціальну техніку, вантажні автомобілі, причепи та напівпричепи. Авто24 раніше розповідав, що українські виробники причіпної техніки активно нарощують виробництво, а лише у 2025 році три підприємства виготовили 415 тралів для перевезення великогабаритних вантажів.

Україна вже експортувала нові транспортні засоби

Експорт машин з України – не нове явище. Навіть у 2022 році з країни вивозили нові транспортні засоби до Румунії, Молдови, Німеччини та інших держав.

Тоді Авто24 наводив статистику, згідно з якою лише за перші дев'ять місяців 2022 року з України експортували 1877 транспортних засобів, серед яких були як нові, так і вживані машини.

Нова постанова стосується саме транспортних засобів, виготовлених українськими підприємствами для іноземних замовників. Тепер їх можна буде доставляти за кордон без проміжної постійної реєстрації в Україні.