Новий двигун і трансмісія: Renault Trucks робить далекобійні перевезення економнішими

Виробник модернізував модельні ряди T, T High, C та K, оснастивши їх новим двигуном DE13 R, коробкою передач Optidriver нового покоління та оновленими системами допомоги водієві.

За даними компанії, це дозволяє скоротити витрату пального та викиди CO₂ до 4% порівняно з попереднім поколінням. Про це йдеться в розісланому релізі виробника та на його сайті.

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Менше пального та викидів

Новий силовий агрегат сумісний із відновлюваними видами пального HVO та B100, що дає перевізникам додаткові можливості для скорочення вуглецевого сліду без переходу на електротягу.



Двигун DE13 R доступний у версіях потужністю до 540 к. с. і розвиває крутний момент до 2800 Нм. Конструкцію доопрацювали для підвищення надійності та ефективності згоряння пального. Також стандартно встановлюється система моторного гальмування Optibrake+.

Ще ген-ген коли настане ера електричних вантажівок, а економити дизель та зменшувати чад від ДВЗ вже зараз допоможе новий двигун DE13 R. Фото: Renault Trucks

У парі з двигуном працює оновлена коробка передач Optidriver. Завдяки новому програмному забезпеченню перемикання передач відбувається до 20% швидше та плавніше, що позитивно впливає як на економічність, так і на комфорт водія.

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Розумна електроніка

Для додаткового зниження витрат пального Renault Trucks використовує систему прогнозного круїз-контролю Optivision+, яка аналізує рельєф дороги та дорожню інфраструктуру, оптимізуючи роботу трансмісії та швидкісний режим.

Також удосконалено функцію руху накатом Optiroll, під час якої двигун може тимчасово вимикатися без втрати роботи основних систем автомобіля.

Комфорт і безпека

Окрім економічності, виробник приділив увагу комфорту водіїв. Вантажівки отримали інтелектуальне рульове керування, що покращує курсову стійкість і допомагає утримувати автомобіль у смузі руху, а також автоматично підтримувати безпечну дистанцію до транспорту попереду.

Нова моторна комплектація та осучаснення систем допомоги, комфорту й ергономіки водія дісталося як моделям для далекого плеча перевезень, так і для місцевих маршрутів. Фото: Renault Trucks

У Renault Trucks зазначають, що оновлення модельного ряду 2027 року спрямоване на підвищення ефективності роботи перевізників та покращення умов праці водіїв.