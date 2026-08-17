Новые украинские автомобили больше не придется регистрировать перед экспортом

О принятии изменений сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Соответствующая постановление Кабинета Министров базируется на подготовленном МВД механизме временной регистрации автомобилей, автобусов и других транспортных средств украинского производства, изготовленных для экспорта. Соответствующий проект МВД обнародовало еще летом 2026 года.

В чем была проблема

К переменам украинский производитель, желавший своим ходом доставить новое транспортное средство зарубежному покупателю, сталкивался с довольно странной процедурой.

Незарегистрированная машина не могла законно выехать на дороги общего пользования, поэтому нужно было сначала зарегистрировать в Украине. После этого транспортное средство снималось с учета для вывоза за границу.

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Формально машина уже проходила государственную регистрацию, что создавало проблему при выполнении экспортного контракта, поскольку для иностранного покупателя она могла терять статус нового транспортного средства.

Для производителя это означало дополнительные поездки в сервисный центр, документы, расходы и время, хотя фактически машина изначально производилась не для украинского рынка.

Теперь дадут временные номера в месяц

Новый механизм позволяет поставить транспортное средство на временный учет исключительно для доставки за границу.

Украинский производитель будет получать номерные знаки для разовых поездок и свидетельство о регистрации на один месяц. В документе будет специальная отметка "Экспорт. Временная регистрация/Export. Temporary registration". Именно такой механизм был предусмотрен в проекте постановления МВД.

При этом временное свидетельство не означает обычной государственной регистрации автомобиля. Оно будет только подтверждать, что транспортное средство поставлено на временный учет для его экспорта предприятием-производителем.

Благодаря этому машину можно будет перегнать по дорогам Украины, пересечь границу и доставить иностранному покупателю, не производя перед этим полную регистрацию в Украине.

Для производителя это не просто меньше бумаг

Главное преимущество нового механизма состоит в том, что транспортное средство сохраняет статус новой машины.

Для экспортера это важно не только формально. В международных контрактах состояние и регистрационная история транспортного средства могут оказывать прямое влияние на его стоимость, гарантийные условия и последующую постановку на учет в стране покупателя.

Именно МВД во время подготовки постановления объясняло, что его целью является уменьшение административных препятствий для украинских предприятий и создание лучших условий для их конкуренции на внешних рынках.

Для украинской промышленности это особенно актуально, поскольку на экспорт могут уходить не только легковые автомобили. В Украине производят автобусы, специальную технику, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы. Авто24 ранее рассказывал, что украинские производители прицепной техники активно наращивают производство, а только в 2025 году три предприятия изготовили 415 тралов для перевозки крупногабаритных грузов.

Украина уже экспортировала новые транспортные средства

Экспорт машин из Украины– не новое явление. Даже в 2022 году из страны вывозили новые транспортные средства в Румынию, Молдову, Германию и другие государства.

Тогда Авто24 приводил статистику, согласно которой только за первые девять месяцев 2022 года из Украины экспортировали 1877 транспортных средств, среди которых были как новые, так и подержанные машины.

Новое постановление относится именно к транспортным средствам, изготовленным украинскими предприятиями для иностранных заказчиков. Теперь их можно будет доставлять за границу без постоянной постоянной регистрации в Украине.